Andrés Barrios, Banda Morisca y Clara Montes protagonizan la décima edición de Las Noches de Cuatrovitas en Bollullos de la Mitación

Las Noches de Cuatrovitas están de celebración. Este miércoles se ha presentado en la Casa de la Provincia de Sevilla la X edición de este ciclo musical organizado por el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, y en colaboración con la Diputación de Sevilla y con la programación artística y producción de Green Cow Music. La cita cultural celebra diez años de vida consolidándose como una de las propuestas culturales más reconocibles de la estacionalidad estival sevillana, en favor de una fórmula que consigue cada año unir la creación artística, un gran patrimonio histórico y toda la singularidad de un enclave que se sabe como único: el Alminar de Cuatrovitas, una torre almohade del siglo XII.

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha sido el encargado de abrir el acto de presentación, y lo ha hecho dando las gracias a todos los presentes, artistas, instituciones y organizaciones que hacen posible este tipo de eventos culturales en la provincia hispalense. Tampoco ha olvidado reflejar su gratitud a la Casa de la Provincia, un espacio que, ha señalado, es "la casa de todos los sevillanos y sevillanas, siendo escaparate durante todo el año de la actividad cultural y social de nuestros pueblos". Ponía en valor el diputado toda la preparación previa de estos ciclos y el recorrido de estas noches musicales en Cuatrovitas: "Detrás de este tipo de eventos hay mucho trabajo y cuando uno de ellos llega a tal éxito, hay que felicitar y celebrar".

Ha asegurado que "estos ciclos tienen todos los ingredientes para despertar el interés de todas las personas, no sólo las de Bollullos". Fernández ha descrito la ubicación del evento como un lugar patrimonial "perfecto" al que lo acompañan su gastronomía y las noches de verano. Ha terminado bromeando con cómo "el único inconveniente" resulta ser la presencia de 'mosquitos', propios de la estación veraniega. Ha concluido su intervención recordando la labor por parte de la Diputación asegurando cómo resulta "el gran motor cultural de nuestros pueblos" y agradeciendo a los artistas implicados en la programación musical, allí presentes, por su participación "de primer nivel".

Tres noches en un enclave patrimonial único

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, Inmaculada Fernández, aseguraba que se cumplen diez ediciones de este evento manteniendo aún intacta la idea que le dió origen: combinar la música con el patrimonio en uno de los enclaves más singulares y emblemáticos de la comarca de Bollullos, convencidos de que "la cultura resulta ser una herramienta extraordinaria para conocer quiénes somos". "Quiero deciros que nuestro objetivo no es utilizar el patrimonio como un escenario para la cultura, sino utilizar la cultura como herramienta para comprender y sentir".

La delegada explica cómo cada edición busca ser única y adaptarse a los cambios y mezclas culturales, pero siempre basarse en un mismo eje. En esta línea, anunciaba que se abrirá el ciclo el día 2 de julio con Andrés Barrios, uno de los pianistas y compositores más brillantes de las nuevas generaciones del flamenco, desde Utrera. El artista ha construído un lenguaje propio en el que conviven tradición, jazz y música clásica, ofreciendo una propuesta colmada de contemporaneidad y personalidad.

El día 8 de julio actuará la Banda Morisca, que ha sabido hacer del mestizaje musical su principal seña de identidad. Sus composiciones transitan entre la música andalusí, el flamenco, lo mediterráneo y las corrientes actuales, lo que "crea un puente natural que conecta de maravilla con la esencia de Cuatrovitas" aseguraba Fernández. No es la primera vez que esta banda aterriza en el evento, sino que repiten, habiendo acudido a la programación musical de este ciclo en el año 2018.

El representante de la Banda Morisca en la presentación de Las Noches de Cuatrovitas / EMMA ROCHA

Se finalizará el evento con Clara Montes el día 15 de julio: Se erige como una de las voces más reconocidas de la copla española, y que ahora se embarca en un nuevo proyecto, su nuevo disco Marinera en Tierra, el cual presentará en Las Noches de Cuatrovitas. Este álbum "pretende convertir en música ese primer poemario del que se cumple un siglo, uniéndolo con el último poemario que escribió el joven poeta enamorado Rafael Alberti, de casi 90 años. La cantante y compositora se embarca ahora en la aventura poética y musical de poner ritmos flamencos, americanos, mediterráneos y de jazz, a ese sentir del poeta.

Los conciertos comenzarán a las 22.00 horas y serán de entrada libre hasta completar aforo. Como en ediciones anteriores, el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación acondicionará el espacio para garantizar la comodidad de los asistentes y reforzará los dispositivos de seguridad, accesibilidad y coordinación necesarios para el correcto desarrollo del ciclo. Además, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía un servicio gratuito de autobús para facilitar el acceso al recinto, ida y vuelta, los tres miércoles de actuaciones. El transporte partirá desde la Casa Municipal de la Cultura a las 21.15 horas. Dado que las plazas son limitadas, será necesaria inscripción previa para cada una de las fechas programadas.

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Las reservas podrán formalizarse en la Delegación de Promoción Cultural, a través del correo electrónico mcdiaz@bollullosm.com o en el Centro de Mayores Bodelami San Martín, los lunes, miércoles y viernes en horario de 19.00 a 21.00 horas. Todo el evento ya se encuentra más que preparado estructural, técnica y logísticamente para garantizar al público la mejor experiencia posible.