Icónica Santalucía Sevilla Fest refuerza sus medidas de sostenibilidad y conservación en la Plaza de España y el Parque de María Luisa

Icónica Santalucía Sevilla Fest ha reforzado las medidas de protección y conservación de la Plaza de España y del Parque de María Luisa de cara a su nueva edición. El festival, considerado el mayor ciclo musical de España, ha incorporado nuevos controles técnicos y profesionales especializados para avanzar en la sostenibilidad del evento y reducir al máximo su impacto sobre el entorno patrimonial y natural en el que se celebra.

La organización ha explicado que estas actuaciones forman parte de un proceso de mejora continua con el que busca alcanzar los máximos estándares de conservación, además de recopilar datos técnicos y científicos sobre la huella del festival. Para ello, ha sumado al proyecto a empresas y especialistas en conservación patrimonial, ingeniería acústica y control veterinario de fauna urbana.

Más control sobre el entorno patrimonial

En el ámbito patrimonial, Icónica Santalucía Sevilla Fest mantiene un modelo de implantación basado en la conservación preventiva dentro del entorno declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Este sistema incluye una auditoría externa especializada y un protocolo técnico que incorpora las indicaciones de las instituciones competentes.

Entre las medidas previstas se encuentra la documentación fotográfica de todo el proceso en cada edición, tanto antes como después del montaje. Este archivo se pone a disposición de las administraciones implicadas en la autorización del festival.

El escenario de Icónica Santalucía Sevilla Fest preparado para el comienzo del festival / ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

En los últimos años, el evento también se ha sometido a una auditoría externa realizada por un técnico especialista en Conservación y Restauración del Patrimonio. A través de visitas continuadas desde el montaje hasta el cierre del festival, se supervisa la correcta aplicación de los protocolos y se plantean posibles mejoras. Los informes finales se remiten a la organización y a las administraciones competentes: el Servicio de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.

A esta vigilancia externa se suma ahora un refuerzo del equipo interno encargado de la supervisión del recinto. La organización ha incorporado personal titulado en conservación y restauración de bienes culturales para controlar las fases de montaje y desmontaje de las infraestructuras y evitar incumplimientos por parte de proveedores, colaboradores o contratistas. Además, se ha establecido un código interno de penalizaciones para quienes no respeten las buenas prácticas implantadas por el festival.

Nuevos sistemas para reducir el impacto acústico

Uno de los principales refuerzos de esta edición se centra en el control acústico. Icónica Santalucía Sevilla Fest ha realizado una inversión en sistemas de sonido de última generación, con equipos L2 de la firma L'Acoustics, diseñados para ofrecer una cobertura más direccional y una emisión sonora más controlada.

Según la organización, esta tecnología permitirá reducir de forma notable el impacto acústico en el entorno del Parque de María Luisa. Además, el festival ha firmado un acuerdo con la ingeniería internacional INERCO, especializada en tecnologías para la sostenibilidad y en la evaluación del impacto sonoro de actividades.

Juego de luces del Icónica Santalucía Sevilla Fest / ICÓNICA FEST / Europa Press

También se ha encargado a Axioma Consultores Acústicos la monitorización en tiempo real de las emisiones de sonido durante el festival. Este seguimiento medirá la incidencia acústica en distintos puntos del Parque de María Luisa y en el propio edificio de la Plaza de España.

Vigilancia veterinaria y cuidado de la fauna

El festival ha incorporado igualmente a la firma de servicios veterinarios VetSevilla, que se encargará de la inspección de estanques, jardines y zonas verdes antes, durante y después de los conciertos.

Entre sus funciones estarán el seguimiento de las áreas intervenidas, el diseño de medidas preventivas cuando sean necesarias y la vigilancia del estado de salud y bienestar de los animales presentes en el recinto. Con esta medida, Icónica busca reforzar el cuidado de la fauna del Parque de María Luisa, con la que convive desde su primera edición.

La organización recuerda que las afecciones detectadas el pasado año estuvieron relacionadas con la coincidencia del evento con el inicio de un episodio de gripe aviar en todos los parques de la ciudad.

Todos estos controles permitirán recopilar información para el desarrollo de un estudio de impacto ambiental que mida la posible afección del festival sobre este emblemático parque urbano, declarado jardín histórico.

Certificaciones de sostenibilidad

Estas nuevas medidas se suman al proceso de certificación en sostenibilidad iniciado por Icónica Santalucía Sevilla Fest en 2024. Ese año, el festival obtuvo la distinción del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad con el sello "S" de Sostenibilidad Turística, una calificación que, según la organización, poseen pocos festivales en España.

En la pasada edición, Icónica Santalucía Sevilla Fest amplió este compromiso con la obtención del referencial GS-Patrimonio, desarrollado por certificación Garantía Cámara y OCA Global, en reconocimiento a su gestión sostenible del entorno histórico de la Plaza de España y el Parque de María Luisa.

"Elevar al máximo el cuidado de la Plaza"

El director de Icónica Santalucía Sevilla Fest, Javier Esteban, ha señalado que estas actuaciones forman parte de un proceso de optimización continua con el objetivo de fijar estándares de control interno más exigentes que los requeridos por la normativa vigente.

Según Esteban, la incorporación de empresas y profesionales especializados en medición acústica, seguimiento de la fauna y protección patrimonial supone una garantía de transparencia y permitirá evaluar el impacto del festival con datos objetivos y verificables.

El director del festival ha recordado, además, que más del 60% de las entradas son adquiridas por público de Sevilla y su provincia. "El festival es un emblema de Sevilla, impulsado por una empresa sevillana y sostenido por el apoyo del público sevillano, así que nuestra vocación es elevar al máximo el cuidado de la Plaza y del entorno en el que se desarrolla el festival", ha afirmado.