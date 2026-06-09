Más de 6.000 personas optan a las 92 VPO en Valdezorras: alquileres desde 230 euros al mes

Más de 6.000 solicitudes válidas se han registrado para optar a las 92 VPO en régimen de alquiler que se construirán en la Vereda de Poco Aceite, en Valdezorras. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y analizada la documentación, Emvisesa ha publicado las listas provisionales de personas solicitantes admitidas, separadas por cupos de participación.

Las solicitudes se han distribuido conforme a las opciones marcadas por las personas interesadas. En concreto, se han registrado 213 solicitudes válidas para viviendas destinadas a víctimas de violencia de género, 233 solicitudes válidas para viviendas adaptadas a personas con movilidad reducida y 6.479 solicitudes válidas en el cupo del resto de solicitantes.

Listados provisionales por cupos

Tal y como recogen las bases de la convocatoria, la participación en los distintos cupos no es excluyente, por lo que una misma persona puede figurar en varios listados provisionales si cumple los requisitos específicos establecidos.

Para consultar las listas, Emvisesa recomienda descargar el archivo PDF correspondiente al cupo o cupos de interés y utilizar el buscador del visor para localizar las iniciales del nombre y apellidos junto a los cuatro últimos dígitos del DNI o NIE. Los datos personales aparecen anonimizados para cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos.

Las personas que hayan presentado solicitud en tiempo y forma y no figuren en alguno de los listados provisionales, así como aquellas que detecten errores en los datos publicados o en su acuse de recibo, podrán presentar alegaciones hasta el martes 9 de junio de 2026, a las 14.00 horas.

Sobre la promoción de alquiler protegido en Valdezorras

La promoción de los 92 alojamientos protegidos en régimen de alquiler se enmarca dentro del Programa de Alquiler de Régimen General del Plan Vive de Andalucía 2020-2030. El proyecto incluye 14 viviendas de un dormitorio a 230 euros mensuales, 50 de dos dormitorios a 390 euros mensuales, cinco de ellas adaptadas, y 28 de tres dormitorio a 490 euros mensuales.

Las viviendas dispondrán de cocina amueblada y equipada, con placa vitrocerámica, horno, microondas, frigorífico y campana extractora. Además, la promoción contará con 14 garajes para coches y dos para motos, cuyo coste se determinará conforme avance el proceso.

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La adjudicación se realizará mediante sorteo público ante fedatario el 17 de junio.