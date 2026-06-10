Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio GuillenaIncendio HuelvaPabellón de la NavegaciónSalidas Altimira - Deossa BetisJoven Pilas BMWInterno psiquiátricoMercadillo 100 puestos comidaAislados en DoñanaDerribo Casa HermandadAemet calorRemedio natural contra calorNegociaciones PP-Vox AndalucíaBetis Sevilla LigaNueva playa Sevilla
instagramlinkedin

FERIA

Conciertos, bingo y 'toritos de agua': así celebra este pueblo de Sevilla a media hora de la capital su emblemática feria

El municipio localizado en las estribaciones de Sierra Morena contará con un programa que incluye espectáculos ecuestres, bailes y actividades para toda la familia

Conciertos, bingo y 'toritos de agua': así celebra este pueblo de Sevilla situado a media hora de la capital su emblemática feria

Conciertos, bingo y 'toritos de agua': así celebra este pueblo de Sevilla situado a media hora de la capital su emblemática feria / Ayuntamiento de Burguillos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

El calendario de ferias continúa su curso en la provincia de Sevilla con una nueva cita que se llevará a cabo desde este jueves hasta el domingo: la Feria de Burguillos, que contará con actuaciones en directo, bailes, bingo, 'toritos de agua', espectáculos ecuestres y actividades para toda la familia.

De ese modo, este pueblo ubicado en las estribaciones de Sierra Morena y a las puertas de la Sierra Norte de Sevilla dispondrá de una amplia programación festiva marcada por la música, la tradición y la convivencia.

Conciertos, flamenco y toros de fuego en la Feria de Burguillos

Así, durante estos cuatro días de fiesta, vecinos y visitantes podrán disfrutar de toda clase de iniciativas, como espectáculos ecuestres, flamenco, bingo popular, 'toritos de agua', fuegos artificiales, actuaciones musicales, bailes y la tradicional quema de toros de fuego.

A esto se sumarán los conciertos que se llevarán a cabo durante estas fiestas, entre las que destacan artistas como Las Soles, María de la Colina, Salmarina, Calet, La Cosa Está Flamenca y Nani Cortés.

Cena del Pescaíto y encendido del alumbrado en Burguillos

Así, esta localidad de apenas 7.000 habitantes situada a media hora de la capital de Sevilla ha conformado un completo programa de iniciativas para todos los públicos y gustos que comenzará en la jornada previa a la feria, la de este miércoles, con una 'Cena del Pescaíto' especial para los mayores.

Esta iniciativa ha sido puesta en marcha por el Ayuntamiento para ofrecer un espacio de "encuentro, convivencia y disfrute entre quienes tanto han aportado al pueblo".

Tras esto, la feria arrancará de forma oficial el jueves con la coronación de la Reina de las Fiestas y la imposición de bandas a las damas de honor, que se llevará a cabo a las 21.00 horas, tras lo que se celebrará a las 22.00 horas la inauguración oficial del alumbrado.

Orquesta Nueva Alborada y noche estelar con Las Soles

Posteriormente, a las 22.30 horas, continuará el programa con la actuación de la Orquesta Nueva Alborada en la Caseta Municipal.

El viernes volverán las actividades a las 21.00 horas con el espectáculo ecuestre 'Soñando a Caballo' de Rafael Arcos frente al Recinto Feria, mientras que a las 23.30 horas se producirá la 'Noche estelar' con las actuaciones musicales de Las Soles, María de la Colina y el grupo Salmarina.

Música, flamenco y bingo popular en la Caseta Municipal

La jornada finalizará a las 1.00 horas con la actuación del grupo Calet en la Caseta Municipal.

Durante el sábado, los asistentes podrán disfrutar a las 23.00 horas de la actuación de "flamenquito" del grupo La Cosa Está Flamenca, tras lo que se llevará a cabo a las 00.30 horas un bingo popular a beneficio de la Hermandad de San Cristóbal Mártir de Burguillos.

