Un pueblo de Sevilla organiza escapadas a las playas de Punta Umbría y Mazagón por menos de 8 euros para todo el mundo
Se trata de escapadas abiertas tanto a personas empadronadas como a las que no, para ir y venir en el mismo día
Un municipio del Aljarafe sevillano ha arrancado una nueva campaña de escapadas a la playa para los sábados del mes de julio, con viajes programados a Punta Umbría y Mazagón, en Huelva, y plazas abiertas tanto para personas empadronadas como para no empadronadas.
El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) ha anunciado la iniciativa ‘Los sábados nos vamos a la playa’, un programa municipal que permitirá disfrutar de varias jornadas estivales en la costa onubense a un precio de 7,28 euros por persona y día.
Viajes a Punta Umbría y Mazagón en julio
La primera salida será el 4 de julio con destino a Punta Umbría. Para esta jornada, las personas empadronadas podrán inscribirse del 8 al 19 de junio, mientras que las no empadronadas podrán hacerlo los días 22 y 23 de junio.
La segunda escapada tendrá lugar el 11 de julio y será a Mazagón. En este caso, el plazo de inscripción para personas empadronadas estará abierto del 17 al 31 de junio, y para no empadronadas, los días 1 y 2 de julio.
El programa se completará el 18 de julio con una nueva salida a Punta Umbría. Las inscripciones para personas empadronadas se realizarán del 22 de junio al 7 de julio, mientras que las no empadronadas podrán apuntarse los días 8 y 9 de julio.
Inscripciones y precio de las escapadas
Las inscripciones podrán formalizarse en el Centro Cívico de Castilleja de la Cuesta y en el Centro Logístico, en horario de 8.30 a 14.30 horas y de 17.00 a 20.30 horas. El precio establecido por el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta para participar en estas escapadas a la playa es de 7,28 euros por persona y día, una tarifa pensada para facilitar el acceso a estas salidas estivales a Punta Umbría y Mazagón.
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