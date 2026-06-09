Rafael Ruiz, presidente de Legado Expo ante el cierre del Pabellón de la Navegación de Sevilla: "Es un sinsentido, la exposición debe conservarse"

Los planes de la Junta de Andalucía para el Pabellón de la Navegación de Sevilla chocan con el movimiento asociativo sevillano. La entidad Legado Expo, que ha trabajado durante los últimos años para reivindicar el adecuado mantenimiento y el impulso de grandes proyectos en la Cartuja, ha cuestionado la decisión de Egpasa de cerrar este espacio a partir del 21 de junio para iniciar un periodo de revisión del modelo que puede derivar en una actualización de la muestra o en un cambio de ubicación del contenido museográfico para darle otro uso el edificio diseñado por Guillermo Vázquez Consuegra.

Según ha detallado la Asociación en una nota de prensa, la exposición "debería conservarse", porque su cierre "rompería el compromiso con la ciudad" bajo el cual se ordenó la reforma urbanística del sector sur de la Isla de la Cartuja, que permitió el derribo de Puerta Triana y su entorno, así como la privatización del suelo para construir un centro comercial y el rascacielos Torre Sevilla. Asimismo, ha afirmado que esta pérdida también supondría el "malgasto" de parte del presupuesto que se asignó para la remodelación del edificio, incluido el montaje de la exposición permanente que, tras 14 años, cesaría la actividad "dejando un futuro incierto".

Por otro lado, la Asociación ha subrayado que se trata de un espacio público que sirve como "refugio climático" para miles de sevillanos, además de ser "uno de los pocos pabellones originales de la Expo 92 abierto al público general". Igualmente, la exposición permanente ejerce un "importante papel" en el aprendizaje de cientos de grupos escolares procedentes de diferentes puntos de la provincia para conocer la historia de la navegación en la ciudad.

Como último motivo, ha señalado la pérdida de puestos de trabajo que conllevaría esta clausura, a la vez que han mostrado su negativa y "un completo desagrado" ante esta noticia, que según ha afirmado el presidente de Legado Expo Sevilla, Rafael Ruíz, "sería vaciar la memoria de la exposición universal", además, Ruiz ha destacado que se trata de un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

OBRA DE VÁZQUEZ CONSUEGRA

El Pabellón de la Navegación, ubicado entre el Jardín Americano y el parque Fernando Magallanes, fue una de las obras cumbre de la arquitectura española contemporánea, firmado por Guillermo Vázquez Consuegra. Desde su construcción, se catalogó como uno de los edificios permanentes tras la clausura de la muestra universal el 12 de octubre de 1992, pero descontinuando la exposición que albergaba en su interior. La remodelación se inició en 2008, con un presupuesto de 11 millones de euros, gestionada a través de la Junta de Andalucía y finalizó con la concepción de nuevos espacios museísticos, dedicados a las expediciones atlánticas, y expositivos.

A la exposición permanente, ubicada en el edificio principal, se le sumó la Torre Schindler, en el pantalán, la cual hace las veces de mirador urbano y de exposición histórica en la rampa que alberga en su interior.