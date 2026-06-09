Sevilla adelanta a este fin de semana la apertura de tres piscinas municipales ante el calor

El verano en Sevilla llega este año antes a las piscinas municipales. El Ayuntamiento abrirá de forma anticipada tres instalaciones para baño recreativo durante los fines de semana del 13 y 14 de junio y del 20 y 21 de junio, una medida pensada para ofrecer una alternativa de ocio frente a las altas temperaturas previstas en la ciudad.

La apertura adelantada afectará a las piscinas de Alcosa, Torreblanca y Rochelambert, que funcionarán esos dos fines de semana en horario de 12:00 a 20:00 horas. El uso deportivo de estas instalaciones se mantendrá fuera de esa franja, tanto antes como después del horario reservado al baño recreativo.

Tras esta primera apertura de junio, la Campaña de Verano de las piscinas municipales de Sevilla comenzará de forma ininterrumpida el martes 23 de junio, justo después del final del curso escolar, y se prolongará hasta el domingo 6 de septiembre.

La oferta municipal contará este año con cinco piscinas: Alcosa, Torreblanca, Rochelambert, Tiro de Línea y Sevilla Este-Entreflores. Esta última se incorpora como nueva instalación para reforzar el servicio público de baño en la zona Este de la ciudad.

Horarios de las piscinas de Sevilla esta campaña de verano / IMD

La delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, ha defendido que la ampliación de la temporada busca facilitar la conciliación y mejorar el acceso a las instalaciones deportivas. "Desde nuestra llegada al Ayuntamiento, el alcalde, José Luis Sanz, se ha marcado como objetivo mejorar todas las instalaciones deportivas, empezando por las piscinas, en las que hemos ampliado la temporada de verano, para facilitar conciliar la vida laboral y familiar, a lo que hay que sumar que este año abren los fines de semana de junio para hacer frente a las altas temperaturas y vamos a contar con una quinta piscina municipal en Sevilla Este, Entreflores, que va a prestar servicio a numerosos vecinos", ha señalado.

Precios de la entradas y abonos para las piscinas municipales de Sevilla

El acceso a las piscinas municipales podrá realizarse mediante entrada diaria o a través de abonos para toda la campaña de verano.

Las entradas de día tendrán estos precios:

Adultos: 5 euros.

5 euros. Niños mayores de cinco años: 3 euros.

3 euros. Personas con movilidad reducida: 3 euros.

3 euros. Menores de cinco años: entrada gratuita.

También habrá abonos para todo el periodo de apertura:

Abono deporte de verano familiar , para tres miembros de la unidad familiar: 180 euros .

, para tres miembros de la unidad familiar: . Abono deporte de verano individual , de 17 a 25 años: 64 euros .

, de 17 a 25 años: . Abono deporte de verano individual , de 26 a 64 años: 80 euros .

, de 26 a 64 años: . Abono deporte de verano individual, para mayores de 65 años y personas con discapacidad: 40 euros.

Además, la campaña incluye el baño social recreativo, dirigido a colectivos en riesgo de exclusión social o personas en situación de especial vulnerabilidad. El acceso se facilitará a través de distintas entidades.

Piscina municipal de Alcosa: apertura anticipada y uso deportivo

La piscina de Alcosa será una de las tres instalaciones que adelanten la temporada con apertura los fines de semana del 13 y 14 de junio y del 20 y 21 de junio.

Durante esos días, el horario de baño recreativo será de 12:00 a 20:00 horas. A partir del 23 de junio y hasta el 6 de septiembre, abrirá de martes a domingo en esa misma franja horaria.

La piscina de Alcosa / IMD

Además del baño recreativo, la piscina mantendrá el uso deportivo, con cursillos y entrenamientos antes de las 11:30 horas y desde las 20:30 horas hasta el cierre.

El acceso podrá realizarse con entrada diaria o con los abonos de la campaña de verano.

Piscina municipal de Torreblanca: baño recreativo desde junio

La piscina de Torreblanca también abrirá de forma anticipada los fines de semana del 13 y 14 de junio y del 20 y 21 de junio, en horario de 12:00 a 20:00 horas.

Desde el martes 23 de junio, la instalación entrará en la campaña ordinaria de verano y permanecerá abierta hasta el domingo 6 de septiembre, de martes a domingo, con el mismo horario de baño recreativo.

La piscina compaginará el uso recreativo con actividades deportivas, cursillos y entrenamientos. Estos usos se mantendrán antes de las 11:30 horas y a partir de las 20:30 horas.

Se podrá acceder mediante entrada de día o con alguno de los abonos disponibles para la campaña completa.

Piscina municipal de Rochelambert: fines de semana de junio y campaña completa

La piscina de Rochelambert se suma a la apertura anticipada prevista para los fines de semana del 13 y 14 de junio y del 20 y 21 de junio. El horario será de 12:00 a 20:00 horas.

A partir del 23 de junio, abrirá de manera continuada dentro de la Campaña de Verano, hasta el 6 de septiembre, de martes a domingo, de 12:00 a 20:00 horas.

Piscina municipal de Rochelambert. / IMD

Como en Alcosa y Torreblanca, la instalación mantendrá el uso deportivo para cursillos y entrenamientos antes del horario recreativo, hasta las 11:30 horas, y después, desde las 20:30 horas hasta el cierre.

La piscina permitirá el acceso con entrada diaria y con los abonos de verano.

Piscina municipal de Tiro de Línea: apertura de lunes a viernes

La piscina de Tiro de Línea formará parte de la Campaña de Verano desde el martes 23 de junio y hasta el domingo 6 de septiembre, aunque con un calendario distinto al de otras instalaciones.

Su horario de baño recreativo será de 12:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes.

La instalación mantendrá también el uso deportivo, con cursillos y entrenamientos antes de las 11:30 horas y desde las 20:30 horas hasta el cierre.

El acceso podrá realizarse con entrada de día o mediante los abonos de verano establecidos para la campaña.

Piscina municipal de Sevilla Este-Entreflores: nueva instalación para baño recreativo

La gran novedad de esta temporada será la incorporación de la piscina municipal de Sevilla Este-Entreflores, que se suma a la red pública de piscinas de verano de la ciudad.

La nueva piscina de Sevilla Este / El Correo

Esta instalación abrirá dentro de la campaña general, desde el 23 de junio hasta el 6 de septiembre, con horario de 12:00 a 20:00 horas, de martes a domingo.

A diferencia de las otras cuatro piscinas, Entreflores estará destinada exclusivamente al baño recreativo, por lo que no compaginará la campaña con cursillos ni entrenamientos deportivos.

El acceso se podrá realizar mediante entrada diaria o con los abonos de la Campaña de Verano.