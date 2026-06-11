El 90% de los estudiantes superan en 2026 la Selectividad en la Universidad de Sevilla: dos puntos menos respecto a las notas del año anterior

Una vez pasan los nervios y el ajetreo de papeles, bolígrafos y DNI en mano, llega el momento de saber las notas. Los aprobados de la Selectividad en la Universidad de Sevilla han bajado. Son casi dos puntos porcentuales menos (-1,46%) respecto a los resultados de 2025. Un 90,71% de los matriculados han superado la prueba de manera satisfactoria, lo que supone un total de 8.399 alumnos. Otro de los datos clave de la prueba es la nota media, que también ha bajado -aunque muy levemente- siendo de un 7,61, frente al 7,63 de la PAU 2025.

En total, se matricularon 9.335 estudiantes en la Prueba de Acceso, de los cuales, 9.566 se presentaron finalmente a los exámenes y 8.399 resultaron aptos. Por otra parte, 2.671 estudiantes se matricularon únicamente en las Pruebas de Admisión. Esto eleva el número total de personas matriculadas en la PAU celebradas en la Universidad de Sevilla, a 12.006. A pesar de que el número de matriculados ha subido, concretamente 583 más en prueba de acceso y 398 en la de admisión, las notas son un 1,46% más bajas respecto a 2025: 90,71% frente al 92,17%. Sin embargo, la bajada no es tan pronunciada como sí ocurrió en la variación interanual 2024-25. El cambio de modelo con la entrada en vigor de la PAU el año pasado supuso que los aprobados bajaron un 7%.

Un alumno del Colegio de Fomento Tabladilla se lleva la mejor nota

La nota media de esta edición se sitúa en un 7,61 -frente al 7,63 de 2025- y 433 estudiantes han logrado más de un 13. Respecto a ediciones anteriores de la Selectividad en la Universidad de Sevilla, en 2023 y 2024 fue de 7,74 y en 2022 era de 7,48. En los últimos 10 años, la media más alta se registró en 2021 con 7,86 y la más baja en 2016 con 7,21.

El estudiante Pedro Abad, del Colegio de Fomento Tabladilla -próximo a Montequinto-, es el mejor expediente de la US en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026. Ha obtenido una nota de 13,996 frente al 13,952 de Elisabeth Vera que ha obtenido la segunda calificación más alta de toda la Selectividad. Esta alumna procede del IES Gonzalo Nazareno de Dos Hermanas.

¿Cuáles son los plazos del proceso de preinscripción?

Las próximas fechas relevantes en el calendario de la convocatoria ordinaria de la PAU comienzan con el 11 de junio, día en que comienza el plazo para solicitar con carácter general los estudios que se desean cursar el próximo mes de septiembre. El plazo para ello se extenderá hasta el 22 de junio. También el 11 de junio, desde las 10 horas, comienza el plazo para solicitar la revisión de calificaciones y podrá realizarse hasta el 16 de junio a las 14 horas. La publicación de las calificaciones revisadas será el 22 de junio, a las 20 horas, y entre los días 23 y 24 los estudiantes podrán solicitar la vista de sus exámenes.

La primera adjudicación de plazas se publicará el próximo 3 de julio y desde esa fecha y hasta el 9 de julio, los estudiantes podrán matricularse en la plaza asignada, reservar la plaza o confirmar su posición en la lista de espera, además de presentar alegaciones contra la adjudicación. La segunda adjudicación está prevista para el día 16 de julio y ese mismo día comenzará el plazo para matricularse o para presentar reclamaciones y alegaciones, plazo que finalizará el 20 de julio. La descarga de las tarjetas con la nota obtenida en la PAU será desde el 17 de junio.

Grado en Logopedia: la gran novedad de la US para el curso 2026-27

La Universidad de Sevilla oferta un total de 16.660 plazas de nuevo ingreso para el curso 2026-2027, de ellas, 12.053 corresponden a estudios de grado. Entre las novedades para este año se encuentra el Grado en Logopedia, que se pone en marcha conjuntamente con la Universidad de Almería. Se impartirá en la Facultad de Psicología y para este primer curso cuenta con un total de 50 plazas.

También destaca la oferta de 20 plazas para cursar en inglés el Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación, que se sigue ofreciendo también en español. Se trata, además, de un programa académico con recorrido sucesivo, que incluye el Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación y el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación.