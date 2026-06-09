Sucesos
Herido grave un guardia civil tras ser atropellado por un conductor en sentido contrario en Sevilla
La Guardia Civil detiene a un conductor que circulaba en sentido contrario y atropelló a los agentes que le dieron el alto
La Guardia Civil ha detenido a un conductor como presunto autor de los delitos de conducción temeraria, robo, lesiones y atentado contra agentes de la autoridad, después de que circulara con un turismo sustraído en sentido contrario por la carretera A-8065, en San Juan de Aznalfarache, y atropellara a dos agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Sevilla que intentaron darle el alto, uno de los cuales resultó herido de gravedad. La detención ha sido practicada por la Unidad de Investigación del Sector de Tráfico de Guardia Civil de Andalucía (UNIS) tras las gestiones realizadas por unos hechos ocurridos el día 23 de abril de 2026.
Mientras los Agentes circulaban en motocicletas por la citada vía, observaron al conductor circulando en sentido contrario al habitual. Al proceder al darle el alto, éste hizo caso omiso, acelerando el vehículo y atropellando a los dos motoristas pertenecientes al Subsector de Tráfico de Sevilla, provocando la caída de ambos. Uno de los componentes tuvo que ser evacuado al Hospital por las lesiones sufridas.
Delitos contra agentes de la autoridad y conducción temeraria
La comisión de un delito por atentado contra un agente de la autoridad, se produce cuando se agrede, acomete o se usa violencia o intimidación grave contra funcionarios, autoridades o agentes policiales cuando ejercen sus funciones. Para este tipo de delitos el Código Penal contempla una pena de prisión de seis meses a tres años, así como la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores hasta seis años, por la comisión del delito de conducción temeraria.
Igualmente, para el delito de robo se castiga con una pena que va de uno a tres años de prisión, y el de conducción temeraria va de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.
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