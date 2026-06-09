La transformación de Triana llegará a Pagés del Corro y Castilla en este mandato y José Luis Sanz deja en pausa la calle Betis: "No podemos hacer todas las obras a la vez"

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, afronta su cuarto año de mandato con un 80% de su programa electoral ejecutado, según sus cálculos. Este lunes, haciendo balance de los tres años al frente del Ayuntamiento de Sevilla, reconocía que había aún "cosas por hacer". Estos tres cursos políticos han estado repletos de ideas que se han transformado en proyectos y otras que se han quedado en un cajón. Y una de esas que todavía no han visto la luz es la peatonalización de las calles Betis y Pureza, del distrito Triana. Sin embargo, en estos momentos no se trata de una prioridad y sus plazos quedan en el aire para evitar el "auténtico caos" que sería sumar esta obra a las que ya hay en marcha en Pagés del Corro y Castilla.

Triana fue uno de los distritos en los que se impuso el PP en las pasadas elecciones municipales de 2023. Logró 11.620 votos (47,66%), casi la mitad de los vecinos que votaron, frente a los 7.260 votos (29,78%) del PSOE. Y antes de que lleguen los siguientes comicios, Sanz pretende resolver los dos proyectos ya iniciados. Por un lado, la transformación integral de la calle Pagés del Corro, que precisamente este lunes ha reabierto al tráfico entre la avenida República de Argentina y la calle Farmacéutico Murillo Herrera. Y por otro, la segunda fase de readoquinado de la calle Castilla.

"No podemos acometer todas las obras a la vez porque colapsaríamos el barrio de Triana. No podemos acometer todas las obras y peatonalizaciones que nos gustaría a la vez porque sería un auténtico caos", afirmaba este lunes. Y es que a la calle Pagés del Corro "todavía le queda", y una parte de la calle Castilla "está a punto de empezar en junio".

Qué pasará con la peatonalización de las calles Betis y Pureza

Un mes antes de ganar las elecciones municipales de 2023, el entonces candidato José Luis Sanz sacó la carta de la transformación de la calle Betis. "Es necesaria y relativamente sencilla de implantar", aseguró. Y un año después de su toma de posesión, reiteró su promesa en una entrevista con El Correo de Andalucía: "Calles tan bonitas como Betis y Pureza tienen que ser peatonales, es nuestro objetivo".

"Soy partidario de seguir con peatonalizaciones en Triana, por ejemplo. Creo que la calle Betis tiene que ser peatonal. Hay uno o dos garajes, evidentemente, respetando eso. La calle Pureza tiene que ser peatonal. Es una de las calles más bonitas de Sevilla y nuestro objetivo es que sea peatonal. Respetando los garajes, por supuesto. Hay que seguir estudiando la peatonalización de lo que queda de la calle San Jacinto y acometer el aparcamiento que tanta falta hace al final de San Jacinto, en el cruce con López de Gomara", desarrolló el alcalde, en 2024, sobre sus planes con Triana.

Peatones paseando por la calle Betis, en el barrio de Triana / Jorge Jiménez

Más recientemente, en el foro #ElCorreoPregunta organizado por este periódico en septiembre de 2025 con Sanz, reconoció que "el proyecto está hecho". Sin embargo, es ese "caos" que genera tanta obra a la vez y con tanta cercanía lo que hace que de momento no esté "paralizada", pero sí pausada hasta encontrar el momento oportuno para acometerla, que todo apunta a que difícilmente será antes de las elecciones de 2027.

Cómo se debería peatonalizar las calles Betis y Pureza

Arquitectos entrevistados por El Correo de Andalucía, con trayectoria en otros proyectos de la ciudad, explican que se trata de una actuación necesaria para el barrio. "Sí habría que peatonalizarla. El problema es que todos los negocios la vayan a ocupar. En San Jacinto hay veladores por todas partes. Entonces, tendría que haber un control y pensar en los residentes de Triana", valoró hace un año Antonio Barrionuevo, responsable de la remodelación de los jardines de Cristina en Sevilla, del parque periurbano Olivar del Zaudín de Tomares, o del Muelle de Nueva York.

"Los residentes son los que deben pronunciarse. Sus exigencias deben ser lo primero. Hay que proteger a la ciudadanía porque es la que le da sentido. Y establecer el proyecto de sociedad, incluso del entorno. Hay que conciliar primero con la ciudadanía para una intervención", planteó el arquitecto e historiador Carlos Plaza, profesor titular de la Escuela de Arquitectura e investigador principal del Plan Director del Patrimonio Histórico Municipal encargado por el Ayuntamiento en 2020.

Javier Navarro, doctor Arquitecto por la Università di Roma La Sapienza y la Universidad de Sevilla (donde ha sido profesor de Urbanismo), consideraba que la vocación de la calle Betis debe ser "que sea peatonal". "Espero que se lleve a cabo, tiene sentido desde el punto de vista urbanístico y es la deriva por la que se debe apostar. La pregunta crucial es si se apunta a los vecinos o al turismo. La ejecución de San Jacinto es un poco desastrosa", analizó.

Pagés del Corro reabre su primera fase y Castilla afronta su segunda fase

De momento, los trabajos en Triana se centran en otras arterias del barrio. Sobre todo, la gran intervención es la de la sustitución de las redes de saneamiento y abastecimiento de la calle Pagés del Corro, que incluye un cambio del pavimento y una reestructuración del arbolado, aparcamientos y acerado.

La renovación de la calle Pagés del Corro / Elizabeth Arria

De momento, tras 10 meses de obras, el tramo entre la avenida República de Argentina y la calle Farmacéutico Murillo Herrera ha reabierto a la circulación del tráfico este lunes 8 de junio. Se trata de la primera fase de una transformación integral que se realizará en la calle entera y que tendrá una duración total de 72 semanas. La última fase, entre las calles Evangelista y San Jacinto, finalizará entre finales de 2026 e inicios de 2027.

En cuanto a la calle Castilla, Sanz ha confirmado que en este mes de junio arrancará la segunda fase, en el tramo que comienza a partir de Procurador y que engancha con Callao y San Jorge hasta el Altozano. En el pasado mes de diciembre, tras un mes de obras -y algunos días de retrasos-, el tramo que va desde la Plaza de Chapina hasta la calle Procurador recuperó su adoquinado total, afectado por el paso de los coches y subsanado por hormigón. Los trabajos comenzaron el pasado 14 de octubre, con un presupuesto de 70.000 euros. Entre las novedades que presentará la nueva calle está la sustitución de los alcorques de hormigón por otros de granito, una mejora demandada por los vecinos, que se sitúan ahora a ras de suelo.

Otro cantar será el tramo no peatonal de la calle San Jacinto. De momento, no se ha planteado quitar el carril bici, y se restaurará el compás de la iglesia de San Jacinto, se remodelará el monumento dedicado a Rodrigo de Triana y se reurbanizará la calle Gustavo Bacarisas.