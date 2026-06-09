Desarticulada en la Sierra Norte de Sevilla una organización dedicada al tráfico de drogas, con 27 detenidos

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en varias localidades de la Sierra Norte de Sevilla en una operación que se ha saldado con 27 personas detenidas y otras 5 investigadas por su presunta implicación en un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Venta de drogas al menudeo en Las Navas de la Concepción

El Área de Investigación de Cazalla de la Sierra inicia esta investigación tras detectar un aumento de hechos relacionados con la venta de drogas en la localidad de las Navas de la Concepción a través del menudeo, creándose una alarma social entre los vecinos de este pequeño municipio sevillano.

Como consecuencia de estas primeras informaciones obtenidas la Guardia Civil lleva a cabo la denominada operación FRASNAV, estableciendo diversas líneas de investigación que llevaron a establecer una relación en la distribución de las sustancias entre distintas localidades de la Sierra Norte.

Los dispositivos de vigilancia establecidos constataron la compleja estructura de la organización que contaba en las localidades de las Navas de la Concepción, la Puebla de los Infantes y Peñaflor de tres centros operativos de distribución de las sustancias, con ramificaciones para la distribución en distintos puntos de la zona para la posterior venta de la droga.

Organización criminal en la Sierra Norte de Sevilla

Dicha estructura jerarquizada conllevó una dificultosa investigación al existir un elevado número de integrantes de la organización con roles muy definidos, y con una distribución de la droga diversificada por las distintas localidades, dificultando de esta manera la acción policial sobre el conjunto de la organización.

En una primera fase de la investigación la Guardia Civil detectó como origen de las sustancias Sevilla capital tras un dispositivo de vigilancia permanente sobre dos sospechosos de ser los encargados de la distribución de la droga desde la capital hasta las localidades mencionadas. A raíz de estos seguimientos y la plena identificación de estas dos personas se procedió a la detención de las mismas en Sevilla.

Reunidas las pruebas necesarias y con la detención de los dos principales integrantes de la organización, se autorizó por parte de la Autoridad Judicial la entrada y registro de 7 inmuebles en distintas localidades, siendo intervenidos en el interior de los mismos aproximadamente un kilogramo de diversa variedad de sustancias estupefacientes como cocaína, hachís, marihuana, MDMA, tussi y popper, además de tres escopetas modificadas una de ellas con los cañones recortados, 2.500 euros en efectivo y terminales de telefonía móvil que está siendo analizado por la Guardia Civil.

Operación FRASNAV y registros policiales

La dificultad de la explotación de la operación FRASNAV ha conllevado un amplio despliegue de manera simultánea de una gran variedad de especialidades de la Guardia Civil, como la Unidad de Seguridad Ciudadana USECIC, Servicio Cinológico, Equipos de Policía Judicial, patrullas territoriales de la Compañía de Cazalla de la Sierra, junto con el apoyo del GRS num 2 de Sevilla.

La investigación finaliza con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente de 27 personas en calidad de detenidos y la investigación de otras 5 personas, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de pertenencia a organización criminal.

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La Guardia Civil da por desarticulada la organización al completo, manteniendo líneas de investigación abiertas en base al análisis de los dispositivos móviles intervenidos que pudieran ser de interés para la acción policial no descartándose nuevas actuaciones policiales.