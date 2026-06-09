Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio GuillenaIncendio HuelvaPabellón de la NavegaciónJoven Pilas BMWInterno psiquiátricoMercadillo 100 puestos comidaAislados en DoñanaDerribo Casa HermandadAemet calorRemedio natural contra calorNegociaciones PP-Vox AndalucíaBetis Sevilla LigaNueva playa Sevilla
instagramlinkedin

Un pueblo de Sevilla organiza escapadas a las playas de Punta Umbría y Mazagón por menos de 8 euros para todo el mundo

Se trata de escapadas abiertas tanto a personas empadronadas como a las que no, para ir y venir en el mismo día

Playa de Mazagón, en Huelva.

Playa de Mazagón, en Huelva. / El Correo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Un municipio del Aljarafe sevillano ha arrancado una nueva campaña de escapadas a la playa para los sábados del mes de julio, con viajes programados a Punta Umbría y Mazagón, en Huelva, y plazas abiertas tanto para personas empadronadas como para no empadronadas.

El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) ha anunciado la iniciativa ‘Los sábados nos vamos a la playa’, un programa municipal que permitirá disfrutar de varias jornadas estivales en la costa onubense a un precio de 7,28 euros por persona y día.

Viajes a Punta Umbría y Mazagón en julio

La primera salida será el 4 de julio con destino a Punta Umbría. Para esta jornada, las personas empadronadas podrán inscribirse del 8 al 19 de junio, mientras que las no empadronadas podrán hacerlo los días 22 y 23 de junio.

La segunda escapada tendrá lugar el 11 de julio y será a Mazagón. En este caso, el plazo de inscripción para personas empadronadas estará abierto del 17 al 31 de junio, y para no empadronadas, los días 1 y 2 de julio.

El programa se completará el 18 de julio con una nueva salida a Punta Umbría. Las inscripciones para personas empadronadas se realizarán del 22 de junio al 7 de julio, mientras que las no empadronadas podrán apuntarse los días 8 y 9 de julio.

Noticias relacionadas y más

Inscripciones y precio de las escapadas

Las inscripciones podrán formalizarse en el Centro Cívico de Castilleja de la Cuesta y en el Centro Logístico, en horario de 8.30 a 14.30 horas y de 17.00 a 20.30 horas. El precio establecido por el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta para participar en estas escapadas a la playa es de 7,28 euros por persona y día, una tarifa pensada para facilitar el acceso a estas salidas estivales a Punta Umbría y Mazagón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva playa de arena real que los sevillanos ya pueden disfrutar sin salir de la ciudad: con tumbonas, toboganes y zona VIP
  2. El remedio natural contra el calor de Sevilla está en este pequeño pueblo y sus enormes lagunas: tiene rutas, antiguas estaciones de tren y restos prehistóricos
  3. Muere electrocutado un joven de 17 años en Gelves al salir de una piscina
  4. La Junta de Andalucía cierra las FP para alumnos con necesidades especiales con altas tasas de abandono: '¿Qué alternativa tienen los chavales?
  5. El mercadillo de Sevilla que se celebra cada sábado con más de 70 puestos de artesanía, cosméticos y moda: esta es su nueva ubicación y horarios
  6. Un pueblo de Sevilla estrenará este verano un parque acuático infantil con piscina y juegos de agua
  7. Uno de los mercadillos más grandes de toda Sevilla está en este pueblo de apenas 5.000 habitantes: tiene más de 200 puestos de ropa, comida y decoración
  8. La Fiscalía acusa a un hombre de violar a su mujer en su propia casa en Sevilla: pide 9 años de cárcel para él

Un pueblo de Sevilla organiza escapadas a las playas de Punta Umbría y Mazagón por menos de 8 euros para todo el mundo

Un pueblo de Sevilla organiza escapadas a las playas de Punta Umbría y Mazagón por menos de 8 euros para todo el mundo

El proyecto de viviendas de lujo en el Puesto de los Monos choca con Urbanismo: solo podrá tener cuatro plantas en la Avenida de La Palmera y un máximo de 25 pisos

El proyecto de viviendas de lujo en el Puesto de los Monos choca con Urbanismo: solo podrá tener cuatro plantas en la Avenida de La Palmera y un máximo de 25 pisos

Más de 6.000 personas optan a las 92 VPO en Valdezorras: alquileres desde 230 euros al mes

Rafael Ruiz, presidente de Legado Expo ante el cierre del Pabellón de la Navegación de Sevilla: "Es un sinsentido, la exposición debe conservarse"

Rafael Ruiz, presidente de Legado Expo ante el cierre del Pabellón de la Navegación de Sevilla: "Es un sinsentido, la exposición debe conservarse"

El Virgen del Rocío se blinda contra las complicaciones graves en niños con cáncer: llega al hospital un sistema pionero de Estados Unidos

El Virgen del Rocío se blinda contra las complicaciones graves en niños con cáncer: llega al hospital un sistema pionero de Estados Unidos

La Audiencia de Sevilla condena a 24 años y medio de cárcel a Manuel 'El Cojo' por asesinar, robar y abandonar a un hombre en Parque Alcosa

La Audiencia de Sevilla condena a 24 años y medio de cárcel a Manuel 'El Cojo' por asesinar, robar y abandonar a un hombre en Parque Alcosa

Desarticulada en la Sierra Norte de Sevilla una organización dedicada al tráfico de drogas, con 27 detenidos

Desarticulada en la Sierra Norte de Sevilla una organización dedicada al tráfico de drogas, con 27 detenidos

El incendio forestal de Guillena junto a la central hidroeléctrica obliga a desalojar a seis familias del poblado del Cala

El incendio forestal de Guillena junto a la central hidroeléctrica obliga a desalojar a seis familias del poblado del Cala
Tracking Pixel Contents