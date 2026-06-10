Una exposición de 500 años de pintura española inaugurará las Atarazanas de Sevilla

Las recién remodeladas Atarazanas de Sevilla abrirán su nueva etapa cultural con una exposición de gran alcance internacional: la muestra de la Hispanic Society Museum and Library de Nueva York sobre 500 años de pintura española será la primera actividad del espacio, según ha anunciado este miércoles el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, durante la presentación de la Memoria de actividades de 2025.

'Velázquez to Sorolla: 500 Years of Hispanic Painting' ('De Velázquez a Sorolla: 500 años de pintura hispánica') se prepara para exhibir en breve más de setenta obras maestras de la Hispanic Society en Corea.

La intención de la Fundación Cajasol es que pueda llegar a las Atarazanas a finales de este año o principios de 2027, según ha indicado Pulido, sobre la muestra, que incluye obras de Velázquez, Goya, El Greco y Sorolla.

Atarazanas de Sevilla: nuevo centro cultural

Las Reales Atarazanas de Sevilla, un antiguo astillero medieval del XIII, se han rehabilitado para conseguir 12.600 metros cuadrados útiles para convertirse en el "centro neurálgico" de las relaciones culturales de España con América, para lo cual -tras 32 años en completo desuso- han requerido la inversión de 20 millones de euros en los tres últimos años.

Este enorme edificio de siete naves de las 17 que tuvo originariamente, se halla entre la catedral de Sevilla y el Teatro de la Maestranza. Y han sido, en palabras del alcalde de la ciudad, José Luis sanz, "una herida abierta en el corazón del casco histórico", que se ha dado por cerrada con su rehabilitación.

Esta rehabilitación permitirá que el edificio se adecue para usos culturales, con un proyecto museográfico y la dotación de las últimas tecnologías para el desarrollo de sus actividades culturales, pero también de índole medioambiental, científica y empresarial.

Un edificio histórico vinculado a Sevilla y América

El edificio, anejo al Hospital de la Caridad, se ha calificado como 'catedral industrial' o 'catedral civil' por la grandiosidad de sus naves, sostenidas por sucesivas arcadas de ladrillo que a lo largo de la historia han cobijado astilleros, el arsenal real, almacenes, la Casa de la Contratación y la Casa de la Moneda, un taller artillero, una mercado, una prisión y en el siglo pasado cuartel militar.