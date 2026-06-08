Las violaciones se disparan en Sevilla en el arranque de 2026: se cometieron 19 agresiones sexuales entre enero y marzo

Las violaciones se dispararon en Sevilla en el arranque de 2026. Según la estadística oficial del Ministerio del Interior, en la capital andaluza se cometieron 19 agresiones sexuales con penetración entre enero y marzo. El dato más alto de la última década en la ciudad. Más del triple que en el mismo periodo del año pasado, más del séxtuple que las registradas por las autoridades en 2016. Un número negro que desde la Subdelegación del Gobierno explican por "una mayor concienciación social y el buen trabajo policial".

Para entender la dimensión de esta lacra: de un año a otro, este acto criminal ha aumentado en Sevilla un 216%, según datos provisionales publicados por Interior. De las seis violaciones que investigaron los agentes en el primer trimestre de 2025 a las 19 notificadas en el inicio de este 2026. Es decir: más del triple.

Estas 19 agresiones sexuales con penetración son además la cifra más alta de la última década en la capital de Andalucía, tal como se observa en el balance de criminalidad elaborado por el Ministerio. Un número muy alejado de los contabilizados en este periodo en 2022 -cuatro violaciones- e incluso en 2023, con 10. Antes de conocer el registro de este año, el mayor dato era el de enero, febrero y marzo de 2024, cuando se produjeron 11 delitos de este tipo.

Las violaciones aumentan también en la provincia

Este incremento también se ha observado en la provincia de Sevilla, aunque en menor medida que en la capital. En concreto, estas agresiones sexuales han subido un 45%: de las 24 del primer trimestre del año pasado a las 35 perpetradas en el arranque de este 2026. De nuevo, y como en el caso de su ciudad más poblada, la suma más alta de estos delitos penales jamás registrada en la última década entre enero y marzo.

Asimismo, el resto de delitos contra la libertad sexual ha crecido un 9,6% a nivel provincial. En el primer trimestre de este año, los ilícitos penales de este tipo -sin contar agresiones con penetración- sumaron un total de 125, mientras que entre mismas estas fechas de 2025 llegaron a registrarse 114, según la estadística oficial.

El resto de delitos contra la libertad sexual crecieron un 9,6% en la provincia de Sevilla

"Mayor concienciación social" y "buen trabajo policial"

Cada dos días y medio hubo una violación en la provincia de Sevilla, según los últimos datos del Ministerio del Interior. Cada menos de cinco en su capital. Al hilo de estas cifras, desde la Subdelegación del Gobierno explican a El Correo de Andalucía que "este tipo de delitos sube en función de la concienciación social y el buen trabajo policial".

"Desde hace años se está haciendo una buena labor en favor de animar a las víctimas a que denuncien y de concienciar a nivel social sobre qué son las agresiones sexuales. Desde el Gobierno se ha trabajado mucho en eso", aseguran desde la Subdelegación a este periódico. "Y desde la perspectiva policial se han mejorado los procesos y protocolos, además de las dotaciones de estas unidades".