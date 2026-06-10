La organización de mujeres líderes WITH reconoce la labor de las periodistas económicas de Andalucía

La cuarta edición de la Gala WITH Mujeres Líderes ha celebrado este martes su ceremonia de reconocimiento ante más de 200 personas en el Real Alcázar de Sevilla. El acto, conducido por el periodista Andoni Calvo, ha entregado ocho galardones a mujeres con trayectorias de impacto en emprendimiento, innovación, sostenibilidad, cultura, salud y acción social. Además, la Gala ha reconocido por primera vez la labor de ocho periodistas económicas andaluzas.

La jornada arrancó por la mañana con la sesión Entre Nosotras, un espacio exclusivo para 150 mujeres líderes de la red, diseñado para crear conexiones de valor y fortalecer vínculos profesionales entre sus miembros.

Ya durante la gala, las distinciones de esta edición recayeron en Anna Boldú, fundadora y CEO de Platanomelón; Natalia Rodríguez, Embajadora del Pacto Climático Europeo y autora de Sin Aletas No Hay Paraíso; Patricia Araque, emprendedora, autora de Emprender con calma y directora ejecutiva de Santander X Explorer; Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer; Sheila Blanco, cantante, compositora y divulgadora musical, creadora del proyecto Cantando a las Poetas del 27; y Ziortza Llano, hipoterapeuta y fundadora de Terapia Tipi Tapa.

Reconocimiento conjunto a ocho periodistas andaluzas

La Gala WITH otorgó además, por primera vez, un reconocimiento conjunto a ocho periodistas económicas andaluzas por su contribución al análisis y la divulgación de la actualidad económica: Antonia Vargas (EFE), Patricia Balbontín (Andalucía Económica), Beatriz Castillo (Canal Sur TV), Celia Díaz (Tribuna de Andalucía), Natalia Barnés (Canal Sur Radio), Elena Martos (ABC Sevilla), Clara Campos (El Correo de Andalucía) y María Jesús Pereira (Diario de Sevilla).

"En un momento en el que la complejidad de los retos exige nuevas formas de colaborar, necesitamos visibilizar referentes que nos demuestren que es posible liderar generando impacto positivo para otras personas. Las mujeres que hoy reconocemos representan una manera de liderar más humana, más valiente y más conectada con la capacidad de transformar la realidad. WITH nació para visibilizar ese liderazgo y para demostrar que cuando conectamos talento diverso, la colaboración se convierte en acción", señala Marisol Menéndez, CEO y Fundadora de WITH.

La noche contó además con la actuación del Cuarteto de Cuerdas de la Fundación Barenboim-Said, que aportó una atmósfera envolvente para acompañar la velada.

Desde su primera edición, WITH ha reconocido ya a 37 mujeres y dos organizaciones por su impacto y capacidad de transformación.

Apoyo institucional

El encuentro contó con el respaldo de las administraciones públicas y de organismos de referencia en innovación y emprendimiento. Entre las autoridades y representantes institucionales asistentes figuraron Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía; Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía; Angie Moreno Ramón, teniente de alcalde y delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla; y Carolina Rodríguez Arias, consejera delegada de ENISA (Empresa Nacional de Innovación).

Por su parte, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en funciones, Rocío Blanco, ha destacado el creciente protagonismo de las mujeres en el desarrollo económico y laboral de Andalucía. En este sentido, ha recordado que, desde 2018, más de 315.000 de los nuevos empleos creados en la comunidad han sido ocupados por mujeres y que más de 122.000 andaluzas han abandonado las listas del desempleo en los últimos siete años. Asimismo, ha señalado que Andalucía cuenta con cerca de 123.000 trabajadoras autónomas y casi 370.000 empresarias, lo que evidencia, según Blanco, la capacidad de liderazgo, innovación y transformación de las mujeres andaluzas.

La consejera también ha subrayado la importancia de iniciativas como WITH, que contribuyen a visibilizar referentes femeninos, fortalecer redes de colaboración y generar nuevas oportunidades para que más mujeres puedan desarrollar plenamente su potencial profesional y empresarial.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento, Angie Moreno, ha destacado que “es un orgullo para Sevilla acoger una nueva edición de la Gala WITH en un espacio tan emblemático como el Real Alcázar. Esta iniciativa pone en valor el talento, la capacidad de liderazgo y la contribución de mujeres que, desde ámbitos tan diversos como la empresa, la cultura, la innovación, la salud o la acción social, están transformando nuestra sociedad y generando nuevas oportunidades para las futuras generaciones”.

“Desde el Ayuntamiento de Sevilla creemos firmemente en la importancia de visibilizar referentes femeninos y de impulsar espacios de encuentro que favorezcan el intercambio de conocimiento, la colaboración y la creación de redes profesionales. Que nuestra ciudad haya sido el escenario de esta gala refuerza además la imagen de Sevilla como un lugar abierto al talento, a la creatividad y a la innovación, capaz de atraer y albergar iniciativas que promueven el progreso económico y social desde la igualdad de oportunidades”, ha concluido Angie Moreno.

Sevilla, punto de encuentro

La elección de Sevilla como sede de esta edición responde a la voluntad de WITH de reconocer el papel de Andalucía como referente en innovación, emprendimiento y generación de oportunidades. La ciudad, y el marco incomparable del Real Alcázar, refuerzan el mensaje central del ecosistema: que el encuentro entre talentos diversos es el primer paso hacia la acción.

"Celebrar esta gala en Sevilla, una ciudad que simboliza el encuentro, la diversidad y la capacidad de construir puentes, refuerza ese mensaje. Andalucía se ha consolidado como uno de los territorios más dinámicos para el emprendimiento, la innovación y la creación de alianzas que generan impacto", añade Marisol Menéndez.

La Gala WITH Mujeres Líderes 2026 ha sido posible gracias al apoyo del Real Alcázar de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla, ENISA, Moeve, Merz Aesthetics e Intelqualia.

Sobre WITH