Pistoletazo de salida a las viviendas de lujo de Grupo ABU en el Prado: vecinos desalojados y nuevos residentes ocuparán los cuatro bloques de la promoción

Grupo ABU ya ha puesto la primera piedra del Residencial El Prado. Con este evento, que se ha celebrado este miércoles, se da el pistoletazo de salida para la recuperación de este solar en el que antes se ubicaba un inmueble construido en 1955 que en noviembre de 2023 tuvo que ser desalojado por fallos estructurales. Esta nueva promoción, que contará con 53 viviendas, se encuentra situada entre la calle Diego de Riaño y la calle Virgen de la Sierra, en el entorno de la Plaza de España y los Jardines del Prado de San Sebastián.

De hecho, la constructora sevillana y los vecinos que tuvieron que ser desalojados estuvieron durante dos años negociando para hacer realidad este nuevo residencial, donde los antiguos residentes contarán con viviendas diseñadas a medida. En estos pisos no solo se alojarán estos antiguos vecinos en el nuevo edificio, ya que Grupo ABU ofrecerá nuevas unidades al mercado. De hecho, aún quedan las últimas en venta.

"Con el inicio de las obras, El Prado comienza oficialmente su recorrido para convertirse en una nueva realidad residencial, sumándose al conjunto de proyectos que Grupo ABU desarrolla con el objetivo de seguir transformando espacios urbanos en lugares donde construir futuro", ha señalado la compañía.

Acto de colocación de la primera piedra de la nueva promoción de Grupo ABU en el Prado. / Grupo ABU

Diseño de la promoción

El residencial estará formado por un edifico con cuatro bloques de hasta 53 viviendas, construidas en una parcela con 7.796 metros cuadrados de edificabilidad total, proyecto en el que el grupo promotor espera generar un volumen de negocio de más de 50 millones de euros. En este emplazamiento se proyectan viviendas de entre 1, 2, 3, 4 y hasta 5 dormitorios. Todas ellas están diseñadas con amplias terrazas a las que asoman los salones, las cocinas y los dormitorios principales.

Al complejo se accederá a través de la Calle Diego de Riaño, tanto a nivel peatonal como rodado, para lo cual se diseña una única entrada mediante un gran espacio a doble altura que deja entrever un patio interior cargado de vegetación que servirá de distribuidor a los distintos núcleos de escaleras de acceso a las viviendas.

Remata el edificio una "potente cornisa", también de orden clásico, tras la que se configura en cubierta tanto una zona común con piscina comunitaria con vistas a la Giralda o la Plaza de España, como las viviendas áticos, que gozarán de manera privilegiada de estas mismas vistas y cuyas amplias dimensiones permitirán que se incluyan piscinas privadas.

Un recuerdo a Diego de Riaño

El tono utilizado para las fachadas de la nueva construcción -con aspecto pétreo de tonos calizos- se ha hecho a imagen y semejanza del utilizado por Diego de Riaño, arquitecto del Renacimiento que fue maestro mayor de la Catedral de Sevilla o la fachada plateresca de la Casa Consistorial.

Por otro lado, se dotará a la promoción de dos plantas de sótano para 90 plazas de aparcamientos y 59 trasteros. Dentro de las zonas comunes, se encontrará una piscina en la cubierta del edificio, "que ofrecerá un espacio de relax en altura con las mejores vistas de la ciudad".

"Cada primera piedra representa mucho más que el inicio de una obra. Supone la materialización de meses de trabajo, planificación e ilusión compartida por muchas personas. Residencial El Prado es un proyecto que refleja nuestra forma de entender la promoción inmobiliaria: crear espacios pensados para mejorar la calidad de vida de quienes los habitarán y contribuir positivamente al desarrollo de nuestras ciudades", han destacado desde Grupo ABU.

Espacios "con memoria urbana"

A la puesta de largo del evento ha asistido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que ha puesto en valor la apuesta de la promotora hispalense por espacios con memoria urbana en Sevilla. “Una empresa que trabaja con valentía, con espíritu innovador, con buena gestión y, desde luego, con amor a Sevilla”, ha afirmado Sanz.

Además, ha recordado que, “actualmente, se construyen en Sevilla 15.000 viviendas, de las cuales 6.134 son de carácter protegido, un hecho que sitúa a la ciudad a la cabeza nacional en materia de vivienda protegida, tan solo por detrás de Madrid”. El alcalde también ha subrayado que la capital hispalense cuenta con suelos en desarrollo para más de 33.000 nuevas viviendas.

En el acto han estado presentes, además del edil de la ciudad con parte de su equipo, los arquitectos responsables del diseño del proyecto, Javier Romero y Javier Sánchez-Dalp; representantes del BBVA, banco que financia el proyecto; representantes de Cartuja I, la constructora encargada de levantar el residencial, y una comitiva tanto de los propietarios del antiguo edificio que ocupaba el solar, que recibirán una vivienda nueva, como nuevos compradores.