Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio GuillenaIncendio HuelvaPabellón de la NavegaciónSalidas Altimira - Deossa BetisJoven Pilas BMWInterno psiquiátricoMercadillo 100 puestos comidaAislados en DoñanaDerribo Casa HermandadAemet calorRemedio natural contra calorNegociaciones PP-Vox AndalucíaBetis Sevilla LigaNueva playa Sevilla
instagramlinkedin

Televisión

'El Perro Andaluz', nuevo programa de Manu Sánchez en TVE, busca público en Sevilla: estos son los requisitos

El programa de Manu Sánchez busca espectadores para sus grabaciones en la capital andaluza

Manu Sánchez, durante la entrega de la Medalla de Dos Hermanas.

Manu Sánchez, durante la entrega de la Medalla de Dos Hermanas. / El Correo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Susana Sorní

Sevilla

El Perro Andaluz, el nuevo programa del presentador y humorista Manu Sánchez que se emitirá en Televisión Española (TVE), busca público en Sevilla. La producción del show, que comenzará sus grabaciones en los próximos días en la capital andaluza, ofrece plazas gratuitas para acudir como espectador.

Este nuevo programa supone la vuelta de Manu Sánchez a la televisión pública. Antes, en años anteriores, ya formó parte de la parrilla de TVE con programas como la primera edición de Bailando con las estrellas, ¿Juegas o qué? o Mejor contigo. Mucho más lejana, su primera aparición en el ente público, hace más de dos décadas. Ahora, Sánchez se encargará de dirigir El Perro Andaluz, un programa que se lanzará "desde Andalucía para el mundo".

Cuáles son los requisitos de edad para asistir al show

'16Escalones', la compañía encargada de la selección, ha establecido algunos criterios específicos para quienes se postulen como público, relacionados principalmente con la edad.

Noticias relacionadas y más

Para participar es imprescindible ser mayor de 18 años y completar el formulario con datos verídicos y actualizados. Las grabaciones tendrán lugar en el Cartuja Center de Sevilla (C/ Leonardo da Vinci, 7), y los horarios, junto con el resto de detalles de la citación, se comunicarán únicamente a las personas cuya participación sea confirmada. Una vez enviado el formulario, la solicitud pasará a formar parte de una lista de espera y la organización se pondrá en contacto con los candidatos cuando llegue su turno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva playa de arena real que los sevillanos ya pueden disfrutar sin salir de la ciudad: con tumbonas, toboganes y zona VIP
  2. El remedio natural contra el calor de Sevilla está en este pequeño pueblo y sus enormes lagunas: tiene rutas, antiguas estaciones de tren y restos prehistóricos
  3. Muere electrocutado un joven de 17 años en Gelves al salir de una piscina
  4. La Junta de Andalucía cierra las FP para alumnos con necesidades especiales con altas tasas de abandono: '¿Qué alternativa tienen los chavales?
  5. El mercadillo de Sevilla que se celebra cada sábado con más de 70 puestos de artesanía, cosméticos y moda: esta es su nueva ubicación y horarios
  6. Un pueblo de Sevilla estrenará este verano un parque acuático infantil con piscina y juegos de agua
  7. Uno de los mercadillos más grandes de toda Sevilla está en este pueblo de apenas 5.000 habitantes: tiene más de 200 puestos de ropa, comida y decoración
  8. La Fiscalía acusa a un hombre de violar a su mujer en su propia casa en Sevilla: pide 9 años de cárcel para él

'El Perro Andaluz', nuevo programa de Manu Sánchez en TVE, busca público en Sevilla: estos son los requisitos

Sevilla adelanta a este fin de semana la apertura de tres piscinas municipales ante el calor

Sevilla adelanta a este fin de semana la apertura de tres piscinas municipales ante el calor

El sevillano Juan Jesús García Vélez, magistrado de la Audiencia Provincial, elegido nuevo miembro de la Comisión de Ética Judicial

El sevillano Juan Jesús García Vélez, magistrado de la Audiencia Provincial, elegido nuevo miembro de la Comisión de Ética Judicial

La promoción de VPO más diminuta de Sevilla arranca en el corazón de Cerro Amate: "Aquí no hay proyectos de primera ni segunda"

La promoción de VPO más diminuta de Sevilla arranca en el corazón de Cerro Amate: "Aquí no hay proyectos de primera ni segunda"

El abuelo paterno de la bebé fallecida en Bormujos: "Nadie le dio importancia a los episodios anteriores ocurridos en casa de la abuela materna"

El abuelo paterno de la bebé fallecida en Bormujos: "Nadie le dio importancia a los episodios anteriores ocurridos en casa de la abuela materna"

El incendio forestal de Guillena junto a la central hidroeléctrica obliga a desalojar a seis familias del poblado del Cala

El incendio forestal de Guillena junto a la central hidroeléctrica obliga a desalojar a seis familias del poblado del Cala

Un pueblo de Sevilla organiza escapadas a las playas de Punta Umbría y Mazagón por menos de 8 euros para todo el mundo

Un pueblo de Sevilla organiza escapadas a las playas de Punta Umbría y Mazagón por menos de 8 euros para todo el mundo

El proyecto de viviendas de lujo en el Puesto de los Monos choca con Urbanismo: solo podrá tener cuatro plantas en la Avenida de La Palmera y un máximo de 25 pisos

El proyecto de viviendas de lujo en el Puesto de los Monos choca con Urbanismo: solo podrá tener cuatro plantas en la Avenida de La Palmera y un máximo de 25 pisos
Tracking Pixel Contents