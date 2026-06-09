La Bienal de Flamenco lleva nueve espectáculos al Teatro Central con estrenos absolutos de Rosario La Tremendita o Sara Jiménez

La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla convertirá una vez más el Teatro Central en un espacio para la búsqueda y la creación. Así lo ha presentado este martes el Ayuntamiento de Sevilla, junto al Área de Turismo y Cultura. Fechados del 11 de septiembre al 2 de octubre, nueve serán los espectáculos que pasarán por este equipamiento.

Serán siete estrenos absolutos firmados por figuras consolidadas como ya son Rosario La Tremendita, Olga Pericet, Juan Tomás de la Molía o Sara Jiménez, entre otros. El ciclo se configura completo con propuestas como las de José Maya o Isabel Bayón, cumplimentando así una programación que reúne prestigio flamenco y, sin duda, nuevos valores en torno al baile, el cante y la creación sumergidas dentro de un marco muy contemporáneo.

Sobre esta vía, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha subrayado en la presentación la relevancia que presenta la colaboración entre administraciones para seguir fortaleciendo la Bienal del Flamenco, a la vez que elevaba el valor del papel patrocinador privado de cara al que el festival siga creciendo y proyectándose a escala internacional. Destacaba así las recientes incorporaciones de entidades como Unicaja y GetYourGuide, al tiempo que ha recordado cómo, por primera vez en todo el recorrido de la Bienal, los patrocinios se han licitado mediante un procedimiento público: "Desde este equipo de gobierno estamos trabajando para agilizar y modernizar la relación entre lo público y lo privado, generando nuevas oportunidades de colaboración que permitan reforzar un proyecto cultural de referencia internacional como es la Bienal", ha señalado.

La delegada también ha querido apuntar hacia la dimensión global del certamen desde su propia experiencia: "Tuve la oportunidad de coincidir con Andrés Marín y con Rosario La Tremendita en París y comprobar la admiración que despiertan fuera de nuestras fronteras. Volví a encontrármelos en Nueva York y la sensación fue la misma: la Bienal de Flamenco de Sevilla marca tendencias y proyecta al mundo algunos de los artistas más innovadores y respetados de nuestro tiempo" Respecto a la programación en el Central, ha añadido que “es un ejemplo de esa capacidad de la Bienal para combinar tradición, vanguardia y excelencia artística”.

"Un mosaico de ciclos que dialogan entre sí"

Por su parte, el director de la Bienal de Flamenco, Luis Ybarra, ha destacado que la programación del Teatro Central se integra en una concepción global del festival, entendida como "un mosaico de ciclos que dialogan entre sí". En este sentido, ha explicado que la Bienal busca romper con fronteras arraigadas entre espacios y disciplinas, de modo que "el baile entra en el corazón del cante y este penetra en el templo del mismo" comparándolo con una sinergia que "abre y cierra las puertas del Central". Así, Rosario La Tremendita inaugurará una programación que clausurarán Sandra Carrasco y David de Arahal, en una amalgama que aúna bagaje y nuevos valores que debutan en solitario en la Bienal, como bien serán Juan Tomás de la Molía o Águeda Saavedra.

Ybarra ha señalado además la diversidad temática y estética de la programación, que abarca desde la mirada de Andrés Marín sobre la Alameda de Hércules hasta el homenaje a la guitarra de Ramón Montoya, pasando por las reflexiones sobre el movimiento, el cuerpo y la memoria presentes en las propuestas de Olga Pericet o José Maya. "Son estrenos, noches únicas y espectáculos que representan la primera línea del baile flamenco actual", sintetizaba. "No me gusta hablar de una programación experimental, sino de flamenco en estado de búsqueda", ha afirmado. "Ese es el rasgo común que atraviesa todos los espectáculos: la búsqueda de nuevos lenguajes y formas de dialogar con la tradición". Como novedad en esta edición, Ybarra ha anunciado el adelanto de media hora en el horario de las funciones del Teatro Central, comenzando a las 22.30 horas.

