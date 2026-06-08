MERCADILLO
Uno de los mercadillos más grandes de toda Sevilla está en este pueblo de apenas 5.000 habitantes: tiene más de 200 puestos de ropa, comida y decoración
El recinto, con 26.000 metros cuadrados, atrae a compradores de toda la provincia al ofrecer gran variedad de productos a precios bajos
Uno de los mercadillos más grandes de toda la provincia de Sevilla, con 26.000 metros cuadrados de extensión y más de 200 puestos con toda clase de productos, se encuentra en un pequeño pueblo de apenas 5.000 habitantes.
Se trata del 'macromercadillo' de Casariche, que cada domingo atrae a decenas de ciudadanos venidos no solo de esta localidad, sino de toda la provincia gracias a su amplia oferta y sus bajos precios.
El macromercadillo de Casariche, uno de los más grandes de Sevilla
Situado en el Polígono Industrial Santa Bárbara de Casariche, este mercadillo se ha convertido en todo un emblema para los amantes de este tipo de comercios al ofrecer en su inmensa localización dos centenares de puestos con toda clase de productos disponibles desde apenas unos euros.
Así, entre las opciones que pueden encontrar los usuarios en este lugar se encuentran desde puestos de frutas y verdura fresca de temporada hasta aperitivos, ropa de temporada, complementos y menaje del hogar.
En este entorno comercial se pueden adquirir también artículos de decoración y regalos, flores y plantas, calzado y pequeños electrodomésticos, entre otros muchos productos más.
Más de 200 puestos con moda, fruta y decoración
Este mercadillo que se puede visitar todos los domingos en horario de 9.00 a 14.00 horas tendrá su próxima edición este próximo domingo 7 de junio.
Durante la cita, los ciudadanos podrán recorrer sus extensos puestos y encontrar las mejores oportunidades en un ambiente único en el que calidad, variedad y los mejores precios de la zona se unen en una completa jornada de compras.
Horario y servicios del mercadillo de Casariche
Junto a sus puestos repletos de artículos, este macromercadillo cuenta con bares para disfrutar de un aperitivo y, así, reponer fuerzas durante las compras, además de un párking con capacidad para unos mil vehículos.
Todo ello, unido a la amplia oferta comercial con la que cuenta este entorno, ha hecho del macromercadillo de Casariche no solo uno de los más grandes de la zona, sino uno de los más respetados y visitados de la provincia.
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