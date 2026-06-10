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La Junta de Andalucía amplía el concierto con el Irlandesas Loreto pese al caso Sandra Peña: tendrá una unidad más de Educación Especial

La Consejería autoriza una de las cuatro unidades más de Educación Especial y Apoyo a la Integración de la provincia de Sevilla durante el curso 2026-2027 al colegio de la Fundación Educativa Mary Award

Fachada del Irlandesas Loreto

Fachada del Irlandesas Loreto / Jorge Jiménez

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Domingo Díaz

Domingo Díaz

El Irlandesas Loreto tendrá a partir del próximo curso dos unidades de Educación Básica Específica y de Apoyo a la Integración. Eso significa que se le ha concedido una más de las que ha dispuesto este año. Así se recoge en la propuesta de resolución de la convocatoria para acogerse al régimen de conciertos educativos o la modificación de los mismos para el curso académico 2026/27, publicado en el BOJA del pasado 1 de junio.

Con el caso Sandra Peña aún por resolver y a la espera de saber si habrá sanción para el colegio por no abrir los protocolos de autolisis y antiacoso, fuentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía han subrayado a El Correo de Andalucía que se trata de "una unidad de apoyo a la integración". Es decir, "para atender a alumnos de educación especial". "La atención al alumnado es prioritaria, independientemente del expediente por el caso de Sandra Peña", han insistido esas fuentes.

Desde el colegio, a preguntas de este periódico, han asegurado que esto se ha producido porque han tenido una demanda mayor de menores con necesidades especiales este año. Por ese motivo solicitaron la nueva línea concedida.

Cabe recordar que la pasada semana quedó archivada la querella de los padres de la menor, que se suicidó el pasado octubre a la salida del colegio donde recibía bullying, contra los docentes del Irlandesas Loreto. Aun así, está pendiente de resolverse el caso para las tres jóvenes acusadas de acosar en el entorno escolar a Sandra. También está parada la vía administrativa, que debe terminar con una sanción al Irlandesas Loreto por no abrir los protocolos antiacoso ni de autolisis a pesar de conocer el caso.

Además del Irlandesas Loreto, hay sólo otros tres centros educativos de la provincia de Sevilla a los que la Junta de Andalucía concede para el próximo curso una nueva unidad de Educación Especial. Concretamente son el María Zambrano, Arboleda y las Escuelas Salesianas de María Auxiliadora.

A la espera de una sanción por no abrir los protocolos

La administración detectó desde "el momento" en el que se conoció el caso que "no se habían iniciado los protocolos" en el colegio Irlandesas Loreto. Así lo afirmó Carmen Castillo, consejera de Educación de la Junta de Andalucía, hace dos semanas.

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El hecho de que se exima a los responsables del centro de una responsabilidad penal en el suicidio de la menor no les exime de responsabilidades en otros órdenes. La consejera explicó que nada más conocerse el caso hicieron una "Comisión de Conciliación" prevista por ley. "Esa Comisión de Conciliación ya ha finalizado. Estábamos pendientes también de cómo iba actuando la autoridad judicial, porque no podemos hacerlo de otra manera, pero esa comisión ha terminado sin acuerdo y, por lo tanto, lo que procede ahora es la apertura de un expediente sancionador al centro por incumplimiento de las normas, en este caso por no abrir los protocolos".

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