Cae el ladrón de farmacias de La Macarena tras seis robos con violencia y una amenaza con cuchillo

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla al presunto autor de seis robos con violencia en el distrito Macarena, una cadena de asaltos que afectó a cuatro farmacias y que incluye la amenaza con un cuchillo a un hombre de avanzada edad cuando retiraba dinero en una entidad bancaria.

Robos con violencia en el distrito Macarena

Según ha detallado el Cuerpo en una nota de prensa, la investigación comenzó a raíz de una denuncia de unos asaltos. Los agentes identificaron al autor y lo relacionaron con varios robos a establecimientos comerciales y con el asalto a un hombre que acababa de retirar dinero de una entidad bancaria.

El hombre fue detenido cuando se encontraba en las inmediaciones de uno de estos comercios, mientras portaba un cuchillo de grandes dimensiones que presuntamente habría utilizado para intimidar a las víctimas.

Así, se le han atribuido un total de seis robos con violencia, cinco de ellos cometidos en establecimientos comerciales del distrito Macarena, cuatro de ellos farmacias, y otro contra un hombre de avanzada edad tras retirar dinero de una entidad bancaria.

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Posteriormente, la autoridad judicial competente ha decretado su ingreso en prisión como presunto responsable de los hechos investigados.