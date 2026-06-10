De arquitectos a psicólogos: la Diputación de Sevila aprueba una oferta de empleo público con más de 100 plazas

Arquitectos, conductores o psicólogos. Ya es oficial. La Diputación de Sevilla ha aprobado este miércoles la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente al ejercicio 2026, que incluye más de un centenar de plazas de turno libre y promoción interna de distintas categorías profesionales para completar su plantilla. Por el momento, se desconoce la fecha en la que se celebrarán las oposiciones para acceder a la institución.

Eran muchos los opositores y empleados de la institución provincial que esperaban este anuncio después de meses de preparación. Desde la corporación que preside el socialista Javier Fernández señalan que esta nueva oferta de empleo para este año responde a las necesidades de personal que tiene la Diputación debido a la organización administrativa y la voluntad de reforzar los servicios que prestan.

En total, la Diputación ofertará 109 plazas, de las cuales 82 responden al turno libre y 27 de promoción interna. Estas plazas ofertadas responde a puestos en distintas áreas funcionales y categorías profesionales de la institución, desde plazas de personal administrativo hasta conductores. Todo, para tratar de reducir la temporalidad de la administración y fomentar la carrera profesional del personal de la corporación.

Qué puestos se ofertarán

En la nueva OEP se incluyen 23 plazas de categoría A1, en la que hay plazas de economista o letrado; tres plazas de A2, como arquitecto o educador social; nueve plazas de C1, de administrativo y electricista, y 13 de C2, que van desde auxiliares administrativos hasta auxiliares de clínica. Además, la Diputación oferta también cinco plazas de Apoyo Operativo y otras 21 destinadas al personal laboral.

La Diputación también ha reservado un porcentaje de plazas para personas con discapacidad, tal como marca la ley. Así, habrá 10 plazas destinadas a este colectivo, de las cuales ocho irán al turno libre y dos a promoción interna. Según marca el comunicado emitido por la corporación para cumplir con "los principios de igualdad de oportunidades, inclusión y accesibilidad en el acceso al empleo público".

En un comunicado, la Diputación de Sevilla sostiene que "con la aprobación de esta Oferta de Empleo Público", tratan de mostrar "su compromiso con el fortalecimiento del empleo público, la estabilidad en el empleo y el desarrollo profesional de su personal". Además, aspira a garantizar el acceso al mismo conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como la promoción interna como instrumento de carrera profesional dentro de la organización.