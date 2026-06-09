La promoción de VPO más diminuta de Sevilla arranca en el corazón de Cerro Amate: "Aquí no hay proyectos de primera ni segunda"

La consejera de Vivienda, el subdelegado del Gobierno, el delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla y varios representantes municipales han asistido este martes al acto de primera piedra para la construcción de dos VPO de alquiler en Cerro Amate. Unas viviendas protegidas que se levantarán en el 16 de la calle Pedro de Madrid, en una parcela de unos 10 metros de fachada, como mucho. "Nos encontramos en la promoción más pequeña de la ciudad, aunque no es pequeña ni en calidad ni en ilusión", ha afirmado al respecto el concejal de Urbanismo, Juan de la Rosa.

"Para Emvisesa no hay promociones de primera ni de segunda categoría, todas requieren el mismo esfuerzo. De hecho creo que en los planos se ve en todo ese cariño", ha coincidido el arquitecto Enrique Díaz, encargado del proyecto. Está previsto que las obras arranquen este mismo junio y se prolonguen durante un año, tal como establece el plazo de ejecución. Así, la entrega de estas dos viviendas protegidas se hará "en el tercer trimestre de 2027".

"En vez de poner una vivienda encima de otra, lo que se ha planteado es dividir la parcela por la mitad, sin que ninguna está supeditada al uso de la otra. Es una propuesta bastante hábil para introducir dos hogares en poco más de 100 metros", ha explicado el propio Díaz. La inversión pública necesaria para este proyecto ha alcanzado los 460.000 euros, financiados con fondos europeos, así como del Ayuntamiento de Sevilla, Gobierno central y Junta.

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano (izqda); la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, y el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, en la promoción Pedro de Madrid. / MARINA CASANOVA

"Ha sido un trabajo de cirugía"

La consejera de Vivienda, Rocío Díaz, ha resaltado durante el acto que "aquí todo suma". "Cada suelo lo destinamos a vivienda protegida: ese es el objetivo que sacamos adelante", ha apuntado Díaz en su intervención, en la que también ha dado las gracias "a esos equipos que hacen viables proyectos como el de Amate". "Debemos poner todo de nuestra parte. La vivienda no puede esperar".

"Se ha hecho un trabajo de cirugía en esta promoción", ha destacado por su parte el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. "Sacar proyectos tanto pequeños como grandes exigen que seamos capaces de cooperar todas las administraciones", ha señalado Toscano. "Hay tres conceptos clave: colaboración, financiación y regulación. Solo así lograremos que el derecho a la vivienda sea un derecho efectivo para la ciudadanía".