Este pueblo del Aljarafe sevillano ya ha abierto su parque de agua con atracciones y juegos gratuitos: estará disponible todo el verano

El intenso calor ha hecho que las familias busquen planes refrescantes en la provincia de Sevilla que permitan que los menores disfruten del aire libre sin sufrir las altas temperaturas. Y entre las opciones disponibles, destacan los parques acuáticos gratuitos instalados en distintos entornos infantiles del territorio, como es el caso del Parque Victoria Kent de Camas.

En este emblemático parque se encuentra 'Splashpad', un espacio con atracciones de agua gratuitas que ya ha abierto sus puertas en esta localidad del Aljarafe sevillano para que vecinos y visitantes puedan usar sus fuentes, chorros y juegos acuáticos para todas las edades.

Temporada de verano y acceso libre al parque de agua de Camas

Unas atracciones de agua que volvieron a funcionar de cara a esta nueva temporada estival este pasado sábado, y que estarán disponibles hasta el próximo 6 de septiembre, último día en el que 'Splashpad' estará en funcionamiento.

Splashpad, el espacio de atracciones de agua situado en el Parque Victoria Kent de Camas / Ayuntamiento de Camas

De ese modo, los menores de todas las edades podrán disfrutar de estos chorros de agua de forma ininterrumpida durante todo el verano y de manera completamente gratuita.

Apertura oficial y fechas del Splashpad de Camas

"El espacio acuático para el disfrute y diversión de los pequeños y pequeñas junto a sus familias de nuestro pueblo abrirá sus puertas este sábado 6 de junio en su horario habitual", señaló el Ayuntamiento de Camas antes de la apertura oficial de este parque.

Tal y como ha explicado el Consistorio, este espacio de agua se podrá disfrutar hasta el próximo 6 de septiembre de lunes a domingo en dos tramos horarios distintos.

Horarios de mañana y tarde para disfrutar del parque acuático

Para quienes quieran acudir al lugar durante la mañana, podrán hacer uso de sus instalaciones acuáticas de 12.00 a 14.00 horas, mientras que el horario de tarde será de 17.00 a 22.00 horas.

"Está diseñado para que los más pequeños y pequeñas de Camas puedan refrescarse en estos meses estivales", ha recalcado el Ayuntamiento sobre este espacio que "cumple con todos los requisitos ecológicos, medioambientales y de sostenibilidad".

Normas de uso para garantizar la seguridad en Splashpad

Para poder utilizar estos juegos de agua, será necesario respetar una serie de normas obligatorias que buscan garantizar la seguridad y el buen uso de las instalaciones.

Entre ellas se encuentran mantener a los niños bajo supervisión, usar calzado apropiado para este tipo de espacios, uso de pañales para menores de 2 años, prohibido comer y beber dentro de la zona de juegos, prohibida la entrada de animales y la imposibilidad de entrar con objetos de cristal o cortantes.

Además, se recuerda que el agua no es potable y que está prohibido el uso de patinetes o patines, además del uso de gel y champú.

"Ante cualquier incidencia, contacten con los operarios municipales de la instalación", ha añadido el Ayuntamiento, tras lo que ha pedido a la ciudadanía que cuiden de este tipo de espacios públicos para "poder disfrutarlo en las mejores condiciones".