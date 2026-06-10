FERIA
Conciertos, bingo y 'toritos de agua': así celebra este pueblo de Sevilla a media hora de la capital su emblemática feria
El municipio localizado en las estribaciones de Sierra Morena contará con un programa que incluye espectáculos ecuestres, bailes y actividades para toda la familia
El calendario de ferias continúa su curso en la provincia de Sevilla con una nueva cita que se llevará a cabo desde este jueves hasta el domingo: la Feria de Burguillos, que contará con actuaciones en directo, bailes, bingo, 'toritos de agua', espectáculos ecuestres y actividades para toda la familia.
De ese modo, este pueblo ubicado en las estribaciones de Sierra Morena y a las puertas de la Sierra Norte de Sevilla dispondrá de una amplia programación festiva marcada por la música, la tradición y la convivencia.
Conciertos, flamenco y toros de fuego en la Feria de Burguillos
Así, durante estos cuatro días de fiesta, vecinos y visitantes podrán disfrutar de toda clase de iniciativas, como espectáculos ecuestres, flamenco, bingo popular, 'toritos de agua', fuegos artificiales, actuaciones musicales, bailes y la tradicional quema de toros de fuego.
A esto se sumarán los conciertos que se llevarán a cabo durante estas fiestas, entre las que destacan artistas como Las Soles, María de la Colina, Salmarina, Calet, La Cosa Está Flamenca y Nani Cortés.
Cena del Pescaíto y encendido del alumbrado en Burguillos
Así, esta localidad de apenas 7.000 habitantes situada a media hora de la capital de Sevilla ha conformado un completo programa de iniciativas para todos los públicos y gustos que comenzará en la jornada previa a la feria, la de este miércoles, con una 'Cena del Pescaíto' especial para los mayores.
Esta iniciativa ha sido puesta en marcha por el Ayuntamiento para ofrecer un espacio de "encuentro, convivencia y disfrute entre quienes tanto han aportado al pueblo".
Tras esto, la feria arrancará de forma oficial el jueves con la coronación de la Reina de las Fiestas y la imposición de bandas a las damas de honor, que se llevará a cabo a las 21.00 horas, tras lo que se celebrará a las 22.00 horas la inauguración oficial del alumbrado.
Orquesta Nueva Alborada y noche estelar con Las Soles
Posteriormente, a las 22.30 horas, continuará el programa con la actuación de la Orquesta Nueva Alborada en la Caseta Municipal.
El viernes volverán las actividades a las 21.00 horas con el espectáculo ecuestre 'Soñando a Caballo' de Rafael Arcos frente al Recinto Feria, mientras que a las 23.30 horas se producirá la 'Noche estelar' con las actuaciones musicales de Las Soles, María de la Colina y el grupo Salmarina.
Música, flamenco y bingo popular en la Caseta Municipal
La jornada finalizará a las 1.00 horas con la actuación del grupo Calet en la Caseta Municipal.
Durante el sábado, los asistentes podrán disfrutar a las 23.00 horas de la actuación de "flamenquito" del grupo La Cosa Está Flamenca, tras lo que se llevará a cabo a las 00.30 horas un bingo popular a beneficio de la Hermandad de San Cristóbal Mártir de Burguillos.
Nani Cortés, toritos de agua y baile en la recta final en Burguillos
El encargado de cerrar esta noche de feria será el artista Nani Cortés, que actuación a las 1.30 horas en la Caseta Municipal de Burguillos.
La última jornada de la feria, la del domingo, arrancará a las 18.30 horas con los 'toritos de agua' en el Recinto Ferial, mientras que a las 20.30 horas se llevará a cabo un cuadro de baile a cargo de la Academia De Arte y Pasión.
El cierre oficial de las fiestas se producirá a las 00.00 horas con los tradicionales fuegos artificiales, tras lo que se pondrá el broche final a la feria con la quema de los míticos toros de fuego a las 00.30 horas.
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