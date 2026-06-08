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Violencias machistas

La Fiscalía pide 8 años para un hombre por secuestrar y pegar a su expareja en Sevilla: la hija tuvo que ir a rescatarla

El varón le pidió que fuera a su casa, le quitó el móvil y le: "Tú y tu amiga estáis con unos narcos"

Una mujer con su móvil de copiloto en el coche.

Una mujer con su móvil de copiloto en el coche. / UNSPLASH/CC

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Domingo Díaz

Domingo Díaz

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto juzgar el próximo 8 de junio a un hombre por haber secuestrado a su expareja en su casa. La Fiscalía pide para él un total de 8 años de cárcel por haber cometido un delito de malos tratos y otro de detención ilegal.

Los hechos ocurrieron el 25 de junio de 2023. El relato de acusación del Ministerio Público recoge que acusado y víctima mantuvieron una relación durante cuatro años. El citado día, dos años después de la separación, él le pidió que acudiera al domicilio.

"Una vez allí, le pidió que desbloqueara el teléfono y tras ver una foto con una amiga suya le dijo: "Tu amiga es prostituta y tú también y con los que están son narcos". El acusado se abalanzó sobre ella y le pegó varios manotazos en la cabeza, teniendo que protegerse con sus brazos para que no le golpeara en el rostro. Luego, le agarró fuerte de sus antebrazos, le apretó y la zarandeó", relata la acusación.

Ella intentó zafarse, pero el acusado "le agarró de la camiseta y le arañó el pecho en la parte derecha y le cogió del cuello fuertemente". Además, le dijo: "Tú no te vas de aquí, tú te tienes que quedar aquí". El acusado cerró la puerta y se guardó las llaves "para impedir que pudiera salir". Incluso, "le quitó el teléfono móvil para que no pidiera auxilio".

Llamó a la amiga de la mujer al día siguiente

La mujer pasó toda la noche sin poder salir de la casa, según la acusación. Al día siguiente, el varón llamó a la amiga de la víctima desde su teléfono. A ella le llamó la atención esta actitud y avisó a la hija de la mujer.

La joven se personó en el domicilio. Allí, trató de hablar con su madre, pero el acusado le dijo por la ventana que la madre no quería irse. La víctima aprovechó el descuido para coger las llaves y escapó corriendo hacia el coche de su hija, que se la llevó del lugar. La mujer había sufrido excoraciones en región cervical y parte alta de la espalda y hematomas en brazos y muñecas, además de en el pabellón auricular izquierdo.

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El Ministerio Público pedirá para el hombre dos años de prisión por el delito de malos tratos. Además, solicita otros seis años de cárcel por el ilícito de detención ilegal tras aplicársele un agravante de parentesco y otro de género.

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