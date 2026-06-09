El proyecto de viviendas de lujo en el Puesto de los Monos choca con Urbanismo: solo podrá tener cuatro plantas en la Avenida de La Palmera y un máximo de 25 pisos

De emblemático restaurante a viviendas de lujo. El proyecto residencial en el Puesto de los Monos, en la Avenida de la Palmera, sigue adelante con el visto bueno condicionado del Ayuntamiento de Sevilla. No podrá conservar las características deseadas por el Grupo GS. El Gobierno de José Luis Sanz dio luz verde a la construcción de pisos en el número 1 de la Avenida de Moliní, un solar que acumulaba años sin desarrollar y que ahora podrá acoger un nuevo edificio residencial plurifamiliar. Sin embargo, aunque se aprueba el Estudio de Ordenación de manera inicial con los detalles planteados por este promotor, un informe de Urbanismo le pone topes: la altura máxima de la edificación no debe ser superior a las cuatro plantas y el número máximo de viviendas será de 25. Unas limitaciones que se corresponden con el impacto que pueda tener en la Avenida de La Palmera, una zona que ya ha sido objeto de importantes polémicas a lo largo de los últimos años.

Son las principales conclusiones que señalaba la Gerencia de Urbanismo en un informe de finales de abril consultado por El Correo de Andalucía. Los técnicos municipales consideran que las "deficiencias" pueden ser subsanadas con posterioridad al trámite, condicionándose la aprobación definitiva a que sean "corregidas" cuando se eleve al pleno municipal. La empresa quería bloques de hasta siete plantas y tendrá que conformarse con la mitad.

Recreación del proyecto residencial destinado a ocupar el solar del Puesto de los Monos en la Avenida de Moliní / Grupo GS

De momento, según lo aprobado, la parcela, de 2302 m², verá incrementada su edificabilidad de forma notable, pasando de 1381,2 m² a 5.300 m², y el número de viviendas permitido de una a 45. La altura de la edificación también aumentará, de tres a siete plantas, manteniéndose en todo momento el uso residencial de la parcela, que pasará a permitir el uso plurifamiliar. El Estudio de Ordenación contempla además la cesión de 1243,17 m² para Sistemas Generales y Locales, cuya monetización ha sido propuesta, así como la cesión del 10 % del incremento de aprovechamiento urbanístico, equivalente a 378,07 unidades de aprovechamiento, que igualmente se sustituirá en metálico.

Sin embargo, todas estas características tendrán que ser revisadas antes de la aprobación definitiva como condición puesta por Urbanismo. El máximo no podrá superar las cuatro y el número de pisos será de 25.

Urbanismo pide menos altura y viviendas en el Puesto de los Monos

El informe de Juan de la Rosa expone que el proyecto que "no justifica la mejora urbana que supone la actuación, relegándola a una supuesta intervención en el viario colindante y la parcela de la gasolinera, sin que tenga garantías de necesidad la primera y de posibilidad la segunda".

Recreación del proyecto residencial destinado a ocupar el solar del Puesto de los Monos en la Avenida de Moliní / Grupo GS

"Precisamente, el hecho de unir la parcela de la gasolinera con la parcela de Moliní 1 podría ser un buen principio para fundamentar adecuadamente la necesidad de intervenir en ambas para proponer una ordenación de mejora urbana necesaria. Por lo tanto, se considera conveniente para actuar en la parcela de Moliní 1, que la propuesta de transformación urbanística incluya también la parcela de la gasolinera", continúan desde Urbanismo.

Así, la ocupación será la establecida por el uso actual residencial unifamiliar, es decir, el 30%, al objeto de seguir garantizando una imagen del paisaje urbano similar al existente en esta zona. Por lo tanto, y en lo que se refiere exclusivamente a la parcela de Moliní 1, el suelo ocupado sobre rasante será de 690´6 m2. La edificabilidad máxima será el resultado de aplicar las condiciones de ocupación y altura, es decir, 2.762 m2 t, con un número máximo de viviendas de 22 a 25 ubicadas en una edificación de uso residencial plurifamiliar.

Recreación del proyecto residencial destinado a ocupar el solar del Puesto de los Monos en la Avenida de Moliní / Grupo GS

Además, la altura máxima de la edificación no sería superior a las cuatro plantas, al menos a efectos de cálculo de la edificabilidad, considerando la posibilidad de una quinta planta retranqueada como caso particular no generalizado, y al objeto de armonizar con la altura existente en el edificio colindante del Hospital Viamed y edificaciones de la avenida de La Palmera.

La historia del Puesto de los Monos se cuenta por décadas. Establecimiento de referencia en la Avenida de la Palmera regentada por la saga Juliá, desde los años 60 del siglo pasado fueron cientos los convites que se celebraron en su salón. Bodas, bautizos y comuniones que marcaron a varias generaciones de sevillanos que pasaron en este histórico restaurante momentos clave de su vida. En 2015, su andadura se truncó con el cierre tras 53 años por orden de desahucio de un juez. Ahora, su futuro pasa por un proyecto residencial de lujo.