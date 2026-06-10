El Dr. García Luna, presidente de la SANCYD, defiende la dieta mediterránea como el patrón alimentario más saludable del mundo

La “Cátedra MAS Alimentación y Salud”, iniciativa creada en 2024 por Fundación MAS y la Fundación Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, celebraron ayer en el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Sede de Fundación MAS, una nueva sesión divulgativa dedicada a “La dieta mediterránea como pilar de salud”. La conferencia, la sexta de esta iniciativa, ha sido impartida por el Dr. Pedro Pablo García Luna, especialista en endocrinología y nutrición y presidente de la Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética, SANCYD.

El Dr. Pedro Pablo García Luna es doctor en Medicina por la Universidad de Córdoba y profesor asociado del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla y Presidente de la SANCYD. A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado una amplia actividad asistencial, docente, investigadora y divulgativa en el ámbito de la endocrinología, la nutrición clínica, la dietética, la diabetes y la obesidad.

La dieta mediterránea, el patrón alimentario más saludable del mundo

Durante su intervención, el Dr. García Luna ha abordado la importancia de la dieta y cultura mediterránea como uno de los patrones alimentarios más saludables. En este sentido, ha destacado que “la dieta mediterránea es, dentro de las pocas dietas saludables que existen hoy en el mundo, una de las tres mejores sin ninguna duda, junto con la dieta japonesa y algunas de las dietas chinas, y por encima de ellas la dieta mediterránea”.

Asimismo, ha señalado que “los datos científicos muestran que, siguiendo una dieta mediterránea, las perspectivas de salud mejoran, fundamentalmente, en relación a la patología cardiovascular, la propensión a padecer cánceres, la aparición de diabetes tipo 2 y la disminución de la mortalidad global”.

Claves para prevenir enfermedades: ¿qué debemos poner en nuestro plato?

Además, ha recordado que “dentro del patrón de dieta mediterránea la característica fundamental es la utilización del aceite de oliva virgen extra, AOVE”, junto al consumo de “todo tipo de frutas y verduras frescas, legumbres, cereales —integrales en todo lo posible—, frutos secos y pescado”.

Por último, el Dr. García Luna ha destacado también la dimensión cultural de este patrón alimentario, desarrollado “a lo largo de la vida, en un entorno ideal para compartir alimentos, anécdotas, alegría y conversaciones entre familiares y amigos”.

Más que nutrición: el valor social de nuestra cultura gastronómica

Dr. Pedro Pablo García Luna, especialista en endocrinología y nutrición y presidente de la Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética, SANCYD. / El Correo

En esta línea divulgativa, el presidente de Fundación MAS, Vicente Martín González, ha puesto en valor la importancia de sensibilizar en salud y bienestar, acercando a la sociedad conocimientos útiles que ayuden a mejorar su calidad de vida. “La dieta mediterránea es salud, es prevención y es una forma de vida”, ha señalado.

Asimismo, el presidente de Fundación MAS ha resaltado que la Cátedra MAS Alimentación y Salud se enmarca en el compromiso de Fundación MAS con la promoción de hábitos de vida saludable. “Alineados con la promoción de hábitos de vida saludable, nuestra Fundación mantiene un firme compromiso con la divulgación de una alimentación sana. Asimismo, desde Grupo MAS asumimos la responsabilidad de ofrecer a nuestros clientes productos frescos, de temporada y locales, contribuyendo así al cuidado de la salud y a la prevención de enfermedades”, ha destacado.

Desde Fundación MAS, creada por Grupo MAS en 2009, se trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas y de la sociedad, impulsando iniciativas en ámbitos como la formación, la acción social, la alimentación saludable y el voluntariado corporativo de MAS Solidario. En este marco, el área de Vida Saludable, puesta en marcha en 2013, centra su actividad en el cuidado de la alimentación para mejorar la salud y contribuir a la prevención de enfermedades como la obesidad.

El compromiso de la Cátedra MAS con la alimentación saludable

La Cátedra “MAS Alimentación y Salud” nació hace dos años, contando con el compromiso de Fundación MAS y Fundación RAMSE para realizar actividades divulgativas relacionadas con la alimentación y la salud, con el fin de promover hábitos de vida saludable, fomentar el conocimiento en materia de nutrición y concienciar acerca de la importancia de la prevención para reducir enfermedades como la obesidad.

Las actividades, conferencias y ponencias organizadas por la Cátedra son impartidas por expertos en medicina, nutrición y salud, apoyándose en estudios y trabajos de última actualización.

Noticias relacionadas

Desde su creación, la Cátedra ha abordado diferentes temáticas relacionadas con alimentación y salud, como el jamón ibérico, la salud digestiva, el gluten, la diabetes o el café, siempre desde una mirada científica, divulgativa y cercana a la ciudadanía.