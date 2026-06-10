La fachada de la capilla Sacramental del templo del Salvador será restaurada: la Comisión de Patrimonio da luz verde al proyecto

La fachada de la capilla Sacramental del Salvador podrá ser restaurada. La Comisión Provincial de Patrimonio ha dado luz verde a las actuaciones de preservación del exterior del conjunto. Considera que la intervención propuesta es "adecuada" para el mantenimiento de los valores del monumento. En cambio, no considera justificada la actuación referida, en concreto, a la colocación de los nuevos pináculos propuestos. El exterior de este enclave característico del barroco sevillano del siglo XVIII será intervenido recuperando todo su esplendor.

El informe se muestra favorable a los documentos presentados que describen una intervención de trabajos sobre la fachada, consistentes fundamentalmente en limpieza, eliminación de morteros o elementos inadecuados, reintegraciones y tratamientos de consolidación e hidrofugado.

En lo referente a la colocación de los pináculos sobre la citada fachada del conjunto, la Comisión de Patrimonio considera que su reintegración debe ser objeto de "un mayor estudio" sobre los elementos originales que respalde dicha actuación. "No considerándose suficientemente justificada la propuesta de colocación de nuevos elementos inspirados en otros de la fachada", expone el ente provincial. Los pináculos actúan como elementos de contrapeso sobre contrafuertes y arbotantes, ayudando a estabilizar la estructura.

De igual forma, la Comisión ha respondido de manera favorable a la propuesta de ensayos y análisis técnicos previos para la redacción del proyecto de rehabilitación de la Casa del Rector y otros espacios al considerar que se trata de tomas de muestras puntuales y necesarias para el "adecuado conocimiento del edificio" de cara a su restauración. No obstante, Patrimonio estima conveniente la participación de un profesional de la arqueología que realice el seguimiento de las actividades, mediante la realización de control de movimientos de tierra y análisis paramental.

Una joya del barroco sevillano del siglo XVIII

La Capilla Sacramental de la Colegiata del Divino Salvador constituye una de las manifestaciones más sobresalientes del barroco sevillano del siglo XVIII. Su construcción fue llevada a cabo entre 1750 y 1756 bajo la dirección del arquitecto Vicente Bengoechea, dentro del amplio programa decorativo que transformó el templo en uno de los grandes referentes artísticos de la ciudad.

Concebida como un espacio dedicado a la exaltación de la Eucaristía, la capilla quedó vinculada a la intensa tradición sacramental sevillana, heredera de las antiguas hermandades que promovían el culto al Santísimo Sacramento desde la Edad Moderna. Uno de los elementos más destacados fue el monumental retablo-portada dorado diseñado por Cayetano de Acosta entre 1756 y 1764, considerado una de las obras maestras del barroco y rococó andaluz.

Sin embargo, a lo largo de su historia la capilla ha experimentado diversas transformaciones. Un incendio ocurrido en 1905 destruyó parte de su decoración original, incluido el citado retablo de Cayetano de Acosta, del que no se conserva ningún resto. Pese a estas pérdidas, el espacio mantuvo su relevancia devocional y artística gracias a la incorporación de nuevas obras, entre ellas el retablo de plata que alberga la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Pasión, talla magistral de Juan Martínez Montañés. Actualmente, la capilla es propiedad de la Hermandad de Pasión donde sus imágenes reciben culto diariamente.

La restauración integral de la Colegiata del Divino Salvador

Las actuaciones de conservación más relevantes desarrolladas en la Colegiata del Divino Salvador durante las últimas décadas son el resultado de un largo proceso de recuperación patrimonial que culminó con la gran restauración integral ejecutada entre 2003 y 2008. Aquella intervención fue consecuencia del grave deterioro estructural detectado en el templo, que obligó incluso a su cierre preventivo tras producirse desprendimientos en las cubiertas. Entonces se acometió la consolidación estructural del edificio, la restauración de sus cubiertas, fachadas, bóvedas, retablos y bienes muebles.

En los últimos años, se han llevado a cabo actuaciones más específicas centradas en elementos concretos del templo. Entre ellas destacan la reciente restauración de la cripta, incorporada al recorrido cultural de las cubiertas del Salvador, así como diversos trabajos de conservación preventiva sobre imágenes históricas y espacios singulares del edificio, tales como la talla gótica de Nuestra Señora de las Aguas.