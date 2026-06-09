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MERCADILLO

El pueblo de Sevilla que celebra cada miércoles su tradicional mercadillo con 100 puestos de comida, ropa y complementos: ha cambiado de ubicación por el montaje de su feria

Los visitantes de este rastro el Aljarafe sevillano podrán adquirir pequeños electrodomésticos, menaje del hogar y calzado por apenas unos euros

El mercadillo de Pilas cambia su ubicación de forma temporal por el montaje de su feria

El mercadillo de Pilas cambia su ubicación de forma temporal por el montaje de su feria / Mercadillos

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Productos de todo tipo a precios bajos. Esto es lo que ha hecho que los mercadillos se hayan convertido en una de las opciones favoritas de los sevillanos para realizar sus compras y conseguir objetos y artículos únicos por apenas unos euros. Un objetivo que pueden cumplir en el municipio hispalense de Pilas, que cada miércoles celebra su mercadillo generalista con ropa, calzado, complementos y comida.

De ese modo, esta localidad del Aljarafe sevillano ofrece a vecinos y visitantes una amplia variedad de artículos de todas las especialidades y estilos en el centenar de puestos que componen su rastro.

Fruta, ropa, calzado y artículos para todos los bolsillos en Pilas

Una actividad que se celebra cada miércoles, a excepción de los festivos, y que permite a la ciudadanía adquirir desde fruta, verdura y frutos secos, hasta ropa, complementos y calzados.

Además, el mercadillo de Pilas cuenta con puestos de menaje del hogar, pequeños electrodomésticos, juegos, bazar, cosmética y toda clase de artículos accesibles para todos los bolsillos.

El montaje de la Feria obliga a trasladar el mercadillo municipal

De forma tradicional, este rastro se ha instalado en el recinto ferial de la localidad hispalense. Sin embargo, a causa del montaje de la Feria y Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Rocío de Pilas, que se llevará a cabo del 25 al 28 de junio, el Ayuntamiento de Pilas ha tenido que trasladar este rastro a una nueva ubicación.

"Debido al montaje de la Feria, desde el miércoles 20 de mayo el Mercadillo Municipal se trasladará", señaló sobre este asunto el Consistorio a través de sus redes sociales.

Nueva ubicación y horario del mercadillo de Pilas

Su ubicación temporal hasta que finalicen las fiestas será la calle Suecia, junto a la circunvalación, donde se podrá acudir cada miércoles a adquirir cualquiera los productos y artículos de su centenar de puestos.

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Una cita que tanto en su localización original como en la nueva de calle Suecia se lleva a cabo los miércoles en horario de 9.00 a 14.00 horas.

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