Los andamios llegan a la Plaza del Triunfo de Sevilla: el monumento de la Inmaculada Concepción será restaurado

El monumento de la Inmaculada Concepción de la Plaza del Triunfo será intervenido. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla iniciará este jueves la restauración del conjunto ubicado junto a la Catedral de Sevilla. La actuación estará coordinada por el restaurador José de León y forma parte del Plan de Recuperación de Monumentos de Sevilla impulsado por el Consistorio.

Los trabajos tendrán lugar del 11 al 29 de junio. Se contempla la instalación de andamios y la ejecución de tratamientos biocidas, limpiezas mecánicas y químicas de superficie, labores de consolidación de materiales y la aplicación de sistemas de protección final. Todas las actuaciones se desarrollarán siguiendo criterios de mínima intervención y conservación preventiva, tomando como referencia los estudios petrofísicos y ensayos realizados por la Universidad de Sevilla durante la anterior restauración, así como los productos empleados en aquella actuación.

El conjunto patrimonial fue objeto de una restauración integral en 2009 y, desde entonces, ha recibido distintas intervenciones puntuales de conservación en su base para corregir daños ocasionados por actos vandálicos y determinadas patologías derivadas del comportamiento de los materiales frente a las condiciones climáticas. No obstante, las intensas y persistentes lluvias registradas entre 2025 y 2026 han provocado un deterioro más acusado en algunas zonas superiores del conjunto escultórico, haciendo necesaria una nueva intervención preventiva que garantice su adecuada conservación.

Esta actuación forma parte del contrato municipal de conservación de monumentos de carácter mueble existentes en la vía pública, que incluye esculturas, fuentes ornamentales, placas conmemorativas y retablos distribuidos por toda la ciudad. Dentro de este programa, el Ayuntamiento ha intervenido recientemente en otros conjuntos monumentales de relevancia, como el dedicado al héroe militar sevillano Luis Daoiz, en la plaza de la Gavidia, o el monumento al pintor Diego Velázquez, en la plaza del Duque.

Inaugurado en 1918 ante las reformas de la ciudad previas a la Exposición Iberoamericana

El monumento adopta la tipología de columna triunfal barroca, con un elevado pedestal que sostiene la imagen de la Virgen Inmaculada, concebida como una proclamación visual de la victoria de esta creencia y como un testimonio permanente de la identidad religiosa sevillana.

El conjunto queda inaugurado en 1918 y se proyecta con ocasión de las reformas que la ciudad sufre ante el proyecto de la Exposición Iberoamericana de 1929, junto con la reurbanización del Barrio de Santa Cruz se hace también la remodelación de la Plaza del Triunfo. El arquitecto Juan Talavera y Heredia elabora en 1917 el proyecto urbanístico, incluyendo la colocación del monumento a la Inmaculada Concepción, mientras que las esculturas son de Lorenzo Coullaut Valera, realizadas en mármol de Carrara.

Desde el punto de vista artístico y patrimonial, el conjunto destaca por su integración en el entorno monumental de la Plaza del Triunfo, donde convive con edificios de extraordinaria relevancia histórica como la Catedral de Sevilla, el Real Alcázar de Sevilla y el Archivo General de Indias.