El Parlamento de Andalucía se renueva: los 12 nuevos diputados por Sevilla que entran en la Cámara

Doce diputados estrenan acta en el Parlamento andaluz por parte de la circunscripción de Sevilla. La gran mayoría son de nuevo ingreso, es decir, nunca antes habían obtenido acta de diputados, aunque hay varios que regresan a la primera línea de la política autonómica después de varios años. Todos los partidos tendrán caras nuevas en la legislatura que deberá echar a andar el próximo 11 de junio tras la sesión constitutiva de la Cámara. La formación con más perfiles renovados es el Partido Popular, seguido de los socialistas.

Sevilla es la circunscripción electoral que más diputados aporta al Parlamento: un total de 18 representantes. Tras los comicios del 17 de mayo, el PP se hizo con ocho escaños, el PSOE con cinco, Adelante Andalucía y Vox con dos cada uno, mientras la coalición de Por Andalucía obtuvo solo un diputado. Solo seis representantes repiten respecto a las elecciones de 2022: el portavoz de los populares en la Cámara, Toni Martín; la actual consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo; el portavoz del PP en la Comisión de Sanidad, José Ricardo García; la diputada de Adelante Andalucía, Begoña Iza; el secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio; y el presidente de Vox de Sevilla, Javier Cortés.

Cinco diputados se estrenan por Sevilla en las filas del PP

Por tanto, las caras nuevas son una mayoría entre las filas de los sevillanos en el Parlamento. El PP es la formación que más ha renovado sus caras para la legislatura 2026-2030. Destaca el caso del actual consejero de Industria en funciones, Jorge Paradela. No es nuevo en la dinámica de la Cámara ya que ha permanecido al frente de la citada Consejería desde 2022, en cambio, sí estrena acta de diputado. Se trata de uno de los perfiles más técnicos del último ejecutivo de Juanma Moreno, de hecho, antes de pasar a la primera línea política obtuvo cargos de responsabilidad en Heineken, llegando a ser director de Relaciones Corporativas para Europa.

También, entre la bancada azul se estrena Minerva Salas. Esta política está vinculada a la Comisión Específica de Arbitraje de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aunque su trayectoria reciente pasa por el Ayuntamiento de Sevilla. Durante el actual mandato de José Luis Sanz al frente del Consistorio hispalense, ha estado al frente de la Delegación de Cultura y Deporte, así como del área de Fondos Europeos, Sostenibilidad y Plan Estratégico.

Entre el resto de nombres nuevos, figuran Susana Cayuelas, que ha ostentado cargos públicos en la Junta de Andalucía como delegada de Fomento en Sevilla y directora general de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación; Agustín Aguilera, antiguo jefe de gabinete de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; y Sandra González, jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

Más perfiles de la política municipal en las listas socialistas

Por su parte, los socialistas cuentan con la vuelta al Parlamento de su candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, que ya fue consejera en los últimos Gobiernos del PSOE. El regreso a la política autonómica de la mano derecha de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa era una de las grandes novedades de la campaña electoral. Algo similar ha pasado con Verónica Pérez, la histórica parlamentaria socialista que llegó a ser mano derecha de Susana Díaz cuando estuve al frente del Gobierno andaluz. Después de perder su escaño en 2022 cuando Juan Espadas fue candidato, Pérez regresa de nuevo al arco parlamentario.

Los nuevos perfiles en las filas del PSOE-A se completan con Marta Alonso Lappi, un perfil importante en el ámbito municipal. La socialista lleva como concejala del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe desde 2014, además, es diputada del área de Concertación en la Diputación de Sevilla. También, se suma en esta nueva legislatura Alejandro Moyano, primer teniente de alcalde de Castilleja de Guzmán y antiguo secretario general de las Juventudes Socialistas de Andalucía.

Renovación en Vox y más juventud en Adelante

También, hay novedades en las caras de Vox. La formación de extrema derecha ha incorporado a un fuerte perfil del grupo municipal del partido en el Ayuntamiento de Sevilla. Se trata de Cristina Peláez, la política que ha negociado con el alcalde, José Luis Sanz, los últimos presupuestos de la ciudad tras gobernar el PP en minoría. De hecho, la extrema derecha forzará al PP en el Consistorio a posicionarse sobre la prioridad nacional en el pleno de este jueves. Vox quiere priorizar a las personas nacidas en España en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda.

Tras las elecciones municipales, Adelante Andalucía arrebató un escaño al PP. Este fue el único cambio en el reparto de escaños respecto a los comicios de 2022 en esta circunscripción electoral. Por ello, una persona más acompañará a Begoña Iza. Será Javier Montes, enfermero del Hospital Virgen Macarena, que se suma con un perfil joven al grupo parlamentario con experiencia en la sanidad pública andaluza.

La vuelta de Antonio Maíllo

El único diputado que Por Andalucía ha conseguido en Sevilla es su candidato a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo. Tras estar alejado de la política autonómica, vuelve a la primera línea como líder de la coalición de izquierdas en el Parlamento. Por tanto, no es nuevo entre los atriles del antiguo Hospital de las Cinco Llagas aunque regresa tras una pausa de siete años. Tras obtener escaño en las elecciones de 2015, se mantuvo con su acta de diputado durante dos legislaturas hasta 2019, cuando decidió dejar su asiento para continuar con su trabajo como docente en la educación pública. Del mismo modo, optó por retirarse del foco mediático para tratar un cáncer de estómago que le fue diagnosticado unos años antes.

Los doce diputados que estrenarán acta en la Cámara autonómica por la circunscripción de Sevilla tomarán posesión de sus escaños el próximo jueves 11 de junio. A partir de este momento, se abre un plazo de 15 días hábiles en el que el presidente de la Mesa presente un candidato a la investidura. Una vez elegida esta persona, los plazos se diluyen porque el presidente de la Cámara no tiene un plazo máximo para convocar un pleno de investidura. Está por ver cómo se desarrollan las conversaciones entre PP y VOX para formar Gobierno después de que Juanma Moreno no consiguiese revalidar la ansiada mayoría absoluta.