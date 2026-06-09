Tribunales
El sevillano Juan Jesús García Vélez, magistrado de la Audiencia Provincial, elegido nuevo miembro de la Comisión de Ética Judicial
Ha sido el segundo magistrado más votado de su categoría después de la juez María Teresa Sáez Martínez, de la Audiencia de Málaga
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en funciones de Junta Electoral, ha proclamado hoy los resultados de las elecciones celebradas para designar a tres nuevos miembros judiciales de la Comisión de Ética Judicial. Se trata del magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo Manuel Almenar Belenguer, de la magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga María Teresa Sáez Martínez y del magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla Juan Jesús García Vélez. Son los tres candidatos que mayor número de votos han obtenido.
El proceso electoral, al que está llamada a participar toda la Carrera Judicial, se puso en marcha el pasado 1 de abril para proceder a la renovación parcial la Comisión de Ética Judicial antes del vencimiento del mandato de los tres miembros salientes: el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y presidente de la Comisión, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, y los vocales Eva María Atarés García y Francisco Javier Pereda Gámez, ambos pertenecientes a la categoría de magistrado. Las votaciones tuvieron lugar por vía telemática este domingo y este lunes con la participación de 2.089 electores.
La Comisión de Ética Judicial es un organismo independiente de los órganos de gobierno del Poder Judicial, compuesto por seis miembros de la Carrera Judicial -elegidos directamente por los jueces y magistrados españoles- y por un académico experto en Ética o Filosofía del Derecho, cuya función es orientar sobre la interpretación de los Principios de Ética Judicial.
Licenciado en Derecho y Filología
Juan Jesús García Vélez es uno de los magistrados de la sala que tendrá que revisar la posición tomada por la Audiencia Provincial de Sevilla en 2019 en el caso ERE tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Nacido en la capital hispalense, se licenció en Derecho en 1993 e ingresó en la carrera judicial en 1996. Además, tiene una segunda licenciatura en Filología Clásica.
Tras pasar por juzgados de País Vasco, Cataluña y Andalucía, lleva desde 2007 de vuelta en Sevilla. Ahora, formará parte de la Comisión Ética Judicial.
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