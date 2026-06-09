El Pabellón de la Navegación de Sevilla cerrará este mes tras 14 años abierto: la Junta de Andalucía estudia un cambio de modelo

El Pabellón de la Navegación, uno de los grandes espacios expositivos de la Cartuja abierto al público en 2012, cerrará sus puertas del próximo 21 de junio. En esa fecha, finaliza el contrato que Egpasa, la entidad gestora dependiente de la Junta de Andalucía, tiene adjudicado a la empresa navarra Sedena para la gestión del recinto. Y no hay ni una renovación ni una nueva licitación pública en marcha. La Junta de Andalucía va a aprovechar el parón de las vacaciones escolares de verano para replantearse el futuro de un equipamiento que no cumple en estos momentos los objetivos en cuanto a visitas e ingresos para la administración pública.

A partir de este 21 de junio, Epgasa tiene sobre la mesa dos posibilidades. Continuar con el Pabellón de la Navegación, tal y como se abrió en 2012, aunque actualizando los contenidos o incluso modificando el modelo de gestión o trasladar todo el contenido expositivo que alberga este espacio de la Cartuja a otra ubicación dando así otro destino al edificio diseñado para la Exposición Universal de 1992 por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra. En cualquier caso, subrayan desde la Consejería de Hacienda, hay dos elementos fijos e incuestionables: no se perderá el material expuesto durante los últimos años dedicado a la navegación y el futuro uso del pabellón será siempre el de equipamiento cultural. No cabe, por tanto, que pase a ser explotado como un hotel.

Pabellón de la navegación de Sevilla / Marina Casanova

"Se va a analizar la viabilidad futura del museo bien mediante su actualización (dado que los materiales audiovisuales tienen más de 14 años) bien mediante su traslado a otro lugar para darle otro destino al Pabellón", confirman desde la Junta de Andalucía. Para este estudio se ha aprovechado el verano por la finalización del contrato en vigor y por las vacaciones escolares dado que los centros educativos han sido la principal fuente de visitas durante los últimos años.

La decisión de la Junta de Andalucía se sostiene sobre dos datos. El primero es el número de visitas. Durante 2025 sólo se sumaron 24.000, la mayoría de ellos estudiantes. La cifra es sensiblemente inferior a la que alcanza el espacio expositivo más cercano, el Caixaforum, situado a sólo unos metros y de titularidad y gestión privada. En segundo lugar, el coste económico: cada año el pabellón supone un déficit de 1,2 millones de euros para la Administración autonómica. A esto se añade los planes de la Junta de Andalucía para recuperar como espacio expositivo el Pabellón del Siglo XV

La historia y los contenidos del Pabellón de la Navegación

El Pabellón de la Navegación fue uno de los espacios más visitados durante la Exposición Universal de 1992. Diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra albergó desde sus inicios colecciones dedicadas a la ciencia, la construcción naval o a la navegación atlántica y su vínculo con Sevilla. Durante casi dos décadas, el espacio permaneció cerrado y sin uso hasta que en 2012 tras una inversión por parte de la Junta de Andalucía se recuperó como gran espacio expositivo.

Pabellón de la navegación de Sevilla / Marina Casanova

Desde entonces cuenta con una muestra permanente, con exposiciones temporales y con espacio dedicado a la realización de actividades escolares. La oferta cultural, además, va asociada a la torre mirador ubicada en el río, una de las imágenes más características de la Cartuja. El pabellón alquila sus salas para la realización de grandes eventos aprovechando unas vistas únicas de la ciudad.

Sea cual sea la conclusión del proceso de análisis y revisión de la Junta de Andalucía, el edificio en sí no peligra puesto que está incluido desde 2007 en el catálogo general de patrimonio histórico. Tampoco el uso como equipamiento cultural ya que cualquier cambio en ese sentido implicaría una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística.