Sin circulación del Virus del Nilo en Sevilla pero aumentan los mosquitos en municipios como La Puebla del Río

El verano está a la vuelta de la esquina. Como viene siendo habitual, las campañas de prevención del Virus del Nilo Occidental (VNO) se desarrollan con especial intensidad. Por ahora, la Junta de Andalucía no ha registrado circulación de la enfermedad este año. En la provincia de Sevilla han subido las capturas de mosquitos en la última semana, concretamente, en La Puebla del Río, al tiempo que los vecinos de un barrio de La Rinconada han manifestado su temor y preocupación por la proliferación de este tipo de insectos en los últimos días.

Según informa la Junta de Andalucía, desde que se ha iniciado el periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado un total de 593 determinaciones de las trampas y todas han resultado negativas. Sin embargo, están detectando un incremento progresivo de las densidades. En la última semana se han hecho capturas de más de 1.000 mosquitos en trampas de Brazo del Este y Cañada de los Pájaros de La Puebla del Río (Sevilla), lo que se considera una densidad alta. Se trata del volumen más elevado de toda Andalucía hasta el momento, ya que otras zonas de San Roque, Sanlúcar de Barrameda, Matalascañas, La Antilla o Archidona están en niveles moderados. En cambio, la gran mayoría de la comunidad se halla en niveles bajos, esto es, por debajo de las 100 capturas.

Por su parte, los vecinos del barrio de El Santísimo en La Rinconada han manifestado su preocupación y temor ante la proliferación de mosquitos transmisores del Virus del Nilo Occidental (VNO). En cambio, desde el Consistorio han realizado una llamada a la calma tras constatar en la última inspección realizada por la Junta de Andalucía que se ha detectado una proliferación dentro de lo habitual. El último informe entomológico de imbornales y trampas indica una presencia de mosquitos de Grado 1, lo que se traduce que "en ninguna zona hay una presencia anómala de mosquitos y en que la cantidad es muy baja".

La citada barriada es objeto de atención prioritaria en las que se actúa "con especial intensidad" debido a sus características específicas. Esta zona se encuentra próxima a áreas agrícolas de regadío y al cauce abierto del Arroyo Almonázar, con aguas estancadas y una abundante vegetación, el año pasado un vecino de este barrio ya se vio afectado el pasado año. El Consistorio está llevando a cabo fumigaciones periódicas en zonas húmedas, vigilancia entomológica intensificada, instalación de trampas de captura y aplicación de tratamientos conforme a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Vigilancia en un total de 15 municipios por parte de la Diputación de Sevilla

La prevención del Virus del Nilo Occidental (VNO) se construye con planificación y evidencia: vigilancia entomológica, actuación en origen y capacidad de respuesta cuando el riesgo se incrementa. En ese marco, Lokímica ha sido adjudicataria de dos lotes (lotes 1 y 3) del servicio de control de mosquitos vectores del VNO en municipios de la Vega del Guadalquivir y otros de la provincia de Sevilla durante 2026, en un contrato coordinado por la empresa pública Tragsatec.

El lote 1 se desarrolla en municipios de la margen derecha del Guadalquivir, entre ellos Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Coria del Río, Gelves, Isla Mayor, Mairena del Aljarafe, Tomares, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, La Puebla del Río y Villamanrique de la Condesa. Por su parte, el lote 3 aporta capacidad de intervención en cualquier municipio de la provincia de Sevilla declarado en riesgo por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, lo que refuerza la respuesta ante escenarios cambiantes y permite actuar con rapidez donde sea necesario.

120 trampas desplegadas por la Junta de Andalucía en toda la comunidad

Por su parte, la Junta de Andalucía despliega un total de 120 trampas para el seguimiento y control de los mosquitos vectores del virus del Nilo Occidental (VNO) que despliega la Consejería de Sanidad. Además, el Gobierno autonómico centraliza los datos que arrojan las trampas de otras administraciones, como las diputaciones de Huelva, Sevilla y Córdoba o la Estación Biológica de Doñana del CSIC, de manera que recibe información de cerca de 215 plazas.

Este año 117 municipios andaluces inician la temporada en nivel alto, 302 en nivel medio y 366 en nivel bajo, lo que supone un incremento de 13 municipios en nivel alto respecto a 2025, correspondientes a zonas donde se detectó circulación del virus en la campaña pasada.