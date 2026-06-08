José Luis Sanz aparca la nueva tasa de basura para hogares y comercios y el cobro por entrar en la Plaza de España: "No tengo apoyos suficientes"

"Queda mucho por hacer", ha afirmado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, al hacer balance de sus tres primeros años al frente del Ayuntamiento. Las cuentas del Gobierno local, a día de hoy, son de un cumplimiento del 80% de su programa electoral y una previsión de cumplir el 100%. Dentro de las carpetas que tiene encima de su mesa, al menos hay dos que parece que dejará guardadas en un cajón en el cuarto año que le queda hasta las elecciones de mayo de 2027: el cobro de una entrada para acceder a la Plaza de España y la tasa de basura.

Sanz lanzó a comienzos de 2024, poco antes de finalizar su primer año de mandato, una de sus grandes apuestas para proteger el patrimonio de la ciudad. Dentro de este recorrido de tres años, fue una de sus bombas para este mandato: un ticket de tres o cuatro euros para que los turistas paguen por acceder a la Plaza de España. Las claves de esta entrada son que no la pagarían los sevillanos y que lo recaudado serviría para invertirlo en su seguridad, mantenimiento y en obras en barrios. Sin embargo, el alcalde ve complicado aplicarlo de aquí a las elecciones. "Este año no es el momento. No tengo el apoyo suficiente", ha afirmado.

Esa misma falta de apoyos fue el motivo de la retirada del último pleno del punto para aprobar el plan económico-financiero para el corregir los "desajustes" admitidos por la delegación de Hacienda en materia de estabilidad presupuestaria y regla de gasto. Un plan que se basaba fundamentalmente en aprobar la tasa de basura, que suponía un pago de hasta 120 euros más al año de media por cada vivienda. Como informó El Correo de Andalucía, la idea del alcalde pasaba por incrementar la tasa de basura, de ingresar 19 millones a 30 millones al año. Sin embargo, todo apunta a que ninguna de las dos cosas saldrán adelante en este cuarto año.

El alcalde aplaza el cobro de una entrada para acceder a la Plaza de España

José Luis Sanz afirmó en febrero que trabajaba en una ordenanza para cobrar una tasa por entrar en la Plaza de España, que no afectaría a quienes acrediten estar empadronados en la ciudad o haber nacido en el conjunto de la provincia. Confiaba en que "pronto" pudiera tener algo definitivo. Pero ahora que se aproxima al último año antes de las elecciones, ve complicado poder llevarla a cabo.

"Si queremos tener una Plaza de España en las mejores condiciones posibles, con un servicio de seguridad y de vigilancia 24 horas, 365 días del año y con un taller de restauración permanente mediante un convenio como tenemos ya preparado por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, la única forma es hacer lo que en Roma han hecho ahora, por ejemplo, con la Fontana di Trevi y lo que terminan haciendo en muchísimas capitales europeas, con muchísimos monumentos", ha analizado el alcalde.

Para el primer edil popular, "es materialmente imposible mantener un espacio emblemático como el de Roma", ya que "no se puede mantener con el IBI que pagan los sevillanos". Actualmente, el reparto de la titularidad de la Plaza de España es de la siguiente manera. El Ayuntamiento es titular del espacio de la plaza comprendido entre los bancos de las provincias y la balaustrada, Y el Estado, dueño del edificio y la galería del monumento

¿Qué pasará con la tasa de basura en Sevilla?

Tampoco parece que sea el año para la aprobación de la tasa de basura. El pasado miércoles, la delegación de Hacienda recibió por sorpresa la comunicación de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) había publicado un Real Decreto que daba vía libre a los ayuntamientos para no tener que hacer un plan de ajuste económico-financiero. El alcalde ya lo había retirado del pleno porque no contaba con el apoyo de Vox, pero ahora no tendrá que esforzarse por llegar a un acuerdo.

Y todo apunta a que tampoco habrá acuerdo por la tasa de basura, elemento fundamental para corregir los "desajustes" dentro de ese plan. Así, de momento la tasa de basura deja de estar en la lista de prioridades, según reconocen desde el Gobierno Local, y se estudiará más adelante, aunque no se renuncia a seguir rehaciendo la propuesta para lograr el apoyo del resto de grupos municipales.