José Luis Sanz aborda con Torre Sevilla nuevas vías de colaboración para atraer inversión y reforzar la Cartuja como polo tecnológico

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha realizado una visita institucional a la torre más alta de la ciudad y uno de los grandes complejos de oficinas, Torre Sevilla. Lo ha hecho para conocer la evolución del complejo y sus proyectos de futuro. Durante el encuentro, el Ayuntamiento y la propiedad del espacio han abordado posibles vías de colaboración público-privada para impulsar nuevas inversiones, reforzar el posicionamiento internacional de la ciudad y potenciar el ecosistema de innovación vinculado a Sevilla Tech Park.

A su llegada, Sanz fue recibido por el CEO de ARGIS, propietaria del complejo, Carlos Zucchi; el Asset Manager de ARGIS (la persona encargada de supervisar la gestión estratégica del complejo), Felipe Hernández; y el gerente de Torre Sevilla, Jesús Venero. También participaron representantes de algunas de las principales entidades y operadores instalados en el entorno, como CaixaForum Sevilla, Club Cámara Antares, Eurostars Torre Sevilla y Sevilla Tech Park.

La reunión sirvió para analizar distintas iniciativas vinculadas al desarrollo económico y urbano de Sevilla. Entre los asuntos tratados figuraron la atracción de capital, la consolidación de la Cartuja como distrito tecnológico y empresarial, y posibles actuaciones de regeneración urbana en el entorno del río Guadalquivir.

Sanz destacó que Torre Sevilla representa "un motor fundamental en la economía de la ciudad y un referente en el sector empresarial andaluz". El alcalde subrayó además que el complejo está "plenamente integrado en la vida de Sevilla" como un espacio que combina actividad empresarial, oferta comercial y cultural, equipamientos turísticos y zonas verdes como el Parque Magallanes.

Por su parte, Carlos Zucchi defendió que Torre Sevilla es "mucho más que un activo inmobiliario" y lo definió como "un proyecto de ciudad" que contribuye a generar actividad económica, atraer inversión, crear empleo y proyectar una imagen innovadora e internacional de Sevilla. "Desde ARGIS mantenemos una firme apuesta por seguir impulsando su crecimiento y consolidar su papel como uno de los grandes referentes urbanos del sur de Europa", señaló.

Un complejo con más de 2.000 profesionales

La visita comenzó en el área corporativa del rascacielos, donde se puso en valor el papel de Torre Sevilla como edificio empresarial de referencia en Andalucía. Según los datos trasladados durante el recorrido, el complejo alberga diariamente a más de 2.000 profesionales y se ha consolidado como uno de los polos de atracción de inversión, talento y empleo cualificado de la ciudad.

Posteriormente, la comitiva se desplazó al Parque Magallanes, uno de los principales espacios verdes junto al Guadalquivir. En este punto, los responsables del complejo destacaron la importancia de la integración urbana entre Sevilla Tech Park, Triana y el Casco Histórico. El parque cuenta con más de 40.000 metros cuadrados de zonas verdes y acoge de forma habitual actividades deportivas, familiares, culturales y de ocio. El recorrido continuó por el área comercial de Torre Sevilla, que dispone de más de 26.000 metros cuadrados de oferta comercial y gastronómica. Durante la visita se resaltó su capacidad para atraer tanto a visitantes locales y metropolitanos como a turistas, además de su contribución a la dinamización económica del entorno.

La visita concluyó en la Terraza Mirador Atalaya Torre Sevilla, considerada el mirador urbano más alto de Andalucía. Desde este punto, los asistentes pudieron conocer la dimensión territorial del proyecto y su papel en la ampliación del centro económico y turístico de Sevilla hacia la Cartuja, uno de los ámbitos con mayor potencial de crecimiento de la capital.