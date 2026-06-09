El cambio en el plan de albergues y "un retraso" en la concesión obligan al Ayuntamiento de Sevilla a devolver 2 millones de euros en ayudas

El Ayuntamiento de Sevilla ha devuelto más de dos millones de euros en ayudas destinadas a fines sociales. En concreto, ha reintegrado 1,5 millones de fiondos europeos tras no llevar a cabo finalmente el proyecto de Centros para Personas Resilientes (CPA), y otros 589.000 euros del dinero sin ejecutar de un programa de conciliación familiar de la Junta de Andalucía. En el primer caso, además, el Consistorio ha tenido que afrontar el pago de una penalización de algo más de 60.000 euros, aprobado en la Junta de Gobierno local del pasado viernes.

La Junta de Andalucía concedió al Ayuntamiento una ayuda con fondos europeos para crear los Centros para Personas Resilientes (CPA) en el verano de 2024. Aquellos albergues, sin embargo, suscitaron el rechazo de muchos vecinos de San Jerónimo y el Cerro del Águila, donde se había previsto instalarlos. Esto obligó al Gobierno local a modificar los planes respecto a un proyecto que ya había recibido 1,5 millones de euros de dinero público.

"En aquel proyecto se decidió otra opción, y como los fondos eran finalistas, hubo que devolver la subvención", explican fuentes municipales. Así, en el verano de 2025 se decidió reingresar a la Consejería de Inclusión Social el total del importe "al no ser posible su realización y con la finalidad de evitar un mayor devengo de intereses de demora". No obstante, se impuso una penalización de 61.033,29 euros, cuyo pago se ha aprobado en la Junta de Gobierno local del pasado viernes.

Otra devolución de 589.000 euros

En esta última Junta de Gobierno local también se ha acordado "el reintegro parcial de la subvención concedida" al programa Sevilla Concilia 2024. "Teniendo en cuenta que el importe justificado a la administración concedente ha ascendido a 970.674,85 euros, el importe que resulta por la parte no ejecutada correspondiente a la cofinanciación de la administración concedente es de 589.522,33 euros", recoge el expediente oficial consultado por El Correo de Andalucía.

Es decir: que el Ayuntamiento de Sevilla va a devolver más de 589.000 euros de una ayuda que no había usado en su totalidad. Desde el Consistorio, por su parte, defienden que "la subvención se recibió con retraso respecto al inicio previsto del programa". "Ante esa situación, se tomó la decisión responsable de no paralizar el servicio para no dejar desatendidas a las familias usuarias, y se asumió con cargo a fondos municipales el coste de las prestaciones durante ese periodo".

"Cuando finalmente se hizo efectivo el ingreso de la subvención, el programa ya se encontraba en pleno funcionamiento y facturando con normalidad, y todas aquellas facturas emitidas con anterioridad a la recepción de los fondos habían sido ya abonadas con recursos propios del Ayuntamiento", argumentan fuentes municipales. "En consecuencia, esa parte del gasto, al haberse cubierto por vía municipal, no podía imputarse a la subvención, lo que determina su devolución".