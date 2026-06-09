El restaurante de Sevilla con parque infantil en el que sus tapas son 100% sin gluten: mezcla comida tradicional y moderna sin contaminación cruzada

Comer 100% sin gluten ni contaminación cruzada, a bajos precios y con los mejores sabores es posible en el restaurante La Bastarda del barrio hispalense de Triana, en el que tanto celíacos, intolerantes al gluten, con sensibilidad al mismo o cualquier otro ciudadano pueden disfrutar de tapas y raciones de comida andaluza con toques modernos con total seguridad y tranquilidad.

"Nuestro restaurante es totalmente libre de gluten, tanto los ingredientes como los platos, utensilios y procesos. No hay riesgo de contaminación cruzada porque todo en el restaurante está pensado para ser 100% sin gluten", señalan desde este restaurante.

Un entorno que, además, es perfecto para acudir en familia al contar con un parque infantil en su terraza con columpios, toboganes y atracciones para todas las edades.

La Bastarda, restaurante 100% sin gluten en Triana

Tal y como aseguran, en su establecimiento se garantiza "riesgo cero", pero con un "sabor brutal", tras haber diseñado su cocina para que sus platos no solo no lleven gluten, sino que tampoco haya contaminación cruzada.

"Sabemos lo que significa vivir con celiaquía. Por eso, en La Bastarda hemos diseñado nuestra cocina para que puedas disfrutar sin preocupaciones. No compartimos freidoras, ni superficies, ni utensilios. Aquí el gluten no entra", recalcan desde este negocio que también cuenta con otro local en pleno Centro de Sevilla.

Tapas andaluzas sin gluten ni contaminación cruzada

Además, afirman que el secreto no está "solo en cocinar sin gluten, sino en hacerlo bien siempre". Por ello, cuentan con una amplia carta de tapas y raciones de todas las especialidades realizadas con productos de máxima calidad.

Entre las tapas que se pueden disfrutar en su local de Triana desde 4,20 euros destacan el salchichón ibérico de bellota, chorizo picante ibérico, caña de lomo ibérica de bellota, queso manchego curado, croquetas caseras, ensaladilla de gamba rota, patatas bravastardas y rulo de cabra frito.

Tostas y tacos sin gluten en este restaurante sevillano

A estas se suman tapas como su risotto de boletus, setas y trufa, la carrillada con parmentier de trufa, lagrimitas de pollo, jibia frita, tacos de merluza, adobito de Sevilla y tortillita de bacalao.

Este restaurante también ofrece ensaladas por 16 euros y tacos 'bastardos' desde 7 euros, como el de chicharrón de Cádiz, el de pulled pork, el de cochinita pibil y el de salmón.

En su amplia oferta de platos sin gluten destacan también sus tostas desde 5,70 euros, como la de atún rojo, la de steak tartar, la de salmón, la de chicharrón de Cádiz y la Panamá 8, con paté casero, solomillo ibérico y cebolla caramelizada.

Carnes, pescados y especialidades 'bastardas'

Sus especialidades 'entre panes' se pueden disfrutar desde 5,90 euros con cerdo teriyaki, gambón tierno, carrillada o calamar de potera fresco y alioli.

Entre los platos más destacados de este negocio se encuentran sus 'Bastardos', disponibles desde 12 euros, como alitas, hamburguesa, costillar a la brasa, gambas de cristal y codillo de cerdo a la castellana.

A estos se suman sus platos de carne y pescado desde 14 euros, como secreto ibérico, lagartito ibérico, abanico ibérico, solomillo al whisky, gambones ambigú y pata de pulpo a la brasa.

Postres y horario de La Bastarda en Triana

Y para completar el menú, ofrecen distintos postres desde 5,50 euros, como brownie casero, coulant de queso y dulce de leche, y coulant de queso y chocolate.

Todo ello se puede disfrutar en su local de la plaza Joaquín Arbide, detrás de la calle Trabajo, de lunes a jueves de 13.00 a 17.00 horas y de 20.00 a 00.30 horas, viernes de 13.00 a 00.30 horas, sábados de 12.30 a 00.30 horas y domingos de 12.30 a 00.00 horas.