Nani Cortés, toritos de agua y baile en la recta final en Burguillos

El encargado de cerrar esta noche de feria será el artista Nani Cortés, que actuación a las 1.30 horas en la Caseta Municipal de Burguillos.

La última jornada de la feria, la del domingo, arrancará a las 18.30 horas con los 'toritos de agua' en el Recinto Ferial, mientras que a las 20.30 horas se llevará a cabo un cuadro de baile a cargo de la Academia De Arte y Pasión.

Noticias relacionadas y más

El cierre oficial de las fiestas se producirá a las 00.00 horas con los tradicionales fuegos artificiales, tras lo que se pondrá el broche final a la feria con la quema de los míticos toros de fuego a las 00.30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva playa de arena real que los sevillanos ya pueden disfrutar sin salir de la ciudad: con tumbonas, toboganes y zona VIP
  2. El remedio natural contra el calor de Sevilla está en este pequeño pueblo y sus enormes lagunas: tiene rutas, antiguas estaciones de tren y restos prehistóricos
  3. Muere electrocutado un joven de 17 años en Gelves al salir de una piscina
  4. La Junta de Andalucía cierra las FP para alumnos con necesidades especiales con altas tasas de abandono: '¿Qué alternativa tienen los chavales?
  5. El mercadillo de Sevilla que se celebra cada sábado con más de 70 puestos de artesanía, cosméticos y moda: esta es su nueva ubicación y horarios
  6. Un pueblo de Sevilla estrenará este verano un parque acuático infantil con piscina y juegos de agua
  7. Uno de los mercadillos más grandes de toda Sevilla está en este pueblo de apenas 5.000 habitantes: tiene más de 200 puestos de ropa, comida y decoración
  8. La Fiscalía acusa a un hombre de violar a su mujer en su propia casa en Sevilla: pide 9 años de cárcel para él

Este pueblo del Aljarafe sevillano ya ha abierto su parque de agua con atracciones y juegos gratuitos: estará disponible todo el verano

Este pueblo del Aljarafe sevillano ya ha abierto su parque de agua con atracciones y juegos gratuitos: estará disponible todo el verano

Conciertos, bingo y 'toritos de agua': así celebra este pueblo de Sevilla a media hora de la capital su emblemática feria

Conciertos, bingo y 'toritos de agua': así celebra este pueblo de Sevilla a media hora de la capital su emblemática feria

Las obras del metro de Sevilla se refuerzan con un equipo de coordinación para evitar el colapso: de 2027 a 2030 coincidirán siete proyectos a la vez

Las obras del metro de Sevilla se refuerzan con un equipo de coordinación para evitar el colapso: de 2027 a 2030 coincidirán siete proyectos a la vez

La Junta de Andalucía amplía el concierto con el Irlandesas Loreto pese al caso Sandra Peña: tendrá una unidad más de Educación Especial

La Junta de Andalucía amplía el concierto con el Irlandesas Loreto pese al caso Sandra Peña: tendrá una unidad más de Educación Especial

Sevilla abre la consulta sobre la ampliación de la Feria de Abril: los ciudadanos tienen un mes para reclamar y enviar propuestas

Sevilla abre la consulta sobre la ampliación de la Feria de Abril: los ciudadanos tienen un mes para reclamar y enviar propuestas

Sevilla se convierte en la primera ciudad de España en unirse a la Fiscalía de Menores con los Agentes Tutores de la Policía Local

Sevilla se convierte en la primera ciudad de España en unirse a la Fiscalía de Menores con los Agentes Tutores de la Policía Local

Sin circulación del Virus del Nilo en Sevilla pero aumentan los mosquitos en municipios como La Puebla del Río

Sin circulación del Virus del Nilo en Sevilla pero aumentan los mosquitos en municipios como La Puebla del Río

El Ayuntamiento aprueba iniciar la transformación de tres céntricas plazas de Sevilla: arrancan las obras en la Concordia

El Ayuntamiento aprueba iniciar la transformación de tres céntricas plazas de Sevilla: arrancan las obras en la Concordia
Tracking Pixel Contents