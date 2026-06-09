El abuelo paterno de la bebé fallecida en Bormujos: "Nadie le dio importancia a los episodios anteriores ocurridos en casa de la abuela materna"

El abuelo paterno de la bebé de 16 meses que murió en Bormujos tras sufrir quemaduras graves en su cuerpo la pasada semana ha asegurado que la niña "ha llegado a nuestra manos presentando lesiones o marcas físicas que nos han generado una profunda preocupación" en "varias ocasiones". José Antonio Molino ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha aclarado que existen versiones contradictorias sobre lo que causó el fallecimiento de la menor, que presuntamente sufrió las heridas mientras era bañada en la vivienda de la abuela materna.

"En ningún momento se nos ha dado una información completa. No se le ha dado importancia a lo sucedido ni a los distintos episodios. Esto también lo sufrimos el 30 de marzo, cuando la pequeña Leyre sufrió quemaduras mientras la bañaban en el domicilio de la abuela materna. Recibimos varias versiones de los hechos y no se le ha dado importancia al asunto", señaló el abuelo paterno durante la comparecencia ante los medios de comunicación.

"Las circunstancias que han rodeado el fallecimiento de mi nieta son totalmente incomprensibles para nosotros. Por eso, estamos abiertos a cualquier hipótesis que la investigación nos pueda ofrecer. La única finalidad de esta familia es obtener una respuesta sobre el fallecimiento de mi nieta y, en su caso, que se depuren las responsabilidades del procedimiento penal", insistió el abuelo, que estuvo acompañado del letrado Miguel Pérez.

Molino no dudó en señalar a Andrea Burdalo, madre de la menor fallecida, como causante de "dificultades negativas y escenarios complejos" tras la separación del padre en abril de 2025, pocos meses después del nacimiento de la pequeña Leyre. Burdalo aseguró que las quemaduras se produjeron mientras la bañaba el padre. Yolanda Jiménez, abuela materna, insistió en que se encontró a su hija "en estado alterado y chillando".

"Hacer justicia sobre un episodio que no llegamos a comprender"

Miguel Pérez, abogado de la familia paterna, aseguró que está "trabajando en recopilar documentos y datos que en principio permiten sostener, con la cautela propia del procedimiento, que la menor fallece como consecuencia de las quemaduras en el domicilio abuela materna y mientras le bañaban". "Vamos a trabajar para hacer justicia sobre un episodio que no llegamos a comprender. (...) No solo estudiamos los documentos, también las relaciones personales de los presentes en el momento de los hechos y de las relaciones en los que la menor ha luchado por su vida en el Hospital Virgen del Rocío".

"No podemos descartar ninguna hipótesis, la fase de instrucción actual es fundamental para esclarecer lo sucedido", señaló el letrado ante los medios antes de pedir una "investigación amplia". Las dos familias están personadas en la causa abierta por el caso.