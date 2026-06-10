El juicio contra la forense de Sevilla acusada de vejar a víctimas de violación queda aplazado 'sine die'

Aplazado sine die. El juicio contra la forense Ana Arjona acusada de hacer juicios de valor a mujeres agredidas sexualmente no se celebrará finalmente este viernes, 12 de junio, en la plaza 4 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Sevilla. Esta es la segunda vez que se retrasa la celebración, después de que el pasado 18 de noviembre quedara aplazado por la falta de algunos documentos esenciales para continuar con el proceso.

Según ha adelantado Europa Press, el juicio está a la espera de una nueva fecha para la celebración. La Fiscalía pide un año de prisión para esta mujer por tres delitos contra la integridad moral cometidos por funcionario público.

Ella defiende su inocencia. "Yo soy inocente. No me siento inocente. Soy inocente. La verdad objetiva está ahí y saldrá la luz", reflejó a la salida de los juzgados en noviembre del pasado año.

La mujer esta acusada por proferir a mujeres víctimas de agresiones sexuales frases del tipo: "Bueno, ¿dónde están las marcas? (…) no tendrías que haberte ido con él, yo que tú habría salido corriendo (…) No tendrías que haberle besado, es de esperar a lo que ibas y tendrás que asumir las consecuencias (…) No se puede ir animando a los chavales para luego decirles que no (…). Si no fueras de madrugada, no te hubiera pasado, (…) ¿Estás segura que quieres denunciarlo? Porque le vas a destrozar la vida a este chico".

En otro de los episodios denunciado por una de las jóvenes, Arjona habría dicho: "Decís que se la encontraron sin bragas, pero no sabemos si salió con bragas porque ahora es la moda, salir sin bragas (…) ¿tu sales así vestida? Mona, lo que te ha pasado es que estabas borracha, te has sentado a hacer pis y te has quedado dormida".

"Te voy a dar un consejo de madre: lo que tienes que hacer es comer antes de salir para tener el estómago lleno, ¿ves lo que pasa cuando se bebe? Que no te acuerdas de lo que ha pasado y mira la que has liado (…)", prosigue el escrito de acusación sobre este episodio.

El tercer caso refleja que Arjona le dijo a la denunciante: "Ante una víctima siempre hay un presunto inocente y su familia, al que le puedes arruinar la vida. Piénsalo muy bien antes de denunciar (…) se habrá emborrachado y no querrá que se enteres sus padres (…) ves aquí no hay nada, no ha pasado nada, llora, llora que tienes que llorar. La próxima vez tienes que escribir con tu sangre o tierra o con algo la palabra NO, y así sabremos que te estabas negando".

Arjona se siente víctima de una "manipulación"

La forense defendió su inocencia el pasado noviembre. "Nunca he hecho nada y, además, objetivamente no hay nada, absolutamente nada, porque todo está en los atestados. ¿Usted me vio a mí intranquila cuando vine? ¿Me vio llorando, me vio preocupada? ¿Sabe por qué? Porque yo tengo una fe tremenda y sé que no puede ir nada en contra mía porque Dios siempre protege a sus hijos. Yo soy hija suya y hago todo lo posible para hacer las cosas bien".

"Eso [las acusaciones] no lo hacen las víctimas, las hacen las ginecólogas. Es que no. Es que hay que verlo todo. Eso no lo dicen las víctimas, lo dicen las ginecólogas", dijo Arjona a la salida de los juzgados. Pidió tiempo: "Esperaremos al final para saber quién lleva la razón".

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Entiende Arjona que lo ocurrido parte de un "problema laboral muy importante". "Hay un problema de acoso, de bullying" hacia su persona, según Arjona.