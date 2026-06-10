La madre de la bebé fallecida de Bormujos lamenta las "acusaciones" de la familia paterna y niega su relación con las lesiones previas

La madre de la bebé de Bormujos fallecida este pasado viernes tras permanecer ingresada durante unos dos meses en el Hospital Virgen del Rocío por quemaduras, Andrea Burdalo, ha lamentado este miércoles las “acusaciones públicas” realizadas por la familia paterna, que, según sostiene, “carecen de relación directa” con la muerte de la menor, Leyre Montes.

La madre de Leyre Montes rechaza las acusaciones públicas

La progenitora ha negado de igual forma que "supuestos antecedentes médicos de la menor" permitan "atribuir responsabilidad alguna a la madre en el pasado o establecer relación con los hechos investigados". Todo ello horas después de que el abuelo paterno de la menor, José Antonio Molino, señalase en rueda de prensa que presentaba en ocasiones "lesiones o marcas físicas" al pasar del cuidado de su madre a su padre.

En un comunicado remitido a medios por la representación legal de la familia materna, ejercida por el letrado Agustín Santana, la progenitora ha reiterado que su "única prioridad desde el primer momento ha sido y continúa siendo el esclarecimiento completo de los hechos y la obtención de justicia para su hija".

"Nos encontramos ante un procedimiento judicial en fase de instrucción, en el que todavía quedan por incorporarse elementos de prueba de extraordinaria relevancia, entre ellos informes periciales y el resultado definitivo de la autopsia. Por ello, entendemos que cualquier valoración precipitada o paralela a la investigación judicial únicamente contribuye a generar confusión y a dificultar la necesaria serenidad con la que deben abordarse unos hechos de tanta gravedad", ha apostillado.

Procedimiento judicial en fase de instrucción

Al hilo, ha expresado que no desea "entrar en polémicas personales o familiares que desvíen la atención" del esclarecimiento de los hechos o la depuración de responsabilidades que, en su caso, procedan.

Por su parte, ha señalado como "especialmente dolorosas" las acusaciones públicas llevadas a cabo en las últimas horas. En contexto, el abuelo paterno subrayaba "falta de información" por parte de su madre respecto a episodios anteriores de lesiones y en el mismo día en el que la menor fue ingresada por quemaduras en el referido centro, esto es el pasado 30 de marzo.

Sobre esto último, la madre ha rechazado "con el respaldo de las pruebas pertinentes que tales circunstancias permitan atribuir responsabilidad alguna a la madre en el pasado o establecer conexión con los hechos investigados".

"Solo la autoridad judicial puede, con las pruebas que se practiquen y los informes técnicos correspondientes, determinar el alcance y relevancia de cualquier circunstancia previa relacionada con la menor en su fallecimiento. Reiteramos nuestra firme creencia de que cualquier especulación inexacta con respecto a incidentes no directamente relacionados con el suceso solo contribuye a generar confusión", ha remarcado la madre de Leyre Montes.

La familia materna pide prudencia

La representación procesal de esta parte ha subrayado que es "la única personada como acusación particular desde el 7 de mayo de 2026 hasta el pasado lunes 8 de junio, habiendo ejercitado desde entonces cuantas actuaciones procesales ha considerado necesarias para el avance de la investigación y la protección de los intereses de la menor, inclusive la petición de prisión provisional para el presunto autor de los hechos".

Burdalo ha aclarado por último que "no busca enfrentamientos, ni conflictos familiares, ni debates públicos. Lo único que desea es conocer toda la verdad sobre lo sucedido a su hija y que se haga justicia", misma vez que ha hecho un llamamiento "a la prudencia y responsabilidad, desde la confianza en el procedimiento judicial".