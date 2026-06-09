Sevilla
Más de 6.000 personas optan a las 92 VPO en Valdezorras: alquileres desde 230 euros al mes
Emvisesa ha publicado las listas provisionales de personas solicitantes admitidas para la adjudicación de 92 alojamientos protegidos en régimen de alquiler en la Vereda de Poco Aceite, en Valdezorras.
Más de 6.000 solicitudes válidas se han registrado para optar a las 92 VPO en régimen de alquiler que se construirán en la Vereda de Poco Aceite, en Valdezorras. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y analizada la documentación, Emvisesa ha publicado las listas provisionales de personas solicitantes admitidas, separadas por cupos de participación.
Las solicitudes se han distribuido conforme a las opciones marcadas por las personas interesadas. En concreto, se han registrado 213 solicitudes válidas para viviendas destinadas a víctimas de violencia de género, 233 solicitudes válidas para viviendas adaptadas a personas con movilidad reducida y 6.479 solicitudes válidas en el cupo del resto de solicitantes.
Listados provisionales por cupos
Tal y como recogen las bases de la convocatoria, la participación en los distintos cupos no es excluyente, por lo que una misma persona puede figurar en varios listados provisionales si cumple los requisitos específicos establecidos.
Para consultar las listas, Emvisesa recomienda descargar el archivo PDF correspondiente al cupo o cupos de interés y utilizar el buscador del visor para localizar las iniciales del nombre y apellidos junto a los cuatro últimos dígitos del DNI o NIE. Los datos personales aparecen anonimizados para cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos.
Las personas que hayan presentado solicitud en tiempo y forma y no figuren en alguno de los listados provisionales, así como aquellas que detecten errores en los datos publicados o en su acuse de recibo, podrán presentar alegaciones hasta el martes 9 de junio de 2026, a las 14.00 horas.
Sobre la promoción de alquiler protegido en Valdezorras
La promoción de los 92 alojamientos protegidos en régimen de alquiler se enmarca dentro del Programa de Alquiler de Régimen General del Plan Vive de Andalucía 2020-2030. El proyecto incluye 14 viviendas de un dormitorio a 230 euros mensuales, 50 de dos dormitorios a 390 euros mensuales, cinco de ellas adaptadas, y 28 de tres dormitorio a 490 euros mensuales.
Las viviendas dispondrán de cocina amueblada y equipada, con placa vitrocerámica, horno, microondas, frigorífico y campana extractora. Además, la promoción contará con 14 garajes para coches y dos para motos, cuyo coste se determinará conforme avance el proceso.
La adjudicación se realizará mediante sorteo público ante fedatario el 17 de junio.
- La nueva playa de arena real que los sevillanos ya pueden disfrutar sin salir de la ciudad: con tumbonas, toboganes y zona VIP
- El remedio natural contra el calor de Sevilla está en este pequeño pueblo y sus enormes lagunas: tiene rutas, antiguas estaciones de tren y restos prehistóricos
- Muere electrocutado un joven de 17 años en Gelves al salir de una piscina
- La Junta de Andalucía cierra las FP para alumnos con necesidades especiales con altas tasas de abandono: '¿Qué alternativa tienen los chavales?
- El mercadillo de Sevilla que se celebra cada sábado con más de 70 puestos de artesanía, cosméticos y moda: esta es su nueva ubicación y horarios
- Un pueblo de Sevilla estrenará este verano un parque acuático infantil con piscina y juegos de agua
- Uno de los mercadillos más grandes de toda Sevilla está en este pueblo de apenas 5.000 habitantes: tiene más de 200 puestos de ropa, comida y decoración
- La Fiscalía acusa a un hombre de violar a su mujer en su propia casa en Sevilla: pide 9 años de cárcel para él