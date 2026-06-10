Sevilla tendrá cuatro nuevos parques infantiles temáticos inspirados en la astronomía, las artes, los trenes y la naturaleza

El Ayuntamiento de Sevilla impulsará cuatro nuevas áreas infantiles singulares en los distritos Norte, Nervión, San Pablo-Santa Justa, Sur y Bellavista-La Palmera a través de un nuevo contrato que saldrá a licitación con un presupuesto base de 853.600 euros. El nuevo contrato permitirá crear espacios tematizados, con mayor capacidad lúdica y una identidad propia en cada ubicación, dentro de la estrategia municipal para renovar y modernizar las zonas de juego de la ciudad, y se estructurará en dos lotes.

El primero de los espacios estará en el Parque Psicomotroniz, en el Distrito Norte, y en la calle Sinaí, en el Distrito Nervión-San Pablo, con un presupuesto base de licitación de 466.000 euros. En el Parque Psicomotriz, los juegos estarán inspirados en la astronomía, las estrellas y el espacio exterior, mientras que en la calle Sinaí la temática principal será la de las artes y las letras.

El segundo lote incluye las nuevas áreas infantiles de la calle Castillo de Baños de la Encina, en el Distrito Sur, y de la calle Monzón, en el Distrito Bellavista-La Palmera, con un presupuesto base de licitación de 387.600 euros. En la calle Castillo de Baños de la Encina, el diseño estará inspirado en los viajes en tren, mientras que en la calle Monzón la temática girará en torno a los cuatro elementos de la naturaleza: la tierra, el agua, el fuego y el aire.

Una inversión de 11 millones de euros

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha realizado el anuncio de estos cuatro nuevos parques durante su visita al nuevo espacio infantil inclusivo del Parque de las Artes, en la calle Japón, en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Una obra, ya finalizada, que ha supuesto una inversión de 132.300 euros y que forma parte del proyecto de cinco nuevas áreas infantiles inclusivas ejecutadas en la ciudad. Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Sevilla continúa el desarollo de una planificación global para transformar los parques infantiles de la ciudad en espacios más cómodos, seguros, con sombra y accesibles para todos.

En conjunto, el Gobierno municipal asegura que tiene en marcha más de 11 millones de euros entre actuaciones ya ejecutadas, contratos adjudicados, nuevas licitaciones y proyectos en ejecución. Entre estas actuaciones el Ayuntamiento ya ha renovado cinco parques infantiles de proximidad con una inversión conjunta de 704.600 euros: calle Japón, en el Parque de las Artes; Jardines de la Buhaira; plaza Farmacéutica Margarita González; Parque de la Rosaleda; y calle Graham Bell. Son espacios de uso cotidiano, ubicados en barrios y zonas verdes consolidadas, donde la renovación tiene un impacto directo en la vida diaria de las familias.

Estas intervenciones han permitido incorporar juegos inclusivos y accesibles, suelos de seguridad, paneles sensoriales, juegos musicales, columpios adaptados, cestas nido, estructuras temáticas, zonas diferenciadas por edades y elementos pensados para favorecer el juego compartido entre niños y niñas con distintas capacidades.

Junto a esta red de parques de proximidad, el Ayuntamiento ya ha ejecutado otros dos grandes parques infantiles singulares de referencia en los distritos, con una inversión conjunta de 1.068.233 euros: el parque infantil singular de Fernanda Calado Rosales, en Sevilla Este, y el parque del Paseo de Europa, en Los Bermejales.

El parque de Fernanda Calado Rosales, con una inversión de 518.233 euros y una superficie superior a los 1.000 metros cuadrados, está tematizado en torno a la aviación y concebido como una experiencia de juego inspirada en un aeropuerto, con un gran avión accesible, una torre de control, zonas diferenciadas por edades y capacidades, recorridos accesibles, elementos sensoriales y juegos inclusivos.

Por su parte, el parque infantil singular del Paseo de Europa, con una inversión aproximada de 550.000 euros y una superficie de unos 1.300 metros cuadrados, plantea un recorrido inspirado en ciudades europeas, con una propuesta de juego continua que combina actividad física, imaginación, orientación espacial, convivencia y criterios inclusivos.