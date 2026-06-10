Las obras del metro de Sevilla se refuerzan con un equipo de coordinación para evitar el colapso: de 2027 a 2030 coincidirán siete proyectos a la vez

Las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla van a adueñarse de buena parte de la ciudad, desde Pino Montano hasta el Prado de San Sebastián de aquí a 2030, cuando está previsto que esta infraestructura entre en funcionamiento. Los trabajos ya están en ejecución hasta la Macarena, y en lo que queda de año arrancarán los que llegan hasta María Auxiliadora. Pero es que, según el cronograma oficial de la Consejería de Fomento consultado por este periódico, será en 2027 cuando haya hasta siete proyectos en marcha a la vez: tramo ramal técnico sur - Los Mares, tramo Los Mares - San Lázaro, tramo San Lázaro - Macarena, tramo Macarena - María Auxiliadora, tramo María Auxiliadora - Menéndez Pelayo, tramo Menéndez Pelayo - Borbolla, y Talleres y Cocheras. Y en 2028 se sumarán las obras de las instalaciones eléctricas y ferroviarias y del material móvil.

Se trata, sin duda, de una aglutinación de obras a la vez en zonas muy cercanas entre sí, que además se solaparán con las que se hagan en la ciudad al margen de las del metro. Es por ello que la Junta de Andalucía ha sacado a licitación un contrato de asistencia técnica especializada para la coordinación de los proyectos constructivos y obras del proyecto del tramo norte de la línea 3. "El plazo de finalización de las actuaciones es muy exigente", reconoce el Gobierno andaluz, y "son muchos los contratos y actividades a gestionar hasta la entrada en servicio de la línea".

Es por ello que la Junta de Andalucía ve necesaria la contratación de un equipo que se encargue de velar por el cumplimiento de los proyectos, coordinar los trabajos, redactar diseños, validar actas, controlar las obras o realizar estudios. Un soporte al que realmente ya se recurrió en mayo de 2024 cuando se contrató la asistencia técnica para las actuaciones hechas hasta esta fecha. Su valor asciende a 6.075.848,91 euros.

La Junta de Andalucía contrata ayuda para realizar las obras del metro de Sevilla

La memoria justificativa del proyecto razona que durante los próximos años "se van a desarrollar una serie de grandes infraestructuras de gran complejidad y diversidad, en el entorno cercano a los distritos sevillanos Norte, Macarena y Casco Antiguo, actuaciones que tienen un carácter estratégico y vital dentro de la mejora de la movilidad en el area metropolitana de Sevilla incluyendo, además, actuaciones de reordenación de tráfico, de reposición de servicios afectados, de reurbanización...coincidiendo muchas de ellas en el tiempo y en el espacio".

Existe preocupación ante la convivencia de actuaciones de diversas administraciones y organismos en diferentes etapas y estados de desarrollo, que comparten además tiempos de ejecución y espacios colindantes de actuación. "Supone un enorme reto en términos de coordinación conjunta de todas ellas para poder garantizar su viabilidad técnica y constructiva y, además, desarrollarlas en los plazos requeridos, no solo de cada una en particular, sino del conjunto de las mismas", continúa el documento consultado.

Cronograma con los plazos de ejecución de las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla / Consejería de Fomento

Por ello, se precisa "una visión conjunta unitaria, global, coordinada y federada" de las actuaciones, y se define la coexistencia de todas ellas superpuestas en el tiempo como "compleja y cambiante", además de "un caso único de actuación de infraestructuras urbanas y ferroviarias de gran escala, magnitud y repercusión" que "requiere de un gran esfuerzo proporcional que asegure su coordinación".

Por todos estos motivos, la Dirección General de Infraestructuras del Transporte solicita la contratación de estos servicios, que funcionen como una herramienta única que asegure la compatibilidad de la ejecución de todas las actuaciones. Ni la Consejería de Fomento ni la Junta de Andalucía en su conjunto se ven capaces en la actualidad para contar con medios materiales y personales suficientes para poder realizar todos los trabajos con garantías y en los plazos comprometidos. Ven "imposible" que los medios propios de la Administración puedan garantizar por sí mismos la respuesta técnica que una obra de esta magnitud exige y "la externalización se presenta como la solución más adecuada".

Los plazos de las obras del tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla

Una vez ya en ejecución el ramal técnico y los tres primeros tramos de esta mitad norte de la línea 3 del Metro de Sevilla, quedan pendientes una decena de actuaciones hasta 2030. Las de los tramos Macarena - Mª Auxiliadora, Mª Auxiliadora - Menéndez Pelayo, y Menéndez Pelayo - Borbolla tienen un plazo de ejecución de 36 meses. Además, se especifica que el ramal técnico norte se hizo entre 2023 y 2025. A partir de ahí, el resto tienen los siguientes plazos:

Tramo del ramal técnico sur hasta Los Mares : desde el segundo trimestre de 2024 hasta el tercer trimestre de 2027.

: desde el segundo trimestre de 2024 hasta el tercer trimestre de 2027. Tramo desde Los Mares hasta San Lázaro : desde el tercer trimestre de 2024 hasta el tercer trimestre de 2027.

: desde el tercer trimestre de 2024 hasta el tercer trimestre de 2027. Tramo desde San Lázaro hasta Macarena : desde el segundo trimestre de 2025 hasta el segundo trimestre de 2029.

: desde el segundo trimestre de 2025 hasta el segundo trimestre de 2029. Tramo desde Macarena hasta María Auxiliadora : desde el cuarto trimestre de 2026 hasta el cuarto trimestre de 2029.

: desde el cuarto trimestre de 2026 hasta el cuarto trimestre de 2029. Tramo desde María Auxiliadora hasta Menéndez Pelayo : desde el primer trimestre de 2027 hasta el primer trimestre de 2030.

: desde el primer trimestre de 2027 hasta el primer trimestre de 2030. Tramo desde Menéndez Pelayo hasta Borbolla : desde el segundo trimestre de 2027 hasta el segundo trimestre de 2030.

: desde el segundo trimestre de 2027 hasta el segundo trimestre de 2030. Talleres y cocheras : desde el segundo trimestre de 2027 hasta el segundo trimestre de 2029.

: desde el segundo trimestre de 2027 hasta el segundo trimestre de 2029. Instalaciones eléctricas y ferroviarias : desde el primer trimestre de 2028 hasta el cuarto trimestre de 2030.

: desde el primer trimestre de 2028 hasta el cuarto trimestre de 2030. Material móvil : desde el primer trimestre de 2028 hasta el cuarto trimestre de 2030.

: desde el primer trimestre de 2028 hasta el cuarto trimestre de 2030. Actuaciones para la puesta en servicio: desde el tercer trimestre de 2030 hasta el cuarto trimestre de 2030.

Los trabajos del sistema eléctrico, los sistemas de elevación en estaciones (escaleras mecánicas y ascensores), y las puertas de andén tienen una duración estimada de 18 meses. Las obras referentes a las instalaciones ferroviarias y de seguridad y protección del túnel durarán unos 31 meses. La instalación del sistema de señalización CBTC (el control de trenes mediante comunicaciones con las frecuencias y posiciones en tiempo real) tiene un plazo de 32 meses. Y el material móvil (trenes y vagones) unos 33 meses.