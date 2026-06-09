Sevilla
La promoción de VPO más diminuta de Sevilla arranca en el corazón de Cerro Amate: "Aquí no hay proyectos de primera ni segunda"
Emvisesa ha impulsado en la calle Pedro de Madrid la construcción de dos viviendas protegidas en alquiler, que se entregarán previsiblemente "en el tercer trimestre de 2027"
La consejera de Vivienda, el subdelegado del Gobierno, el delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla y varios representantes municipales han asistido este martes al acto de primera piedra para la construcción de dos VPO de alquiler en Cerro Amate. Unas viviendas protegidas que se levantarán en el 16 de la calle Pedro de Madrid, en una parcela de unos 10 metros de fachada, como mucho. "Nos encontramos en la promoción más pequeña de la ciudad, aunque no es pequeña ni en calidad ni en ilusión", ha afirmado al respecto el concejal de Urbanismo, Juan de la Rosa.
"Para Emvisesa no hay promociones de primera ni de segunda categoría, todas requieren el mismo esfuerzo. De hecho creo que en los planos se ve en todo ese cariño", ha coincidido el arquitecto Enrique Díaz, encargado del proyecto. Está previsto que las obras arranquen este mismo junio y se prolonguen durante un año, tal como establece el plazo de ejecución. Así, la entrega de estas dos viviendas protegidas se hará "en el tercer trimestre de 2027".
"En vez de poner una vivienda encima de otra, lo que se ha planteado es dividir la parcela por la mitad, sin que ninguna está supeditada al uso de la otra. Es una propuesta bastante hábil para introducir dos hogares en poco más de 100 metros", ha explicado el propio Díaz. La inversión pública necesaria para este proyecto ha alcanzado los 460.000 euros, financiados con fondos europeos, así como del Ayuntamiento de Sevilla, Gobierno central y Junta.
"Ha sido un trabajo de cirugía"
La consejera de Vivienda, Rocío Díaz, ha resaltado durante el acto que "aquí todo suma". "Cada suelo lo destinamos a vivienda protegida: ese es el objetivo que sacamos adelante", ha apuntado Díaz en su intervención, en la que también ha dado las gracias "a esos equipos que hacen viables proyectos como el de Amate". "Debemos poner todo de nuestra parte. La vivienda no puede esperar".
"Se ha hecho un trabajo de cirugía en esta promoción", ha destacado por su parte el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. "Sacar proyectos tanto pequeños como grandes exigen que seamos capaces de cooperar todas las administraciones", ha señalado Toscano. "Hay tres conceptos clave: colaboración, financiación y regulación. Solo así lograremos que el derecho a la vivienda sea un derecho efectivo para la ciudadanía".
- La nueva playa de arena real que los sevillanos ya pueden disfrutar sin salir de la ciudad: con tumbonas, toboganes y zona VIP
- El remedio natural contra el calor de Sevilla está en este pequeño pueblo y sus enormes lagunas: tiene rutas, antiguas estaciones de tren y restos prehistóricos
- Muere electrocutado un joven de 17 años en Gelves al salir de una piscina
- La Junta de Andalucía cierra las FP para alumnos con necesidades especiales con altas tasas de abandono: '¿Qué alternativa tienen los chavales?
- El mercadillo de Sevilla que se celebra cada sábado con más de 70 puestos de artesanía, cosméticos y moda: esta es su nueva ubicación y horarios
- Un pueblo de Sevilla estrenará este verano un parque acuático infantil con piscina y juegos de agua
- Uno de los mercadillos más grandes de toda Sevilla está en este pueblo de apenas 5.000 habitantes: tiene más de 200 puestos de ropa, comida y decoración
- La Fiscalía acusa a un hombre de violar a su mujer en su propia casa en Sevilla: pide 9 años de cárcel para él