La Nocturna del Guadalquivir 2026 abre inscripciones: fecha, precio y cómo conseguir dorsal

La Carrera Nocturna del Guadalquivir KH-7 2026 ya tiene abierto el plazo de inscripción. La prueba popular más multitudinaria de Sevilla celebrará su 38ª edición el viernes 25 de septiembre, con salida a las 22:00 horas y un total de 25.000 dorsales disponibles.

Fiel a su cita con el último viernes de septiembre, la carrera volverá a reunir a miles de corredores por las calles de Sevilla en una prueba pensada para disfrutar del deporte, del ambiente nocturno y de una distancia asequible para participantes de distintos niveles.

La inscripción se puede formalizar desde este miércoles 10 de junio y permanecerá abierta hasta el viernes 25 de septiembre a las 13:00 horas, salvo que se agoten antes los dorsales. En la última edición, las plazas se completaron el lunes previo a la carrera.

Cómo inscribirse en la Nocturna del Guadalquivir 2026

Las inscripciones para la Nocturna del Guadalquivir KH-7 se realizan exclusivamente online a través de la página web del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla.

La prueba está abierta a todas las personas nacidas en 2011 y años anteriores, por lo que podrán participar tanto corredores habituales como aficionados que quieran vivir una de las noches deportivas más esperadas del calendario sevillano.

Una edición anterior de la Carrera Nocturna de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Precio de la inscripción y bonificaciones

El precio general del dorsal se mantiene en 5,50 euros, la misma tarifa del año pasado. Además, la organización contempla bonificaciones para personas con discapacidad, mayores de 65 años y personas en situación de especial dificultad económica.

También se mantiene la inscripción gratuita para los participantes nacidos en los años 2009, 2010 y 2011.

Una carrera de 8 kilómetros sin cronómetro oficial

La Nocturna del Guadalquivir mantiene su carácter popular y lúdico. Por ese motivo, la prueba no contará con sistema de cronometraje ni con clasificaciones oficiales. El recorrido será de unos 8 kilómetros, una distancia que cada participante podrá completar a su ritmo.

La organización habilitará un punto de avituallamiento con agua en un tramo intermedio del recorrido y otro en la zona de meta para todos los corredores.

Vista aérea de la salida de la Carrera Nocturna de Sevilla 2025 / Ayuntamiento de Sevilla

"Una experiencia y una fiesta del deporte"

Durante la presentación de la carrera, celebrada en Torre Sevilla, la delegada de Deportes del Ayuntamiento, María Tena, destacó el ambiente especial que rodea a esta prueba y animó a participar a los aficionados al deporte.

"La Nocturna del Guadalquivir KH-7 es mucho más que una carrera, es una experiencia, una fiesta del deporte y un punto de encuentro para quienes disfrutan del ejercicio físico y los hábitos de vida saludables", señaló Tena.

La delegada subrayó además el carácter abierto de la prueba, pensada para corredores de todo tipo y no solo para quienes buscan un resultado competitivo. "Es una carrera en la que todos tenemos cabida", añadió.

Fecha, hora, dorsales y datos clave

La 38ª Carrera Nocturna del Guadalquivir KH-7 se celebrará el viernes 25 de septiembre de 2026 a partir de las 22:00 horas. La organización oferta 25.000 dorsales, por lo que recomienda no apurar el plazo de inscripción si se quiere asegurar plaza.