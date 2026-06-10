Lola Índigo vuelve a la Plaza de España con su nuevo espectáculo en Icónica Santalucía Sevilla Fest
La artista actuará este jueves 11 de junio en la Plaza de España dentro de una de las giras más potentes del pop urbano español
Lola Índigo regresa este jueves 11 de junio a Sevilla para actuar en Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026, en la Plaza de España. La cantante, bailarina y performer vuelve al festival con un espectáculo renovado y una puesta en escena de gran formato, en una de las citas más esperadas de la programación de este año.
La artista ya conquistó al público sevillano en una edición anterior del festival y ahora regresa a uno de los escenarios más singulares del calendario musical español. Su concierto forma parte de una gira que confirma su peso dentro del pop urbano nacional, con un directo marcado por la coreografía, la energía escénica y una producción visual de alto impacto.
Un directo con grandes éxitos y nuevas canciones
Lola Índigo se ha consolidado en los últimos años como una de las artistas más influyentes de la música española. En su repertorio figuran temas multiplatino como La Niña de la Escuela, AN1MAL, Ya No Quiero Ná, Mujer Bruja o Corazones Rotos, canciones que han acumulado cientos de millones de reproducciones y que la han situado entre las voces más escuchadas del país.
Su concierto en Sevilla combinará sus grandes éxitos con nuevas composiciones y una propuesta escénica pensada para convertir la Plaza de España en una experiencia musical y visual. El sello de Lola Índigo sigue siendo reconocible: baile, fuerza, ritmo y una conexión directa con un público que ha acompañado su evolución desde sus primeros lanzamientos hasta su actual etapa artística.
Entradas para Lola Índigo en Sevilla
Las entradas para el concierto de Lola Índigo en Icónica Santalucía Sevilla Fest están disponibles a través de la web oficial del festival.
La cita tendrá lugar este jueves 11 de junio en la Plaza de España de Sevilla, dentro de la programación de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026, que este año reúne a algunos de los nombres más destacados de la música nacional e internacional.
Fiesta después del concierto con Luc Loren
Tras la actuación de Lola Índigo, la noche continuará con una nueva entrega de las Endesa Music Session, que en esta ocasión contará con Luc Loren, habitual de la escena club nacional. Su sesión mezclará electrónica y house con guiños a canciones reconocibles, una propuesta pensada para prolongar el ambiente festivo después del concierto.
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