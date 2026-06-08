Aparecen nuevas pinturas murales "en mal estado" durante la rehabilitación de la Casa Cernuda en Sevilla

La rehabilitación de la Casa Cernuda tendría que haber concluido a finales de 2025. Los restauradores y albañiles, sin embargo, aún están en la calle Acetres después de que el plazo de ejecución se haya ampliado hasta en tres ocasiones. La última de estas prórrogas, que ha fijado como fecha tope el próximo 10 de julio, tiene una justificación similar a las anteriores: la aparición de restos históricos que se pretenden conservar para el futuro museo.

En concreto, el último hallazgo consiste en "pinturas murales distribuidas en las galerías de la planta baja", tal como consta en un informe consultado por El Correo de Andalucía. Estos restos, según la valoración realizada por los profesionales al cargo de la rehabilitación del inmueble, están "en peor estado del previsto". Además, su restauración "está teniendo un rendimiento más bajo del estimado".

Estos murales tienen peor estado de conservación que los encontrados en la planta superior de la Casa Cernuda "debido a la humedad que tenía el paramento", tal como detalla este informe. Por ello, los restauradores proponen una serie de actuaciones para reparar y proteger estas pinturas, así como las ubicadas en el zócalo de la escalera y las de la futura tienda de este espacio museístico.

Pinturas murales halladas en la planta baja de la Casa Cernuda. / EL CORREO

Arcos con pan de oro y nuevas luces para el museo

Asimismo, esta ampliación del plazo también se ha justificado en "el mayor grado de dificultad de los trabajos en los arcos lobulados". "La pintura de esmalte que tiene aplicada se está eliminando con mayor dificultad de lo inicial, debido a lo adherida que se encuentra sobre el yeso, además de la aparición de restos de pan de oro en algunas zonas de esta. Lo que nos lleva a un retraso de los rendimientos previstos", recoge este documento.

Otro de los argumentos que han motivado este nuevo retraso está en las labores que se realizan tanto "para el equipamiento de la museografía" como para la "modificación de la iluminación del edificio debido a la aparición de las pinturas murales". Y también por la "imposibilidad de colocar solería en patio hasta que se terminen las labores de restauración, a causa de la ocupación de la zona por el montaje de los medios auxiliares del equipo de restauración".

Obras de restauración de la casa natal de Luis Cernuda, en Sevilla. / Marina Casanova

¿Cuándo abrirá la Casa Cernuda?

La previsión era recepcionar la obra este junio y abrir el espacio el 16 de diciembre, justo coincidiendo con el día de la célebre fotografía fundacional de la Generación del 27, según apuntó hace unos meses la delegada de Cultura, Angie Moreno. No obstante, todo se ha visto condicionado por la aparición de estos restos históricos, algo "imprevisto" cuando se formalizó el contrato con la adjudicataria, según defienden fuentes municipales.

Ahora, después de la tercera prórroga concedida por el Ayuntamiento de Sevilla, la nueva fecha tope se ha fijado en el próximo 10 de julio. Una ampliación del plazo de ejecución que dificulta cumplir con las fechas marcadas recientemente por el Gobierno local.

Un espacio para Cernuda y el 27

Desde su adquisición por el Ayuntamiento en 2020, el inmueble ha pasado por diferentes fases hasta materializar una intervención que combina restauración y reinterpretación. Desde el inicio, la idea es recuperar el espíritu de la casa -el ambiente que marcó la infancia del poeta- sin renunciar a su adaptación como espacio público contemporáneo. "Queremos que quien entre pueda respirar lo que fue esta casa", subrayó el pasado marzo Angie Moreno.

La museografía se está trabajando en paralelo a la obra. Hace varios meses, el Ayuntamiento de Sevilla compró por medio millón de euros el legado del poeta, entre libros, primeras ediciones, cartas, mobiliario, objetos personales o cuadros. El objetivo es construir un relato que conecte la biografía de Cernuda con el contexto cultural de su tiempo y con el conjunto de autores del 27, integrando todas estas piezas documentales en un espacio de corte clásico, respetuoso con la idea de centro de investigación, aclararon desde la Delegación de Cultura.