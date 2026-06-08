José Luis Sanz cumple tres años como alcalde de Sevilla con la vivienda, Tussam y Lipasam como prioridades: "Estamos invirtiendo más que ningún Gobierno"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, entra en la cuenta atrás de este mandato. Superada la barrera de los tres años, afronta su cuarto año con "muchas cosas por hacer" y sin la mirada puesta todavía en las elecciones municipales de 2027. "Aún queda mucho", asegura. El primer edil popular ha elegido el Monasterio de San Jerónimo este lunes para hacer balance de los proyectos impulsados desde el verano de 2023 hasta ahora incluidos en su programa electoral. Según sus cálculos, ya va por el 80%, tras haber aprobado "la mayor partida económica de la historia" con tres presupuestos que rondan los 3.500 millones de euros. Y confía en alcanzar el 100% antes de mayo de 2027, cuando su continuidad al frente del Ayuntamiento dependerá de lo que voten los sevillanos.

Sanz ha puesto en valor su gestión durante estos tres años, celebrando haber "conseguido acabar con aquella imagen de la Sevilla permanentemente bloqueada" y haberla convertido en "la Sevilla que funciona, la que está en marcha, la que se está transformando". Y ha defendido estas palabras con cifras, "hechos y realidades". "Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que estamos invirtiendo en la ciudad más que ningún otro gobierno de nuestra historia democrática", ha afirmado, ante la atenta mirada de todo su equipo de Gobierno. Todos los concejales han acompañado al alcalde, a los que les ha agradecido su labor.

Pese a todo, dentro de un largo listado de proyectos mencionados, el alcalde ha hecho también autocrítica. "Me han quedado muchas cosas", ha asegurado. "Queda mucho por hacer. Yo creo que la ciudad ha cambiado sustancialmente. Pero reconozco que no hemos alcanzado el nivel de perfección que todavía a mí me gustaría. La ciudad ha mejorado sustancialmente", ha añadido, mostrándose "muy optimista" en seguir luchando para solucionar "el gran problema" de Sevilla: "El estado de abandono y dejadez en el que se encontraba".

6.134 VPO y 400 millones invertidos: la apuesta de José Luis Sanz por la vivienda en Sevilla

El alcalde ha afirmado que de lo que más orgulloso se siente en estos tres años es "haber conseguido que Sevilla sea la capital de la vivienda protegida en este momento, solo después de Madrid". "Es un auténtico logro. En esta ciudad llevábamos 15 años escuchando que aquí no parábamos de perder habitantes, porque los sevillanos se querían ir a vivir a municipios de nuestra área metropolitana porque aquí no había suelo, y es mentira. Estaba todo bloqueado, todo atascado, todo en los cajones o todo retrasado", ha expuesto.

Entre las cifras a destacar, las 2.700 viviendas protegidas en construcción, 2.200 de ellas promovidas por la Empresa Municipal de Vivienda: "Va a solucionar el problema de cientos de jóvenes sevillanos y sevillanas que no podían acceder al mercado de las viviendas. 23 promociones distintas en 23 zonas distintas de la ciudad, de diferentes precios, por lo cual contribuimos también a vertebrar los barrios de la ciudad de Sevilla". Son un total de 6.134 viviendas protegidas en tres años. 346 ya han sido entregadas y 1.163 en construcción, con más de 400 millones de euros de inversión municipal.

El equipo de Gobierno de José Luis Sanz. Todos los concejales del Ayuntamiento de Sevilla. / Ayuntamiento de Sevilla

Sanz también ha destacado la rehabilitación de 726 viviendas (144 en Los Pajaritos, 312 en Alcosa y 270 en La Barzola) con una inversión de más de 4,2 millones de euros; el plan de adecuación de más de 200 viviendas del parque público en alquiler; o los 10 millones de euros para la instalación de ascensores en bloques del Polígono San Pablo, los 4,2 millones en instalarlos en Los Pajaritos y 1,2 millones para Alcosa.

En materia de vivienda también está el desmantelamiento definitivo del asentamiento chabolista Reina de los Ángeles y un total de 31 realojos en El Vacie, con ocho aún en trámite; o la limitación de viviendas turísticas con 302 solicitudes denegadas de las 620 presentadas. Además, 77 años después, los vecinos de La Bachillera podrán inscribir sus viviendas en el registro de la propiedad, y también está el proyecto de urbanización El Gordillo, enquistado desde 2006 y que afectaba a más de 400 familias que podrán legalizar las parcelas que estaban sin construir.

Impulso a Tussam y Lipasam: "Es el mayor presupuesto en limpieza de la historia"

En Lipasam se han invertido hemos invertido en estos tres años 504 millones de euros, "el mayor presupuesto de limpieza de la historia este año precisamente, 150 millones". "Una inversión histórica de 65 millones de euros en maquinaria, con 440 nuevos vehículos, de los cuales 323 ya están en servicio y 117 se entregarán en los próximos meses", ha seguido el alcalde. Casi 20 millones están destinados a cambiar el modelo de contenedores de la ciudad, unos 11.500. Además, 1.354 trabajadores se han convertido en indefinidos.

Tussam, tras una inversión de 271,8 millones en tres años, ha estrenado seis nuevas líneas, como la recuperación del C-5 o la 60 de Sevilla Este a la Macarena. "La mayor convocatoria de conductores de la historia de Tussam" ha supuesto 600 plazas de conductores en estos tres años, además se ha logrado el "récord de demandas de viajeros, 91,09 millones en el acumulado". De toda esta inversión, 64,8 millones de euros están destinados para 68 nuevos autobuses y 63 más que se incorporarán en los próximos meses.

Sevilla supera los 700.000 habitantes y crea más empleo público

Sanz también se ha quedado con otro hito destacado, el haber superado los 700.000 habitantes tras más de una década después, desde 2012. O la implantación de Ley de Grandes Ciudades. "Hemos mejorado las condiciones laborales de la plantilla y reforzado los servicios públicos esenciales con la creación de 522 nuevas plazas de empleo público, 329 plazas de promoción interna que favorecen la carrera profesional del personal municipal y la estabilización de 786 plazas. En total, hemos ampliado la plantilla municipal en 3.307 trabajadores (600 de Tussam, 1.354 de Lipasam, 786 de estabilización de puestos de trabajo y 567 nuevas plazas de empleo público)", destacan desde el Gobierno Local. Dentro del refuerzo de personal están las 220 nuevas plazas de Policía Local o grupos especializados como el GAR o los Agentes Tutores; o la plantilla de bomberos en más de un centenar de plazas.

Dentro de las inversiones del Gobierno de José Luis Sanz en estos tres años están más de 560 millones de euros de presupuesto social; más de 4,1 millones de euros para fomentar la conciliación; más de 21 millones de euros para mejorar las instalaciones deportivas; 200 actuaciones de asfalto; una inversión histórica de Emasesa de 120,7 millones de euros; más de 14 millones de euros para la construcción y renovación de carriles bici; más de 7 millones de euros para la ampliación del tranvibús; la renovación integral del Puente del Cachorro; 27.226 luminarias leds; la recuperación del Auditorio Rocío Jurado, Hotel Triana, Nave Singer o la Fábrica de Vidrio La Trinidad; más de 65.000 nuevas plantaciones; 18 millones de euros de inversión en la Policía Local; más de 7 millones en parques empresariales; más de 5 millones en ayudas al comercio tradicional; más de 20 millones para colegios públicos y 11.948.905 euros de Fondos Europeos para el PAI Sevilla Nuevo Este.