Sevilla
Sevilla abre la consulta sobre la ampliación de la Feria de Abril: los ciudadanos tienen un mes para reclamar y enviar propuestas
El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado la fase de exposición pública del proyecto para instalar 220 casetas nuevas en el recinto ferial y reubicar otras 27 entre 2027 y 2028
Los sevillanos ya pueden redactar y mandar sus alegaciones para participar en el proyecto de ampliación de la Feria de Sevilla, que según los cálculos que figuran en el expediente tardará al menos dos años en completarse, aunque el alcalde de Sevilla asegura que podrá estar lista en parte en 2027. El pasado 3 de junio se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el estudio de viabilidad, el anteproyecto, el estudio de impacto ambiental y un informe de la Dirección General de Fiestas Mayores sobre este proyecto elaborado por la UTE formada por Martín Casillas, Carmocon y Esasur. Así, a partir de entonces, durante el plazo de un mes que finalizará el 3 de julio, cualquier persona o entidad podrá enviar sus propuestas de mejora.
Los documentos oficiales publicados en el BOP serán complementados por las alegaciones -si son tenidas en cuenta- y con ellos se redactará el proyecto de obras, que se licitará y se adjudicará para poder dar inicio a los trabajos este año. La previsión oficial, la dada por José Luis Sanz, es que la ampliación se produzca antes de que acabe el año y en 2027 finalice el montaje de un alto porcentaje de las 220 nuevas casetas. El resto se demoraría hasta 2028.
La idea principal para los suelos de Los Gordales es colocar 220 casetas nuevas y reubicar otras 27 en el área de 20.000 metros comprendida entre la calle Costillares y las avenidas de Juan Pablo II y Alfredo Kraus, zona en la que actualmente se ubican atracciones. Toda esta nueva parte estará gestionada bajo una forma de colaboración público-privada, ya que el Ayuntamiento hará una concesión de los terrenos.
Así quedará la nueva Feria de Sevilla: 220 casetas nuevas, 27 reubicadas y aparcamientos
Los nuevos terrenos de la Feria tendrán 220 casetas nuevas; 27 casetas reubicadas; una zona de atracciones; una zona del circo; aparcamientos para el circo, feriantes y público; sector de mantenimiento; recinto de cocheras de caballos; aseos; centros de transformación; y puestos de bisutería, turrones, helados, algodón, etc.
La Calle del Infierno no sufrirá recorte alguno con este proyecto, ya que se instalarán las mismas atracciones con una optimización del espacio. Con esta reordenación, el recinto ferial ganará cuatro nuevas calles que recibirán nombres de toreros, como en el resto del Real. De momento, el alcalde ya anunció que Espartaco y Morante de la Puebla formarán parte del callejero de la Feria de Abril en la próxima ampliación del Real, ya que "son dos símbolos vivos de la historia de la tauromaquia en Sevilla".
La nueva ampliación se producirá a la izquierda de la calle Costillares. En la parte más cercana a la Avenida de Blas Infante estará el espacio reservado para el aparcamiento público y el recinto de las cocheras de caballo. Arriba estará la zona del circo y el aparcamiento, y debajo, en la parte central, el aparcamiento para los feriantes.
Entre la avenida Alfredo Kraus II y la avenida Juan Pablo II estará la calle del Infierno con las atracciones, y en la parte más cercana a la calle Costillares se ubicarán las 27 casetas reubicadas, las 220 casetas nuevas y el sector de mantenimiento. El resto de espacios libres, como la zona más próxima a Alfredo Kraus II, es la destinada a los puestos de helados, algodón, bisutería o turrones, mientras que los centros de transformación están más repartidos.
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