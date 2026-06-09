Televisión
'El Perro Andaluz', nuevo programa de Manu Sánchez en TVE, busca público en Sevilla: estos son los requisitos
El programa de Manu Sánchez busca espectadores para sus grabaciones en la capital andaluza
El Perro Andaluz, el nuevo programa del presentador y humorista Manu Sánchez que se emitirá en Televisión Española (TVE), busca público en Sevilla. La producción del show, que comenzará sus grabaciones en los próximos días en la capital andaluza, ofrece plazas gratuitas para acudir como espectador.
Este nuevo programa supone la vuelta de Manu Sánchez a la televisión pública. Antes, en años anteriores, ya formó parte de la parrilla de TVE con programas como la primera edición de Bailando con las estrellas, ¿Juegas o qué? o Mejor contigo. Mucho más lejana, su primera aparición en el ente público, hace más de dos décadas. Ahora, Sánchez se encargará de dirigir El Perro Andaluz, un programa que se lanzará "desde Andalucía para el mundo".
Cuáles son los requisitos de edad para asistir al show
'16Escalones', la compañía encargada de la selección, ha establecido algunos criterios específicos para quienes se postulen como público, relacionados principalmente con la edad.
Para participar es imprescindible ser mayor de 18 años y completar el formulario con datos verídicos y actualizados. Las grabaciones tendrán lugar en el Cartuja Center de Sevilla (C/ Leonardo da Vinci, 7), y los horarios, junto con el resto de detalles de la citación, se comunicarán únicamente a las personas cuya participación sea confirmada. Una vez enviado el formulario, la solicitud pasará a formar parte de una lista de espera y la organización se pondrá en contacto con los candidatos cuando llegue su turno.
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