¿Cuál es la programación?

La programación se abrirá el 11 de septiembre con el estreno de Menos es más, el nuevo trabajo discográfico de Rosario La Tremendita. Partiendo del flamenco de raíz y del folclore, la artista construye una propuesta que dialoga con el jazz, el rock y el funk. Con producción propia y junto al guitarrista Dani de Morón, ofrecen una mirada personal e innovadora sobre el flamenco, donde pasado, presente y futuro coexisten en un mismo paisaje sonoro.

El 13 de septiembre, José Maya presentará Lejano, una propuesta que explora la memoria como esencia de la identidad y el cante como vínculo con las raíces más profundas. Con esta obra, Maya reivindica el cante y la danza como herramientas para la búsqueda personal y la conexión con aquello que permanece más allá.

El 15 de septiembre llegará al Central una de las noches únicas con Epílogo de un cante que se hizo baile, propuesta ideada y dirigida por Isabel Bayón. Concebido como diálogo entre palabra, cante y movimiento, el espectáculo explora la transformación del cante en cuerpo y baile a través de una sucesión de relatos, voces y atmósferas flamencas. Con dirección musical de Jesús Torres y la colaboración especial al baile de la propia Bayón, la pieza propone una reflexión poética sobre la esencia del flamenco y la relación indisoluble entre el cante y la danza.

El 21 de septiembre será turno del estreno Perspectivas sobre un baile sonoro, la propuesta de Olga Pericet. Tras su celebrado proyecto Baile Sonoro, la artista revisita tres décadas y media de trayectoria en una creación a entre la memoria del cuerpo y el presente creativo. Acompañada por José Manuel León a la guitarra y por Mercedes Cortés y Miguel Lavi al cante, Pericet explora las posibilidades del recital flamenco en una búsqueda de nuevas formas de expresión.

El 23 de septiembre llegará Te atrevo, la nueva creación de Juan Tomás de la Molía y Águeda Saavedra, dirigida por Manuel Liñán. Considerados dos de los nombres con mayor proyección del baile flamenco actual, ambos debutan en solitario en la Bienal con una propuesta que reúne la personalidad artística y la sólida trayectoria de dos intérpretes que, pese a su juventud, han trabajado junto a algunas de las principales figuras y compañías del panorama flamenco. El 25 de septiembre, Andrés Marín estrenará Desierto, una creación inspirada en la memoria poética de la Alameda de Hércules y en los ecos de un tiempo fundamental para la historia del flamenco.

El escenario del Central acogerá el 27 de septiembre Doncellas, de Estévez/Paños y Compañía. Inspirado en el legado musical de Ramón Montoya, considerado el padre de la guitarra flamenca moderna, el espectáculo homenajea a una figura fundamental del flamenco a través de una fantasía coreográfica donde conviven el flamenco más ortodoxo y sus vertientes más experimentales, la danza española y la contemporánea. Concebida como una fiesta, la libertad creativa y el encuentro entre disciplinas, se reivindica la vigencia de una obra que marcó el rumbo de generaciones de guitarristas y artistas flamencos.

El 29 de septiembre, Sara Jiménez estrenará La compañía, una propuesta escénica que toma como inspiración el universo de las troupes ambulantes para reflexionar sobre la identidad, la diferencia y el papel del artista en la sociedad. Concebida e interpretada junto a Julio Ruiz, Mariana Collado, Tomás de Perrate, Teresa Hernández y Raúl Cantizano, la obra combina flamenco, danza contemporánea, teatro y elementos del imaginario circense para configurar una fábula poética donde lo extraordinario y lo cotidiano conviven en permanente diálogo.

La programación concluirá el 2 de octubre con el estreno absoluto de Poema de la libertad, una creación de Sandra Carrasco y David de Arahal inspirada en la figura de Pepe Marchena, coincidiendo con el 50 aniversario de su fallecimiento.