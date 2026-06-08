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"Conozco Sevilla ¡Ojalá pueda volver pronto!": el saludo entre Gómez de Celis y el Papa León XIV en el Congreso

El vicepresidente del Congreso aprovechó el breve encuentro para trasladar un "saludo del pueblo de Sevilla y de sus hermandades"

VÍDEO | El Papa León XIV junto a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis

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El Papa León XIV junto a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis /

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"Santidad , un saludo del pueblo de Sevilla y especialmente de las hermandades y cofradías de Sevilla". El vicepresidente del Congreso y diputado por Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis aprovechó el breve encuentro con el papa León XIV durante su visita a la Cámara Alta para referirse a su ciudad de origen y a la Semana Santa sevillana.

Durante el saludo protocolario, y en respuesta a las palabras de Gómez de Celis, el Papa recordó que ya había estado en la ciudad anteriormente y que conocía específicamente su Semana Santa: "¡Conozco Sevilla, estuve dos veces! Una maravilla", le respondió. A continuación expresó el deseo de realizar una próxima visita: “Ojalá pueda volver pronto por nuestra tierra".

Visita en intervención en el Congreso

La visita del Papa ha generado una enorme expectación en el Congreso. A primera de este lunes, los trabajadores de la Cámara aún apuraban los últimos detalles para una recepción en la que Armengol y su homólogo en el Senado, Pedro Rollán, han recibido a León XIV a pie de calle para acompañarle después a saludar al resto de autoridades, entre las que estaba Sánchez, con quien se ha visto con anterioridad, y los presidentes del Tribunal Constitución y del Consejo General del Poder Judicial, Cándido Conde-Pumpido e Isabel Perelló.

Después, ha firmado en el libro de honor y ha sido agasajado con un facsímil del Liber Horarum, elegido por el Congreso, y otro del Códice de Liébana, escogido por el Senado.

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En su discurso más político, sobre todo por el escenario, León XIV ha reclamado ante las Cortes Generales -Congreso y Senado- la búsqueda de una solución al "drama migratorio" que "exige una respuesta" que debe pasar por una "acogida respetuosa y posibilidades reales de integración", respaldando así la regularización que puso en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez

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