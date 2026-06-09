El Ayuntamiento aprueba iniciar la transformación de tres céntricas plazas de Sevilla: arrancan las obras en la Concordia

El Ayuntamiento ha dado luz verde al comienzo de la transformación de tres céntricas plazas de Sevilla. La comisión ejecutiva de Urbanismo ha aprobado este martes el inicio de la primera fase de la reforma, que incluye la "reurbanización de espacios públicos, la mejora de infraestructuras y la pavimentación de acera" en una de ellas, la de la Concordia. Una actuación que, tal como apuntan desde el Consistorio, supone el inicio "del proceso de unificación estética y funcional de las plazas de la Concordia, Duque de la Victoria y la Gavidia".

Este proyecto de la Concordia contempla "dos zonas de intervención", según explican desde el Gobierno local. "La actuación que arranca ahora corresponde a la primera fase de la zona 1, e incluye la reurbanización completa de la calle San Juan de Ávila y del tramo de acera de la calle Teniente Borges —contiguo a la fachada de la antigua comisaría de Policía— así como el reasfaltado de la calzada desde la calle San Juan de Ávila hasta el paso de peatones de acceso al centro comercial El Corte Inglés".

El coste de estos primeros trabajos asciende a 750.000 euros, tal como señalan fuentes municipales. Así, esta intervención "persigue serenar el espacio de la plaza adecuando sus distintos niveles a los criterios de accesibilidad legalmente exigidos, con el objetivo de generar un entorno urbano amable para el peatón que no comprometa la fluidez del tráfico rodado", apuntan asimismo desde el Consistorio hispalense, que no aclaran qué plazo de ejecución tienen estas obras en concreto.

Asimismo, las fases siguientes en esta plaza "contemplarán la urbanización del frente del edificio rehabilitado —aceras y calzada hasta conectar con la circulación de la Plaza de la Gavidia y la zona de acceso al aparcamiento subterráneo— así como la mejora integral de la accesibilidad y la reordenación del espacio interior de la propia plaza, con renovación de pavimentos y mobiliario urbano", según informan fuentes municipales.

Reformas en el Duque, la Gavidia y la Concordia

"Estas obras son un ejemplo claro de nuestro compromiso de cuidar Sevilla aplicando criterios estéticos y urbanísticos unificados. Queremos que el entorno de estas plazas sea más accesible, más confortable y más agradable, tanto para vecinos como para visitantes", ha afirmado al respecto el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa. Todo ello enfocado "en la mejora del espacio público en el centro histórico" de la ciudad.

"Más allá del equilibrio entre ambos usos, la intervención busca intensificar la conexión entre las plazas de la Concordia, la Gavidia y El Duque de la Victoria, que hoy funcionan como espacios independientes a pesar de su cercanía, dotándolas de una mayor continuidad y coherencia visual", resaltan asimismo desde el Ayuntamiento. La primera de ellas en someterse a reforma es la de la Concordia, "pieza clave de un conjunto de tres espacios consecutivos que, a pesar de su proximidad, carecen hoy de una estética y ordenación comunes".