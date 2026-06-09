Elevado a fase de emergencia el incendio forestal declarado en Guillena (Sevilla), que permanece activo

El incendio forestal declarado este martes en Guillena, en la provincia de Sevilla, permanece activo y ha llevado a elevar la situación a fase de emergencia, situación operativa 1 a las 07.48 horas, según ha comunicado el consejero Antonio Sanz: “La seguridad de las personas es lo primero” y ha pedido a quienes se encuentren en la zona que sigan las indicaciones de los operativos, no se acerquen al área de intervención y eviten cualquier situación de riesgo.

Medios terrestres desplegados en Guillena

El Plan Infoca había informado previamente de que el fuego se encontraba en situación de activo y de que, por el momento, se habían movilizado medios terrestres para combatir las llamas.

En concreto, el dispositivo desplegado en la zona está formado por una autobomba, dos grupos de bomberos forestales y un técnico de operaciones, que trabajan en las labores de extinción del incendio.

Qué implica la fase de emergencia y que un incnedio esté activo

La fase de emergencia, situación operativa 1, se activa en aquellos incendios que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles, pueden requerir por su evolución la puesta en marcha de medidas para la protección de las personas y de bienes de naturaleza no forestal..

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Por otro lado, en la terminología de los incendios forestales, un fuego se considera activo cuando las llamas se extienden sin control y continúa la propagación del incendio, que puede presentar uno o varios frentes.