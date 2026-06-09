Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio GuillenaIncendio HuelvaPabellón de la NavegaciónSalidas Altimira - Deossa BetisJoven Pilas BMWInterno psiquiátricoMercadillo 100 puestos comidaAislados en DoñanaDerribo Casa HermandadAemet calorRemedio natural contra calorNegociaciones PP-Vox AndalucíaBetis Sevilla LigaNueva playa Sevilla
instagramlinkedin

Sucesos

Herido grave un guardia civil tras ser atropellado por un conductor en sentido contrario en Sevilla

La Guardia Civil detiene a un conductor que circulaba en sentido contrario y atropelló a los agentes que le dieron el alto

Agente de la Guardia Civil de Tráfico en un accidente.

Agente de la Guardia Civil de Tráfico en un accidente. / El Correo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a un conductor como presunto autor de los delitos de conducción temeraria, robo, lesiones y atentado contra agentes de la autoridad, después de que circulara con un turismo sustraído en sentido contrario por la carretera A-8065, en San Juan de Aznalfarache, y atropellara a dos agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Sevilla que intentaron darle el alto, uno de los cuales resultó herido de gravedad. La detención ha sido practicada por la Unidad de Investigación del Sector de Tráfico de Guardia Civil de Andalucía (UNIS) tras las gestiones realizadas por unos hechos ocurridos el día 23 de abril de 2026.

Mientras los Agentes circulaban en motocicletas por la citada vía, observaron al conductor circulando en sentido contrario al habitual. Al proceder al darle el alto, éste hizo caso omiso, acelerando el vehículo y atropellando a los dos motoristas pertenecientes al Subsector de Tráfico de Sevilla, provocando la caída de ambos. Uno de los componentes tuvo que ser evacuado al Hospital por las lesiones sufridas.

Delitos contra agentes de la autoridad y conducción temeraria

La comisión de un delito por atentado contra un agente de la autoridad, se produce cuando se agrede, acomete o se usa violencia o intimidación grave contra funcionarios, autoridades o agentes policiales cuando ejercen sus funciones. Para este tipo de delitos el Código Penal contempla una pena de prisión de seis meses a tres años, así como la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores hasta seis años, por la comisión del delito de conducción temeraria.

Noticias relacionadas

Igualmente, para el delito de robo se castiga con una pena que va de uno a tres años de prisión, y el de conducción temeraria va de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva playa de arena real que los sevillanos ya pueden disfrutar sin salir de la ciudad: con tumbonas, toboganes y zona VIP
  2. El remedio natural contra el calor de Sevilla está en este pequeño pueblo y sus enormes lagunas: tiene rutas, antiguas estaciones de tren y restos prehistóricos
  3. Muere electrocutado un joven de 17 años en Gelves al salir de una piscina
  4. La Junta de Andalucía cierra las FP para alumnos con necesidades especiales con altas tasas de abandono: '¿Qué alternativa tienen los chavales?
  5. El mercadillo de Sevilla que se celebra cada sábado con más de 70 puestos de artesanía, cosméticos y moda: esta es su nueva ubicación y horarios
  6. Un pueblo de Sevilla estrenará este verano un parque acuático infantil con piscina y juegos de agua
  7. Uno de los mercadillos más grandes de toda Sevilla está en este pueblo de apenas 5.000 habitantes: tiene más de 200 puestos de ropa, comida y decoración
  8. La Fiscalía acusa a un hombre de violar a su mujer en su propia casa en Sevilla: pide 9 años de cárcel para él

Herido grave un guardia civil tras ser atropellado por un conductor en sentido contrario en Sevilla

Herido grave un guardia civil tras ser atropellado por un conductor en sentido contrario en Sevilla

'El Perro Andaluz', nuevo programa de Manu Sánchez en TVE, busca público en Sevilla: estos son los requisitos

Sevilla adelanta a este fin de semana la apertura de tres piscinas municipales ante el calor

Sevilla adelanta a este fin de semana la apertura de tres piscinas municipales ante el calor

El sevillano Juan Jesús García Vélez, magistrado de la Audiencia Provincial, elegido nuevo miembro de la Comisión de Ética Judicial

El sevillano Juan Jesús García Vélez, magistrado de la Audiencia Provincial, elegido nuevo miembro de la Comisión de Ética Judicial

La promoción de VPO más diminuta de Sevilla arranca en el corazón de Cerro Amate: "Aquí no hay proyectos de primera ni segunda"

La promoción de VPO más diminuta de Sevilla arranca en el corazón de Cerro Amate: "Aquí no hay proyectos de primera ni segunda"

El abuelo paterno de la bebé fallecida en Bormujos: "Nadie le dio importancia a los episodios anteriores ocurridos en casa de la abuela materna"

El abuelo paterno de la bebé fallecida en Bormujos: "Nadie le dio importancia a los episodios anteriores ocurridos en casa de la abuela materna"

El incendio forestal de Guillena junto a la central hidroeléctrica obliga a desalojar a seis familias del poblado del Cala

El incendio forestal de Guillena junto a la central hidroeléctrica obliga a desalojar a seis familias del poblado del Cala

Un pueblo de Sevilla organiza escapadas a las playas de Punta Umbría y Mazagón por menos de 8 euros para todo el mundo

Un pueblo de Sevilla organiza escapadas a las playas de Punta Umbría y Mazagón por menos de 8 euros para todo el mundo
Tracking Pixel Contents