MERCADILLO
El pueblo de Sevilla que celebra cada miércoles su tradicional mercadillo con 100 puestos de comida, ropa y complementos: ha cambiado de ubicación por el montaje de su feria
Los visitantes de este rastro el Aljarafe sevillano podrán adquirir pequeños electrodomésticos, menaje del hogar y calzado por apenas unos euros
Productos de todo tipo a precios bajos. Esto es lo que ha hecho que los mercadillos se hayan convertido en una de las opciones favoritas de los sevillanos para realizar sus compras y conseguir objetos y artículos únicos por apenas unos euros. Un objetivo que pueden cumplir en el municipio hispalense de Pilas, que cada miércoles celebra su mercadillo generalista con ropa, calzado, complementos y comida.
De ese modo, esta localidad del Aljarafe sevillano ofrece a vecinos y visitantes una amplia variedad de artículos de todas las especialidades y estilos en el centenar de puestos que componen su rastro.
Fruta, ropa, calzado y artículos para todos los bolsillos en Pilas
Una actividad que se celebra cada miércoles, a excepción de los festivos, y que permite a la ciudadanía adquirir desde fruta, verdura y frutos secos, hasta ropa, complementos y calzados.
Además, el mercadillo de Pilas cuenta con puestos de menaje del hogar, pequeños electrodomésticos, juegos, bazar, cosmética y toda clase de artículos accesibles para todos los bolsillos.
El montaje de la Feria obliga a trasladar el mercadillo municipal
De forma tradicional, este rastro se ha instalado en el recinto ferial de la localidad hispalense. Sin embargo, a causa del montaje de la Feria y Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Rocío de Pilas, que se llevará a cabo del 25 al 28 de junio, el Ayuntamiento de Pilas ha tenido que trasladar este rastro a una nueva ubicación.
"Debido al montaje de la Feria, desde el miércoles 20 de mayo el Mercadillo Municipal se trasladará", señaló sobre este asunto el Consistorio a través de sus redes sociales.
Nueva ubicación y horario del mercadillo de Pilas
Su ubicación temporal hasta que finalicen las fiestas será la calle Suecia, junto a la circunvalación, donde se podrá acudir cada miércoles a adquirir cualquiera los productos y artículos de su centenar de puestos.
Una cita que tanto en su localización original como en la nueva de calle Suecia se lleva a cabo los miércoles en horario de 9.00 a 14.00 horas.
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